В венгерском лесу откопали миллионы: деньги изъяли в рамках расследования дела бывшего министра

Операция проходила 12 и 13 ноября сразу в нескольких регионах Фото: REUTERS.

Венгерская полиция совершила сенсационную находку: в разных районах страны были найдены 19,5 млн долларов. Деньги изъяли в рамках расследования коррупционного дела против бывшего министра национального развития Миклоша Шештака, сообщили в Национальном управлении по возвращению и защите активов (NVVH).

Операция проходила 12 и 13 ноября сразу в нескольких регионах страны: в Будапеште, а также в областях Пешт, Бекеш и Ноград. Часть средств следователи обнаружили зарытой в лесу, а также спрятанной в сельскохозяйственных постройках, на складах и в частных домах. Еще одна крупная сумма хранилась в дорогостоящем сейфе.

Всего за два дня удалось изъять 5,07 млрд венгерских форинтов (1,26 млрд рублей), 2,66 млн евро (242 млн рублей) и 1,26 млн долларов (103 млн рублей). Общая сумма находки в пересчет на рубли составила примерно 1,6 млрд.

Деньги уже перечислили в государственную казну. Как рассказал министр финансов Андраш Карман, 12 сотрудников казначейства потратили восемь часов, чтобы пересчитать наличность с помощью пяти счетных машин.

По версии следствия, Шештак и бывший руководитель государственной компании по управлению активами MNV в 2015-2018 гг. получили более 11 млрд форинтов незаконных выплат от представителей компаний, выполнявших заказы государственного автобусного перевозчика Volanbusz. Речь идет о закупках подержанных автобусов по завышенным ценам и государственных строительных проектах.

Экс-министра задержали 30 сентября, в конце октября суд продлил его содержание под стражей до конца января. Сам Шештак отрицает все обвинения.

При этом адвокат бывшего министра подчеркивает, что следствие пока не утверждало, что найденные деньги принадлежат непосредственно его подзащитному. В уголовном деле есть и другие фигуранты.

Масштабная операция стала частью антикоррупционной кампании нового венгерского премьера Петера Мадьяра. Его партия «Тиса» одержала победу на выборах в апреле, обойдя партию Виктора Орбана. Одним из главных обещаний Мадьяра было расследование злоупотреблений и хищений госсредств при прежней власти.

После смены правительства в поле зрения следователей оказался не только Шештак, но и другие члены команды Орбана. Также были задержаны еще двое бывших министров, экс-глава венгерского Центробанка Дьердя Матолчи и младший брат бывшего премьера Арон Орбан. Сам Виктор Орбан называет расследования политическим преследованием.

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