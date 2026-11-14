Биотех: ваша дорога в будущее

Какие технологии определят скорое будущее? На кого учиться сегодня, чтобы стать успешным завтра? Если задать эти вопросы людям с улицы, они вспомнят о программировании (хотя с развитием ИИ эта компетенция кардинально меняется), собственно об ИИ, назовут еще несколько научных направлений, и, может быть, некоторые вспомнят биотехнологии. Между тем, именно биоэкономика формирует облик завтрашнего дня, и именно биотехнологические специальности станут наиболее востребованными в самое ближайшее время. В принципе, будущее уже наступило — в прошлом году объем российского биотех-рынка достиг 475 миллиардов рублей, а к 2028 году этот показатель вырастет до 700 миллиардов рублей. Что это такое, биотех, и почему обучение биотехнологиям — это правильный выбор? Об этом и поговорим сегодня.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

ТЕХНОЛОГИЯМ НУЖНЫ ЛЮДИ

Что такое биотехнологии? Если кратко (и не очень точно) — использование живых организмов для решения технологических задач.

Это новая отрасль технологий и экономики, специалистов в ней пока немного. Согласно прогнозам, кадровый дефицит в биоэкономике в России к 2030 году ожидается на уровне 8 тысяч человек. Конечно, кадровый голод есть уже и сегодня. Минтруд оценивает человеческий дефицит в высокотехнологичных отраслях в целом в 1,5 миллиона человек. Специалистов на стыке биологии, инженерии и IT, безусловно, критически мало — уж очень задачи специфические и новые. Согласно данным Высшей школы экономики и отраслевых форумов, крайне востребованы уже сегодня специалисты по автоматизации биореакторов; специалисты в области высокотехнологичной фармы; биоинформатики; специалисты по молекулярному моделированию; системные биологи и эксперты в области биотоплива и так далее.

Вузы уже начинают готовить студентов по этим и другим направлениям. Но все начинается с популяризации — иначе направлением с «непонятным» названием просто никто не заинтересуется. Отраслевое и научное сообщество «идет в народ», точнее, «в молодежь», и идет не с пустыми руками: организуются профориентационные мероприятия разных форматов, которые помогут выбрать карьерный трек для будущих специалистов.

Одним из таких мероприятий стал Всероссийский научно-популярный фестиваль «Биоэкономика: профессии твоего поколения», который проходит в этом году при поддержке Минобрнауки России в рамках инициативы Десятилетия науки и технологий. Фестиваль стартовал в День знаний и продлится до конца года. Он проходит очно в музее БИОТЕХ на ВДНХ, на площадках в регионах, а в онлайн-формате — в виде викторины и видеоуроков.

— Основной вектор деятельности нашей Ассоциации — развитие биотехнологической отрасли и обеспечение продвижения интересов ее участников, - говорит Ирина Хорошун, Председатель Правления Ассоциации «ТП БиоТех2030», - Подготовка и привлечение квалифицированных кадров — одна из важнейших задач для всех организаций в сфере биотеха: от научных институтов и вузов до реального сектора экономики. Именно поэтому мы уделяем особое внимание научной популяризации. Ярким примером, на мой взгляд, успешной работы по привлечению талантливой молодежи в отрасль является Фестиваль биотех-профессий, организованный ФИЦ Биотехнологии РАН — одной из ведущих научных организаций страны в данной сфере. Мы выступили партнером этой инициативы, оказывая финансовую поддержку, привлекая отраслевых экспертов в качестве спикеров и организаторов профориентационных мероприятий. Мы убеждены, что эта работа имеет огромный потенциал для развития отрасли.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

СОЗВЕЗДИЕ СОБЫТИЙ

В Музее БИОТЕХ уже много чего состоялось — и много чего еще будет. Так, в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, состоялась встреча-дискуссия учащихся школ, колледжей и лицеев Москвы с представителями науки и отраслевого бизнеса. Эксперты рассказали о разных направлениях в области биотехнологий, об интересных и порой нестандартных задачах, которые приходилось решать, а также о востребованных специалистах и нужных профессиях. У ребят была возможность задать вопросы экспертам. Они узнали, для чего нужны ферменты, что можно напечатать на биопринтере, что делают специалисты в области биоинженерии растений, а также о биотех-оборудовании и магии биотехнологии.

Экскурсии, лекции, мастер-классы, обновленная экспозиция Музея — на это определенно стоит посмотреть. И для первого знакомства с тематикой это, вероятно, лучшее место. Ведь открытый четыре года назад Музей призван познакомить с биотехнологиями тех, кто о них мало что слышал. Или слышал предвзятое. «Это ГМО, это еда из насекомых»? Слова-ярлыки, которые затеняют суть. А возможность производить лекарства и вакцины, жизненно необходимые людям? Добывать полезные ископаемые даже из труднодоступных и бедных руд, не наносить вреда природе? Очищать воду от нефтяных пятен, тяжёлых металлов и токсичных отходов, делая её чистой и пригодной для жизни? Обеспечить качественной едой все возрастающее население земного шара, не увеличивая нагрузку на биосферу? И еще сотни, даже тысячи задач, призванных повысить качество жизни каждого из нас. Собственно, об этом — и экспозиция, и мероприятия.

