Похудевшая дочь Даны Борисовой Полина пришла с новым парнем на презентацию клипа Дмитрия Каратаева

Полина Аксенова и Никита Турчин. Фото — Наталия Соловей

В Москве прошла закрытая премьера первого клипа телеведущего и артиста Дмитрия Каратаева на песню «Я пропал». Вечер был построен по мотивам «Волшебной флейты» Моцарта. Поздравить Дмитрия пришли Сергей Пенкин, Владимир Березин, группа «Унесённые ветром» — Дмитрий Чижов и Елена Астет, Артур Цветков (VJ Арчи), Виктория Пьер-Мари, Дмитрий Нестеров и многие другие.

Среди гостей была замечена и 19-летняя дочь Даны Борисовой, Полина Аксенова. В начале года девушка окончательно рассталась с 36-летним продюсером Артуром Якобсоном, работавшим с Дмитрием Дибровым. Мама Полины назвала ее бывшего возлюбленного абьюзером. На презентацию Полина пришла под ручку с участником реалити-шоу, 26-летним Никитой Турчиным. Многие отметили, что дочь Борисовой заметно похудела. В беседе с KP.RU Полина рассказала, что в недавно съехала от звездной матери и сняла квартиру. В настоящее время Аксёнова занята поиском работы журналистом. Однако, девушка не скрывает, что основной доход ей приносят съемки на ТВ.

Среди гостей также были замечены известный диктор и ведущий Владимир Березин.

Поздравляя Дмитрия, легендарный голос Центрального телевидения Владимир Березин, сказал: «Дмитрий, я знаю тебя как талантливого репортёра, блестящего журналиста. Но ты молчал, что у тебя ещё столько талантов: ты прекрасно поёшь, у тебя такие крутые шоу, ты танцуешь — и у тебя такая красавица жена»

Добавим, что песню Каратаеву написала его супруга и основательница собственного агентства Екатерина Бетлан.

Композицию Екатерина писала с одной целью: «Я хотела, чтобы каждая женщина, услышав эту песню, слышала то, что хотела бы: что она богиня, что она кошка, что перед ней тает гордый и независимый мужчина».

«До встречи с Катей я был убеждённым холостяком и жениться не планировал. А потом увидел её — и пропал», — признался Дмитрий Каратаев.

Кстати, в прошлом году у пары родился ребенок. У Екатерины также есть двое детей от предыдущего брака.

Заглянул на презентацию и Сергей Пенкин. Также мероприятие посетили Виктория Пьер-Мари, Лариса Копенкина, Арчи.

Дмитрий Каратаев с женой Екатериной Бетлан и диктором Владимиром Березиным. Фото — Наталия Соловей

Сергей Пенкин. Фото — Наталия Соловей

«Димочка — прекрасный ведущий, замечательный артист. Я бы посоветовала ему всегда окружать себя счастливыми людьми. Вокруг много скептиков, которые говорят: „Не надо, это не получится“. Всё ерунда. Нет единого сценария — и удача таких людей обязательно ждёт», — поделилась впечатлениями певица и актриса Виктория Пьер-Мари.

Виктория Пьер-Мари и Екатерина Белтан. Фото — Наталия Соловей

Дмитрий Каратаев с женой Екатериной и группой «Унесенные ветром» (Дмитрий Чижов и Елена Астет). Фото — Наталия Соловей

Вечер начался в темноте — с трёх аккордов увертюры «Волшебной флейты» и голоса Дмитрия Каратаева. Он исполнил свои песни вместе с профессиональными музыкантами и танцорами, сыграл на кларнете арию Царицы ночи, а гости впервые увидели клип «Я пропал» на большом экране. Финалом стала песня «Я пропал», исполненная вживую.

Дмитрий Каратаев с супругой Екатериной и Ларисой Копенкиной. Фото — Наталия Соловей

Арчи. Фото — Наталия Соловей

Продюсер Диана Бичарова. Фото — Наталия Соловей

Ольга Родина (KP.RU) и Дмитрий Каратаев с женой Екатериной. Фото — Наталия Соловей

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