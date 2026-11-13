Европа совершила фальстарт: чуть не передрались после первого намека, что их могут пустить за стол переговоров по Украине

Немец Мерц заявил, что ни в каком едином представителе ЕС нужды и вовсе нет, когда есть Германия, Франция и Англия Фото: REUTERS.

Европа совершила фальстарт, наверное, самый крупный за последние лет эдак 20-25. Наверное, отчасти в этом виноват Джаред Кушнер, который вчера заявил об участии европейцев в переговорах об урегулировании конфликта, как о деле решенном. Хотя, если внимательно посмотреть, что сказал Кушнер, он нигде ни разу прямо не объявил, что Путин уже дал согласие на расширение формата, а выразился в том смысле, что он, Кушнер, говорил о таком предложении Путину и надеется на то, что был услышан, и что Путин согласен. Но — надеяться и верить — это одно, а пощупать руками — совсем другое.

Однако даже этого брошенного вскользь предположения хватило для того, чтобы весь европейский курятник всполошился. Моментально образовались три группы, которые стали проталкивать свои форматы и своих участников.

Немец Мерц заявил, что ни в каком едином представителе ЕС нужды и вовсе нет, когда есть Германия, Франция и Англия, а если кто против, можно добавить Италию и Польшу, и чтобы каждая страна пришла на переговоры со своим представителем.

- Для нас это всегда было само собой разумеющимся: никаких решений о Европе без Европы и об Украине без Украины. Участие Германии — это очевидно. Здесь нет никаких сомнений, - объявил Фридрих и добавил, какими должны быть эти переговоры. - Мы готовы вести переговоры с Москвой. Однако эти переговоры должны вестись с позиции силы.

- Пазвольти! — вскинулись тут же в Брюсселе и предложили послать на переговоры главу Евросовета Антониу Кошту, который, в принципе, хорош только тем, что совершенно незаметен — есть он или его нет. Человек в какой-то степени уникальный — он с одинаковым успехом может возглавлять Евросовет, быть тренером футбольной сборной (но не Португалии, конечно, там не вынесут такого извращения) или сторожем в дачном кооперативе.

- Я, я готов положить жизнь за Евроотечество! Я пойду на переговоры с Путиным! Я готов! Я всегда готов, — в очередной раз заявил Макрон, выпятил свою цыплячью грудку и всхлипнул от нахлынувших чувств, представив, как красиво он выглядит со стороны в этой сцене.

- Вот еще, лезут тут всякие без очереди, - возмутилась про себя Кая Каллас и рассказала журналистам, что нет никакого кандидата для этих переговоров, кроме, сами знаете, кого: конечно же, ее. - Все страны-члены фактически согласились, что именно я представляю Европу в вопросах внешней политики и безопасности. Это было еще в 2024 году, когда стало ясно, что так и будет. Я знаю, что россиянам я не по душе, но разве мы влияем на то, кто представляет Россию? Они не хотят видеть напротив сильного человека, потому что хотят продвинуть свои максимальные требования, как они всегда и делали.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Хороший намек, что в 2024 ее назначили на должность Верховного комиссара по европейским делам и политике безопасности, а потому она не потерпит тут конкуренции даже от самой Урсулы. Но вот что так дискредитировать этот пост, как никому до нее и не мечталось, Каллас не упомянула ни словом. И не из скромности, а потому что она круглая дура и не в состоянии этого осознать. Или квадратная. Она может только нести бездарную брехню, что на Россию никто никогда не нападал, а только она совершала агрессию за агрессией.

Признаемся, несколько удивил поначалу премьер-министр Эстонии Михал, который прямо заявил, что Европа не может быть за столом переговоров по Украине.

- Европа всегда оставалась в стороне от этого стола, поскольку мы поддерживаем Украину. Наша стратегия предельно ясна, мы не выступаем в роли посредников, ведь в таком случае нам пришлось бы отказаться от санкций и тому подобного, - объявил Михал, и можно было удивиться такой его адекватности, если бы он не сказал далее, что переговоры, вообще не нужны, пока Украина не победит Россию. - Наш план состоит из двух этапов - мы помогаем Украине и оказываем давление на Россию. Этот план остается в силе.

Одним словом, они там уже чуть не передрались, выясняя, кто из них будет представлять Европу на переговорах. И это после того, как все последние годы они уверяли друг друга, что смогли так изолировать Россию, как никто и никогда. Но стоило только Путину поманить их пальчиком, как в «стае товарищей» полетели «пух и перья».

Причем, отметим, Путин даже не поманил. Это Кушнер намекнул, что такое может стать реальностью. И началось...

Между тем, сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, насколько известно МИД РФ, на переговорах не обсуждался вопрос о расширении трехстороннего формата до четырехугольника. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал несколько более подробную расшифровку того, что было.

- Если действительно у европейцев есть тот, кто как-то хотя бы уполномочен разговаривать, если у европейцев действительно есть желание. Мы готовы с ними разговаривать, - прояснил картину Дмитрий Сергеевич. - И после того, как мы поймём их реальные намерения и готовность способствовать мирному процессу, тогда уже можно будет принимать решение о проведении диалога по украинскому регулированию в расширенном формате.

То есть, Москва еще не допустила европейцев за стол переговоров. Она, в принципе, не против такой возможности и может далее ее рассмотреть. Если будет с кем и о чем говорить.

Но эти уже бегут по дистанции, ставя друг другу подножки, вырывая на бегу клоки волос, пинаясь и толкаясь. Как же им будет плохо, когда они поймут, что они совершили фальстарт.

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