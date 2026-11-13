Туристы на Кипре показали Пугачеву без прикрас

Алла Пугачева. Фото: соцсети.

Алла Пугачева уже пятый год живет в эмиграции. Артистка с семьей в феврале 2022 года уехала из России и обосновалась на Кипре. В Лимасоле певица ведет тихую жизнь состоятельной пенсионерки: гуляет вдоль берега моря и обедает в ресторанах.

На Кипре много русскоязычных туристов, которые узнают Пугачеву и фотографируются с ней. Новое фото Аллы опубликовал в соцсетях белорусский артист Николай Колосей. Он сделал селфи с певицей и сообщил, что встретил ее во время прогулки.

С Пугачевой сфотографировался белорусский артист Николай Колосей. Фото: соцсети.

Еще одно видео с Пугачевой появилось в блоге российской туристки: она узнала артистку, когда та прогуливалась по набережной портового города.

В соцсетях бурно обсуждают новое фото Пугачевой. Комментаторы говорят, что 77-летняя певица выглядит на свой возраст, но в последнее время смотрится гораздо бодрее. Алла, перенесшая зимой травму ноги, уже передвигается без палочки, хотя и по-прежнему прихрамывает.

Летом в Юрмале на музыкальном фестивале певица сильно хромала и опиралась на трость. Артистка рассказала журналистам, что четыре месяца была обездвижена. Она упала и сломала ногу и тазобедренный сустав. Восстановление проходило очень тяжело, все это время Алла переживала, сможет ли она снова ходить. Пугачева опасалась, что останется инвалидом и будет прикована к креслу-каталке.

Тогда живущая в Юрмале популярный блогер Диана высказалась о травме Пугачевой. Она обвинила во всех несчастьях певицы ее мужа Максима Галкина*. По мнению блогера, комик серьезно укоротил жизнь своей пожилой жены тем, что вынудил ее эмигрировать из России. Артистка уехала из родной страны и лишилась привычной среды, в которой она была звездой, и все ее обожали. В итоге эмиграция серьезно сказалась на ее здоровье.

При этом Диана не оправдывает Пугачеву – по ее мнению, певица перешла черту, публично оскорбляя россиян.

«Я считаю, что Галкин* не уберег Пугачеву. Галкин* ей, конечно, укоротил жизнь тем, что вынудил ее оказаться в такой среде, где столько хейта, буллинга, стресса и проблем. Я прекрасно понимаю россиян, потому что очень тяжело воспринимать всякие фразы, которые она кидает в них», - считает Диана.

*Признан в РФ иноагентом.