Кошки и правда считают людей своими слугами: для манипуляции двуногими существуют отдельные гены

Слышите «мяу»? Подумайте, что кошка от вас хочет

Люди видят себя хозяевами пушистых питомцев. Заблуждаются. У кошек - прямо другое представление. Они считают нас своими слугами – эдакими дворецкими. Убедительные доводы в пользу не слишком лестной для людей сути взаимоотношений с кошками собрали бразильские ученые из Университета Сан-Паулу. О чем сообщили в журнале Animal Behavior.

МЯУ! Я К ВАМ ОБРАЩАЮСЬ!

Кошки друг другу почти не мяукают. Звук «мяу» они используют, общаясь с людьми. Мяукая, кошки осмысленно и целенаправленно обращаются к хозяевам, вынуждая тех решить проблему, с которой они не могут справиться самостоятельно.

Экспериментируя, исследователи предлагали «испытуемым» любимую еду. Но не в мисочках. Лакомства прятали в пластиковые коробочки с дырочками. Запах еды кошки чувствовали, а самостоятельно добраться до нее не могли – открыть коробочки им было не по силам. Требовалась помощь со стороны.

Экспериментаторы сравнивали, отличается ли поведение вожделеющих еду кошек в пустой комнате наедине с коробочкой и в обществе с хозяевами. Разницу трудно было не заметить: рядом с людьми кошки мяукали в 4 раза чаще. Понимали, что могут рассчитывать на помощь. И активно ее требовали.

Мяукая людям, кошки что-то от них требуют

Помимо требовательных вокализаций кошки выражали свою просьбу наглядно: бросали тревожные взоры то на человека - потенциального исполнителя желаемого, то на коробочку. В одиночестве «испытуемые», как правило, оставались неподвижными.

- Наука наконец-то доказала: кошка мяукает, привлекая ваше внимание, чтобы вы изменили ее мир к лучшему, - философски заключают исследователи.

Кстати, одичавшие кошки перестают мяукать – это дополнительный факт в пользу того, что домашние питомцы используют свои «мяу» для общения с хозяевами. Помыкают нами, а мы только рады. Умиляемся на довольную морду и благодарный хвост трубой у кошки, получившей свое.

Кошка пробует открыть коробочку с едой

ГЕН МУРЛЫКАНИЯ

Как недавно выяснилось, кошки и мурлыкают людям исключительно ради того, чтобы мы обращали на них внимание. За уютные «мур-р-р-р» и «бр-р-р-р» отвечает ген, которым обзавелись хвостатые, живя подле людей и завоевывая их любовь.

Ученые из Университета Киото обнаружили: мурлыкающие кошки и коты отличаются от не мурлыкающих генетически. У одних имеется короткая версия гена андрогенового рецептора, связанного с уровнями тестостерона. Такие кошки, как правило, легко идут на контакт с людьми. Другим - «тихим» и своенравным - достается длинная версия.

Ген получил не совсем научное название - «ген мурлыкания». Благодаря ему кошки и манипулируют нами.

Короткая версия чаще встречается у бездомных кошек и у тех, у кого в роду«уличные» предки. Они, как правило, мурлыкают активнее породистых кошек, у которых преобладают длинные версии гена. А породистым и не надо манипулировать – им и так хватает внимания от хозяев.

Не получая помощи, кошка смотрит на дверь

НАГЛЕЮТ, ОДНАКО

Доктор Карен Маккомб из Университета Сассекса как-то подметила: ее кот мурлыкает очень раздражающе по утрам, когда приходит будить хозяйку.

Желая разобраться, исследовательница набрала добровольцев. Попросила записывать звуки, которые издают их питомцы в разное время суток, когда сыты и когда голодны. И обнаружила: кошка, требуя внимание хозяина, добавляет в мурчание высокие частоты. Средняя частота мурлыканья 27 герц - то есть, 27 «мурков» в секунду. А требовательное обращение сопровождается встроенными высокочастотными звуками от 220 до 520 Гц. Чем выше частота, тем больше кошке чего-нибудь надо. Например, поесть или сходить в туалет. Или чтобы погладили. Или поиграли.

Исследовательница предположила, что кошки, усиливая высокие тона, сознательно воздействуют на инстинкты людей. Конкретно «давят» на нашу врожденную потребность заботиться о потомстве, которое верещит на высоких частотах в диапазоне от 300 до 600 Гц.

Кстати, высокие частоты наиболее эффективно используют кошки и коты, которые живут с одинокими хозяйками. Наглеют, однако…

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