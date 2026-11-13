Писатель Вадим Панов: «Фантастика - это будущее, а будущее будет нашим!»

Писатель Сергей Лукьяненко, помощник президента РФ Владимир Мединский и писательница-фантаст Юлия Зонис. Фото: Александр Щербак/ТАСС

II церемония вручения Всероссийской литературной премии в области научной фантастики прошла в Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной. Вели ее Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. А среди гостей были писатель Сергей Лукьяненко, сценарист Андрей Золотарев, генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, актер Антон Шагин... И, конечно, помощник Президента Российской Федерации, 1-й секретарь Союза писателей России Владимир Мединский. Именно Союз писателей совместно с Национальным центром «Россия» в 2025 году эту премию и учредил.

Вручалась премия в четырех основных номинациях: «Художественное произведение», «Визуальный образ», «Перевод» и «Детско-юношеское произведение». Конечно, главной, «самой желанной и ожидаемой», по словам Лукьяненко, была номинация «Художественная литература»; в ней соревновались писатели Александр Журавский за книгу «Альтернатива», Вадим Панов за «Побочный эффект» и Юлия Зонис за «Атланта и Демиурга. Церковь Таможенного Союза». Победила Юлия, со сцены поблагодарившая многих, в том числе своего «драгоценного мужа, который выдерживает все тяготы жизни с писателем».

Ник Перумов, получивший приз за вклад в продвижение научной фантастики на русском языке за рубежом, сказал:

- Когда пишешь по-русски, находясь, волею судеб, за пределами России - это особая миссия. И, как ни странно, мы гораздо сильнее, чем нам кажется. Мы привыкли себя унижать, себя ругать - «Скажите государю, что в Англии ружья кирпичом не чистят». Мы продолжаем себя бить и хлестать, а на нас смотрят с удивлением: вы же великая страна на 12 часовых поясов, а все время думаете «Какие-то мы не такие...» Мы такие! Такие, что удивляем весь мир и продолжим его удивлять. Есть такая великая страна Польша, с которой у нас исторически были очень сложные отношения, - но почему-то именно в Польше издали полное собрание сочинений вашего покорного слуги, несмотря ни на что. Поэтому я считаю, что свою миссию по международному признанию выполнил.

Ну, а Вадим Панов, лауреат специального приза, был совсем краток: «Фантастика - это будущее, а будущее будет нашим!»

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Номинация «Детско-юношеское произведение (для читателей до 18 лет)»: Екатерина Овсянникова, «Альфа Ориона. Миссия «Сатурн».

Номинация «Перевод»: Дарья Целовальникова за перевод романа Сьюзен Коллинз «Рассвет жатвы» из цикла «Голодные игры».

Номинация «Визуальный образ» за рисованные работы (комиксы, иллюстрации): Кирилл Гнедышев за графический роман «Роботы Иваныча: малыш».

Номинация «Международное признание»: писатели Чэнь Цюфань (за вклад в развитие и популяризацию научной фантастики в мировом культурном пространстве), Игорь Шенгальц, Ник Перумов (за вклад в продвижение научной фантастики на русском языке за рубежом).

Номинация «Художественное произведение»: Юлия Зонис, «Атлант и Демиург. Церковь Таможенного Союза».

Специальный приз «За вклад в осмысление будущего» от Экспертного института социальных исследований и Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия - страна возможностей»: Вадим Панов, «Побочный эффект».