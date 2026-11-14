На Храме ветеранов боевых действий в Москве водрузили купол с крестом

Фото предоставлены пресс-службой депутата Госдумы Владимира Ресина

В субботу, 14 ноября, на Храме ветеранов боевых действий в Новогирееве, в Афганском сквере, был торжественно установлен главный купол с крестом.

Речь идет о целом комплексе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с крестильным Храмом священномученика Игнатия Богоносца.

Эти примечательные объекты имеют статус Подворья Патриарха Московского и всея Руси и Главного Храма ветеранских организаций участников боевых действий.

Фото предоставлены пресс-службой депутата Госдумы Владимира Ресина

- Монтаж купола с крестом на несущий барабан ознаменовал завершение важного технологического этапа, - рассказал «Комсомольской правде» депутат Госдумы, советник мэра Москвы и советник Святейшего Патриарха, куратор городской программы возведения храмов Владимир Ресин. - Сегодня мы стали свидетелями поворотного момента... Храм постепенно начинает обретать свой окончательный облик. Теперь наша общая задача – сохранить набранный темп работ и обеспечить сдачу всего мемориального комплекса к осени 2028-го…

Фото предоставлены пресс-службой депутата Госдумы Владимира Ресина

Торжественное богослужение и чин освящения купола с крестом возглавил управляющий Восточным викариатством Москвы епископ Егорьевский Мефодий, заместитель председателя Попечительского совета этого Храма.

Церемония началась с памятного митинга и возложения цветов к мемориалу «Скорбящие матери». За торжественным подъемом купола с крестом наблюдали ветераны боевых действий, участники Специальной военной операции, семьи военнослужащих и прихожане.