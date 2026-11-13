Вид на здание Киевского вокзала Фото: Михаил ФРОЛОВ.

А вы знали, что в Москве есть целые украинские кварталы? Памятники, гостиницы, улицы, станции метро с украинским колоритом! И представляете, их никто не перекрашивает, не взрывает и не переименовывает!

Я даже призывов к этому никогда не слышала.

Куда нам до обидчивых соседей, переименовавших все, что хоть как-то связано с Россией и общим прошлым. Будто бывшая в истерике повырезала с общих фото мужа, от которого сама же и свинтила к заграничному щеголю. А тот ставит условия - каждый день бей бывшему окна и царапай машину, иначе ты мне неинтересна. Вот она и старается!

Итак, загибайте пальцы.

ВОКЗАЛ С ИЗЛИШЕСТВАМИ

Киевский вокзал. Построить его почти на берегу реки было настоящим ноу-хау. Величественное здание, если не сказать фешенебельное, выросло на месте деревянного Брянского вокзала. А тот в свою очередь вытеснил домишки ямщиков. Строительство начинается в 1914-м, а тут Первая мировая, потому стройка идет неспешно.

Архитекторы Иван Рерберг и Вячеслав Олтаржевский смогли отстоять классический стиль ампир, который уже теснил пришедший ему на смену модерн. Окончили стройку только в 1918-м. Тут тебе арки, башни, дебаркадеры, на фасадах - скульптуры. А в 54-метровой башне идут швейцарские часы, которые, как и сто лет назад, заводят вручную, а ведет к ним – мраморная лестница.

А рядом с Киевским вокзалом гостиница «Славянская». Вот она как раз в таком родном советском стиле. Куда без символизма? И если раньше мне пришло бы в голову славянское братство народов, то теперь мысли о Славянске в Донбассе, за который сейчас идут бои.

ГЕТМАН ПОЦЕЛУЕВ

Если пересечь площадь Евразии, то чуть дальше можно увидеть пешеходный мост Богдана Хмельницкого. Его открыли в 2001-м, а 14 февраля 2006-го тут одновременно поцеловались 2026 человек. Старались, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Попали! Теперь мост в народе называют Поцелуев и верят, что если тут поцеловаться, уже никогда не расстанешься. Но это все хипстерские веяния, на которые гетман Запорожский не обижается. Мост соединяет Ростовскую и Бережковскую набережные, как когда-то Хмельницкий воссоединил Украину с Россией. И виды отсюда – закачаешься: Москва-река с корабликами, сталинские высотки, колокольня Новодевичьего монастыря.

Мост Богдана Хмельницкого Фото: Иван ВИСЛОВ.

ЛЕСЯ НА БУЛЬВАРЕ

Не так далеко отсюда Украинский бульвар, утопающий в деревьях. На детской площадке со всевозможными горками и качелями бегает детвора, рядом с колясками – важные мамаши. Неподалеку высится памятник Дружбе славянских народов – украинцев, белорусов и русских. Три строгие и чуть отрешенные девы застыли в хороводе. В нескольких шагах - памятник поэту Лесе Украинке. Никогда не нравилась ее поэзия, но сам памятник-то хорош.

ДВОРЕЦ-ВЫСОТКА ОТ ВОЖДЯ

Над излучиной Москвы-реки возвышается шикарнейшая гостиница «Украина». Она давно относится к «Рэдиссон Коллекшн, Москва», но все ее по-прежнему зовут «Украиной». Шпиль теряется где-то в небесах. Не просто одна из семи знаменитых «сталинских высоток» Москвы, а последняя. Строительство началось в 1950-м и завершилось в 1957-м — уже после смерти вождя народов. Общая высота со шпилем - 206 метров, 36 этажей и больше тысячи номеров. В интерьерах кругом украинские орнаменты и узоры. Центральный вестибюль облицован мрамором 12 сортов, добытых на Урале, Украине и в Грузии. А в холле на потолке круглый плафон «Праздник труда и урожая на хлебосольной Украине». А еще в глубине вестибюля есть 16-метровый макет Москвы, какой она было в 1977-м. И снова символизм. Что теперь бы сказали прикормленные Западом нытики, у которых Украину вечно угнетали и притесняли. Ага, потому и дворец в ее честь отгрохали.

