Во Владикавказе открыли обновленную набережную и светомузыкальный фонтан

Во Владикавказе открыли обновленные участки парка культуры и отдыха им. К. Л. Хетагурова. Фото: пресс-служба Сбера

Во Владикавказе открыли обновленные участки парка культуры и отдыха им. К. Л. Хетагурова. В локации восстановили набережную и создали светомузыкальный фонтан. Проект реализован при поддержке Сбера, мецената Игоря Кесаева и Правительства республики.

— На создание этого проекта нас вдохновили воспоминания [народного артиста РФ] Валерия Абисаловича Гергиева о детстве, проведенном в Северной Осетии. Мы подарили этому месту новую жизнь, сохранив пруд, с которым связаны воспоминания многих поколений, и дополнив его фонтаном и водопадом. Мы убеждены, что наша задача — каждый день делать жизнь людей лучше. Именно поэтому в основе всего, что мы создаём, лежит забота о человеке и стремление задавать новые стандарты качества, — сказал церемонии открытия президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В центре реконструированного пространства обустроили светомузыкальный фонтан-водопад с двумя чашами. Между конструкциями можно гулять. Перепад высот достигает 4,2 метра и символизирует горы Кавказа. На водный экран фонтана (12 на 36 метров) проецируются фото и видео. По вечерам здесь будут показывать светомузыкальные представления.

Рядом с фонтаном расположены зоны для прогулок и спорта. Есть амфитеатр, с которого открывается панорама парка: новый фонтан и колесо обозрения. Гости могут сыграть в падел-теннис, позаниматься на тренажерах. Для детей поставили большой игровой комплекс с батутами. На территории высадили свыше 9500 растений. Флору парка пополнили крупные сосны, платаны, ели и другие растения.

— Заброшенная долгие годы территория в Центральном парке имени Коста Хетагурова обрела новую жизнь: здесь состоялся запуск светомузыкального фонтана, а у жителей и гостей Владикавказа появилось современное и уютное пространство для отдыха. Хочу выразить искреннюю благодарность Герману Оскаровичу Грефу за поддержку и реализацию проекта, а также особые слова признательности – нашему земляку, меценату Игорю Кесаеву, который вложил немало сил и средств в преображение этой территории, — поделился на открытии глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

На праздничном открытии для гостей выступали танцевальные и музыкальные коллективы среди которых камерный хор «Алания». Кульминацией стало светомузыкальное шоу на фонтане и выступление «Хора Турецкого».

Парк культуры и отдыха им. К. Л. Хетагурова — старейший на Северном Кавказе и среди старейших юга России. Еще в 1830-е на его месте был разбит Комендантский сад у стен Владикавказской крепости. Последние годы территория, где теперь появилось новое пространство, оставалась неухоженной. На месте реконструированного пространства стоял заброшенный долгострой.

Открытие фонтана и набережной во Владикавказе — часть системной работы Сбера по развитию республик Северного Кавказа. В 2022 году в Дербенте при поддержке банка открыли крупнейший в России светомузыкальный фонтан. В феврале 2024-го в Магасе запущен первый на Северном Кавказе кампус «Школы 21». А в апреле этого года в Нальчике после реконструкции открыли терренкур «Тысяча ступеней» на горе Большая Кизиловка: тропу здоровья обновили впервые за 47 лет, оснастив её освещением, местами отдыха и спортивными площадками.