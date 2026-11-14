Объявлена дата торжественной церемонии вручения Всероссийской литературной Премии «Афорист года» в 2026 году

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Торжественная церемония вручения пятой ежегодной литературной премии «Афорист года», учрежденной Содружеством авторов афоризмов и малых литературных форм «СОКРАТ», состоится 11 декабря 2026 года в Большом зале Центрального Дома работников искусств в Москве.

По итогам года экспертный совет отобрал по публикациям в книгах, сборниках и центральных СМИ шестерых финалистов: Гаруна Агацарского (Махачкала), Сергея Берсенева и Валерия Вдовина (Москва), Алексея Голдобина (Ижевск), Сергея Козлова (Тюмень), а также Валерия Румянцева, выступающего под псевдонимом Борис Зорькин (Сочи).

Пятую литературную премию «Афорист года» вручат в Москве 11 декабря

«Знаменательно, что именно в Год единства народов России среди номинантов — представители различных регионов страны, что, безусловно, подтверждает статус премии как всероссийской и способствует популяризации не только этих авторов, но и жанра афористики в целом», — заявил председатель Содружества «СОКРАТ» Сергей Сидоров, который проведет церемонию вместе с телеведущей Ириной Сашиной.

Поддержать номинантов придут председатель Общественного совета премии Рамазан Абдулатипов, депутат Госдумы Артем Кирьянов, писатели Юрий Поляков и Владимир Вишневский, а также музыкант Валерий Ярушин и шоу-группа «Доктор Ватсон». По итогам конкурса выйдут альманах «Сократ-27» и авторская книга лауреата.