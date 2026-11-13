Самолетам велено кружить в воздухе, в аэропортах коллапс: тысячи рейсов задержаны и отменены в США из-за общенациональной приостановки полетов

В США отменены тысячи авиарейсов Фото: REUTERS.

ПРИОСТАНОВКА ПОЛЕТОВ В США 14 НОЯБРЯ: ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Масштабный авиационный коллапс произошел в Соединенных штатах Америки в ночь с 13 на 14 ноября по московскому времени. Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) США неожиданно для пилотов и пассажиров распорядилось приостановить вылеты самолетов по всей территории страны. Ведомство скупо сообщило – эти ограничения вводятся в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

«Ограничение на вылеты введено в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности. <…> Во всех аэропортах введен запрет на вылет», - гласил опубликованный документ.

Позднее министр транспорта США Шон Даффи внес ясность и сообщил подробности. ПО его словам, причиной полной приостановки вылетов всех самолетов из американских аэропортов стал глобальный сбой связи в диспетчерских центрах.

«ФАУ ввело общенациональный запрет на вылеты для всех аэропортов США после проблемы со связью, затронувшей все районные центры управления воздушным движением», - написал Шон Даффи в соцсети X.

АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛАПС В США: ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРЯМО СЕЙЧАС

Известно, что решение ФАУ распространилось на все без исключения аэропорты Америки. В результате страну накрыл самый настоящий авиационный коллапс. По распоряжению авиационных властей все рейсы, запланированные к отправлению, должны пока что оставаться в авиагаванях до дальнейших распоряжений.

В результате в настоящее время в крупнейших аэропортах США — Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Майами, Атланты, выстроилась внушительная очередь из самолетов, готовых к взлету. Кроме того, FAA рекомендовало всем находящимся в воздухе самолётам кружить по заданным маршрутам вместо захода на посадку из-за сбоя связи. По данным мониторингового сервиса FlightAware, в общей сложности в пятницу в США задержаны уже 6 575 рейсов, а 334 вылета отменены. В настоящее время из-за ограничений в воздухе находятся около 3100 самолетов, следующих в американские аэропорты. По предварительным данным, в первую очередь это самолеты, выполняющие внутренние рейсы.

При этом отдельные международные рейсы получают разрешение на вылет. Так, самолет Etihad отправился из Бостона в Абу-Даби, а Lufthansa LH423 вылетел из того же города во Франкфурт спустя 1 час 28 минут после введения ограничений FAA.

ПРИЧИНА АВИАЦИОННОГО КОЛЛАПСА В США

Достоверной информации о причинах глобального сбоя связи в США пока нет. При этом в Министерстве внутренней безопасности уже заявили, что не располагают свидетельствами того, что к приостановке вылетов из аэропортов привели вредоносные действия.

"К настоящему времени не было никаких свидетельств того, что это вредоносное нападение на нас. На данный момент речь идет лишь о сбое телекоммуникационного оборудования", - сказалжурналистам министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин.

По его словам, сейчас специалисты изучают возможную связь между внедрением ИИ в систему управления воздушным движением и техническими сбоями оборудования авиадиспетчерских служб.

ФБР также не считает, что приостановка авиарейсов в США связана с кибератакой. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Издание отмечает, что бюро пытается понять, мог ли сбой быть вызван обновлением программного обеспечения.

По данным CNN, это третья полная остановка воздушного движения в США. Первый раз все вылеты в стране запретили после терактов 11 сентября 2001 года, второй раз — в январе 2023 года, когда вышла из строя система оповещения пилотов.