Что ценно: посетители могут сами взаимодействовать со всеми экспонатами: понять как проводятся научные эксперименты, разобраться как работают сложные технологии, прикоснуться к материалам будущего(конечно, под присмотром лучших специалистов). Перенос генов (звучит как что-то фантастическое и космическое) с целью, например, создать микроорганизмы, а то и «макроорганизмы» (растения), очищающие воду в водоемах. Работа на биопринтере (что же и из чего же он печатает? — а вот приходите, и узнаете). И даже простой взгляд в микроскоп может перевернуть мир увлекающегося ребенка.

Слово «космос» только что мелькнуло неспроста. Биотехнологии активно тестируются на околоземной орбите (пока только там, но на очереди и Луна, и Марс), о чем в музее БИОТЕХ рассказывали в октябре в рамках Международного фестиваля Наука 0+.

Что связывает космос и биотехнологии? Как минимум эта связь прослеживается по двум направлениям: защитить человека в космосе, создав ему среду, максимально комфортную; и — вырастить, произвести там, на орбите, что-то, что невозможно сделать на Земле.

Обе задачи чрезвычайно насыщенные. Скажем, космонавтам в длительных миссиях понадобится другой, не как на околоземной орбите, уровень защиты от радиации (и метровые свинцовые плиты — вообще не вариант, а вот микроорганизмы и растения в помощь); другие, не земные, лекарства — которые также надо будет произвести на месте.

— Мне посчастливилось выступить в роли эксперта и на торжественном открытии Фестиваля, который был приурочен ко Дню знаний, и на мероприятиях по космическому биотеху. Аудитория — в основном молодежь: школьники и студенты, те, кто ещё только выбирает свой путь и жадно впитывает всё новое. Одно из моих выступлений было посвящено 3D-принтерам: мы разбирали основы биопечати, говорили о существующих технологиях и материалах, а затем добрались и до такого движения, как «биопанк». Миллионы вопросов, огонь в глазах! И это по-настоящему ценно! Ведь молодёжь — это не только потребители новейших технологий: кто-то из них может стать в будущем разработчиком суперинновационных решений. Возможно, именно в такие моменты рождается будущее, которое сегодня кажется фантастикой, а завтра станет повседневностью, — говорит руководитель лаборатории разработки экспрессионных систем ФИЦ Биотехнологии РАН, кандидат химических наук Игорь Синельников.

Широко открыл свои двери Музей (впрочем, они не закрываются никогда) на День биотехнолога, который в России отмечается 18 октября. Мастер-класс по генетике, квесты, лекции, Школа юного биотехнолога… И слова Игоря Синельникова вновь подтверждаются: народ приходит уже с интересом, с «огнем в глазах».

Фото: Евгения ГУСЕВА.

НАСТОЯЩЕЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

С биотехнологиями немного разобрались, а биоэкономика — что это такое? Проще всего было бы ответить так: вот, есть некая сфера деятельности человека, например, биотех. И это сфера существует не в вакууме. Вокруг нее вращаются инвестиции, проекты, часто на миллиарды и миллиарды, создаются рабочие места, новые потребности потребителя… И это будет правильный ответ. Но не полный.

Вы, конечно, слышали что-то об устойчивом развитии. Как можно меньше воздействовать негативно на окружающую среду, не снижая качество жизни. И часто разговоры об устойчивом развитии скатываются, извините, в какую-то клоунаду. А давайте мылом не пользоваться и вообще реже мыться. А давайте все на велосипеды пересядем. А давайте новое не покупать, старое до посинения ремонтировать.

На самом деле именно биотехнологии — ключ к грамотному решению задач устойчивого развития. Скажем, мы хотим меньше сжигать углеводородов. Понятно, что наиболее реалистичная альтернатива — это биотопливо. Которое надо уметь грамотно производить и потреблять. Именно об этом (но не только) была серия авторских экскурсий, которые провел научный куратор Музея БИОТЕХ, кандидат химических наук Денис Курек. Экскурсионная программа называлась «Биоэкономика, определяющая наше будущее». И там было и про профессии, и о том, почему именно биоэкономика становится локомотивом экономики в XXI веке, и о популярном, даже хайповом — фудтехе, который, оказывается, не про «насекомых есть», а производить качественные, натуральные продукты без ущерба пашне и вообще экосистеме. Фудтех вернет нам вкус продуктов, забытый со времен наших бабушек, вот как на самом-то деле дела обстоят.

Авторская экскурсия была не одинока — Музей в целом обновил к Фестивалю стандартную экскурсионную программу с тем, чтобы познакомить с реальными задачами биотеха и профессиями в разных направлениях его развития. Такую экскурсию вы можете посетить в любой рабочий день музея. В рамках экскурсии «От биотехнологий к биоэкономике» экскурсоводы расскажут про современные технологии применения живых систем во благо человека, про новейшие достижения в области 3D биопечати, про разработку новых лекарств, и про многое другое.

