ФСБ: Суд приговорил бывших топ-менеджеров РЖД к семи годам колонии

Видео: ЦОС ФСБ России

Бывшие топ-менеджеры компании "РЖД" Алексей Романов и Сергей Егоров приговорены судом к семи годам лишения свободы каждый за злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сайту KP.RU рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, Мосгорсуд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника Дирекции по строительству сетей связи ОАО "РЖД" Романова и его первого зама Егорова.

Видео: ЦОС ФСБ России

"ФСБ на постоянной основе осуществляет противодействие совершению должностных преступлений сотрудниками ОАО "РЖД". В ходе организованного комплекса оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий получена информация о неисполнении договора строительного подряда ОАО "РЖД" в рамках реализации инвестиционной программы по модернизации железнодорожного направления "Кузбасс – Дальневосточный транспортный узел", - подчеркнул в своем комментарии KP.RU оперативный сотрудник ФСБ.

По его словам, в рамках заключенных договоров были осуществлены авансовые платежи в размере более 751 млн. рублей. При этом предусмотренные работы подрядной организацией в полном объеме не выполнены, часть неотработанных авансов заказчику не возвращена

Видео: ЦОС ФСБ России

Он уточнил, что были допущены нарушения типовых условий расчетов решения об авансировании субподрядчика, что повлекло невозврат бюджетных денежных средств. На основании собранных материалов следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

"Виновные должностные лица задержаны на территории Москвы. В ходе расследования уголовного дела их вина в совершении преступления полностью доказана. Решением суда фигуранты признаны виновными в совершении преступления и приговорены к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - добавил оперативник.