Над излучиной Москвы-реки возвышается шикарнейшая гостиница «Украина» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ТАРАС В САМОМ ЦЕНТРЕ

В сквере у гостиницы в вечных своих думах на каменной глыбе застыл Тарас Шевченко. Может размышляет, почему в Киеве снесли памятники Булгакову и Пушкину, а вот он стоит себе в центре Москвы, и никто на него не покушается. И это несмотря на его заветы украинкам: «Кохайтеся чорнобриви, та не з москалями. Бо москали – чужи люди, роблять лихо з вами». А эти коварные «москали» не только Тарасика из крепостничества выкупили, так еще взяли и в день столетнего юбилея набережную назвали его именем. Не иначе, чтобы досадить!

Как тут не вспомнить, что в моем родном Донецке целых два Шевченко. Наплодили этих памятников в советское время. Один – напротив Дома правительства, по иронии судьбы, рядом с его постаментом как раз и зарождались митинги Русской весны и круглые сутки каменный Тарас слушал «Русский марш» Бичевской.

А еще один Тарас, такой же угрюмый и недовольный, возлежит в донецком кинотеатре, который носит его имя. Никто в Донецке не посягал ни раньше, ни сейчас на его целостность. А вот Украина чуть не разрушила своего же кумира, когда в марте 2022-го ударила по Донецку «Точкой У» и та приземлилась в аккурат у пяток поэта. Но донецкий Кобзарь устоял.

ТРИ СТАНЦИИ МЕТРО С КОЛОННАМИ

Ну и, наконец, Киевская станция метро. Их целых три на разных линиях - Филевской, Арбатско-Покровской и Кольцевой. Это те самые великолепные станции, где европейцы хватаются за сердце от зависти. Им становится не по себе от тяжелых, почти театральных, люстр, мраморных колонн, арок с мозаичными панно, лепнины и полного отсутствия столь привычного им граффити. Чего только стоит одно из центральных панно — «Народное гуляние в Киеве», посвящённое 300-летию воссоединения Украины с Россией.

Станция метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии Фото: Михаил ФРОЛОВ.

И МАРОСЕЙКА ТОЖЕ

Перечислять можно долго. Есть в Москве улицы поэтессы Леси Украинки, писателя и переводчика Ивана Франко, летчицы Полины Осипенко из Запорожской области, а такое теплое и родное название «Маросейка» связано с Малороссийским подворьем, которое было тут неподалеку в XVII веке. То есть тоже связано с Украиной.

ПО ТУ СТОРОНУ МОЛЧАТ. ОТВЕТИТЬ НЕЧЕГО

Признаться, не сдержалась, сделала фото гостиницы, вокзала, мозаичных шедевров метро, да и отправила самым упоротым «незалежникам» из своих знакомых. Пусть посмотрят и сравнят. Долго бы, например, простояла в Киеве гостиница с названием «Москва»? (спойлер – была такая, ее еще в 2001 году переименовали в «Украину», опасаясь за незалежнисть). В ответ знакомые молчат. Сказать им нечего.

Просто обо всем этом украинцам теперь вспоминать якось невдобно. Это разрушает мифы о тирании старшего брата, великоимперском снобизме и прочих грехах, в которых на Украине так любят обвинять россиян, буквально упиваясь своими вековечными комплексами и обидами. Но несмотря на это, в России верят - здоровая Украина однажды вернется. И удивится, что в Москве украинского осталось куда больше, чем на самой Украине (где уже не остается ничего не бандеровско - немецко - английского).

Так что не надо шарахаться и переименовывать. Пригодится. Прежде всего нам самим.

А КАК В СТРАНЕ

Для интереса посмотрела, сколько украинских названий по всем городам России, не только в Москве. Например, улиц Тараса Шевченко. Оказалось, их более сорока - в Петербурге, Екатеринбурге, Севастополе, Новосибирске, Краснодаре, Смоленске, Хабаровске, Таганроге, Ярославле, Оренбурге, Томске, Анапе. Перечислять долго. И это не считая бульваров, проспектов, набережных и площадей. В самой Украине в разы меньше, даже если сопоставить масштабы наших стран.

Не меньше в России улиц имени Богдана Хмельницкого.

На Украине Пушкина, Лермонтова, Блока и даже дедушку Крылова не пощадили. Переименовали в своих пысьмэнныкив, чьи имена даже украинцам малоизвестны.