— Наша экскурсионная программа создана, чтобы не просто просвещать, но и по-настоящему увлекать, — рассказывает экскурсовод Музея Анастасия Давлекамова. — Мы предлагаем детям и взрослым увидеть научные принципы в действии. Все наши экспонаты — интерактивные: с ними можно экспериментировать, играть и проверять свои знания в викторинах. Мы показываем, как биотехнологии используются при производстве материалов, продуктов питания и лекарств, рассказываем про современные достижения в области генной инженерии и биопечати. Обновленная экскурсионная программа также знакомит с профессиями в сфере биотехнологий и биоэкономики: какие специалисты востребованы, какие навыки и знания им необходимы. И мы видим, как загораются глаза у детей, когда они открывают для себя что-то новое, как они задают вопросы, проявляют любопытство. Это самое ценное — вдохновить на исследование и развитие в этой динамичной и перспективной области и, возможно, найти свое призвание.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

ТИПОГРАФИЯ С СЕКРЕТОМ

Фестиваль стал отличным поводом обновить экспозицию Музей. Она и так — не застывшая, Музей на ВДНХ — не из числа тех, где в витринах десятилетиями пылится то же самое. И все-таки именно во время Фестиваля там появляется много нового.

Так, теперь в Музее есть «Типография биотехнолога» — макет 3D-принтера, который печатает… живые клетки. В реальной жизни такой принтер в состоянии напечатать, например, хрящевой сустав, целый орган, ткань с вживленным в нее биологическим слоем или препарат, который точно обнаруживает цель (пораженный орган) в теле человека и стремится к нему. В Музее, конечно, макет, но принцип действия — как у настоящего прибора.

Скажем, печать столь деликатных вещей занимает много времени. Но на макете — никакой имитации, макет тоже работает долго. А чтобы посетители поняли, что к чему, рядом поставили экран, на котором можно видеть результаты его будущей работы.

Еще в Музее есть собственная сити-ферма. Так называют производства вертикального земледелия, расположенные в городе, где делают настоящую качественную еду. Плюсов масса: близость к потребителю в первую очередь, но и сложностей море. Как в пределах здания (а это именно здание) сымитировать весь биологический процесс? Как уберечь продукцию от загрязненного городского воздуха? Наконец, где взять энергию в мегаполисе, и так загруженном потребителями? У ниши, в которой расположилась мини-сити-ферма Музея, вы и получите все ответы.

Возможно, центральным экспонатом обновленной экспозиции можно считать панорамную полусферу. На ее стенках изображены различные микроорганизмы, на основе которых создаются биопластики, продукты питания, новые материалы, биоудобрения, энзимные чистящие вещества, витамины, вакцины, антибиотики и многое другое. . И для любителей интерактива (впрочем, весь Музей интерактивен) — мультимедийная викторина «Загляни в мир биотеха». Что это такое? Вам предложат 15 вопросов. С целью поиграть в профессию. Например, примерить на себя роль сотрудника лаборатории, которая работает над серьезной научной задачей. Если справитесь, правильно на вопросы ответите, получите приз.

Еще одна викторина - виртуальная, «Моя профессия в биоэкономике» — отвечать можно с гаджета дома, в школе, даже по дороге из Музея. И есть смысл в это поиграть: викторина поможет вам понять, куда именно двигаться, на кого учиться.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

ВЫ НИКУДА НЕ ОПОЗДАЛИ

Как мы уже не раз отмечали, Фестиваль биотех профессий продлится до конца года не только на площадке Музея, но и в различных регионах страны. Так что вы никуда не опоздали!

— В конце ноября, в рамках фестиваля биотех-профессий, я проведу лекции для студентов ведущих университетов Татарстана и Воронежа. Мое выступление будет посвящено передовым разработкам в области агробиотехнологий. Мы обсудим, как генная инженерия позволяет создавать новые культуры и средства защиты растений, рассмотрим принципы вертикального земледелия и значение микроклонального размножения. Я расскажу, как эти инновации меняют сельское хозяйство, какие специалисты востребованы, какие знания и профессиональные качества необходимы для работы в этих направлениях, — говорит кандидат биологических наук Анастасия Камионская, руководитель группы биоинженерии растений, замдиректора ФИЦ Биотехнологии РАН.

Если вы еще не проверили свои знания с помощью викторин, не увидели трек своей будущей профессии — сделайте это прямо сейчас. Если вы все еще смутно понимаете, что это такое — биотех, самое время прийти на Музей на экскурсию, посетить очно или заочно лекцию. И как не попробовать себя на мастер-классе! Может, через эту игру к вам в жизнь постучится ваше будущее.

Биотехнологии, безусловно — это архитекторы нашего завтрашнего дня. Можно с восторгом наблюдать за тем, как возводится это прекрасное здание. А можно строить его самому. И, возможно, это и есть счастье. Которое, как говорится, близко.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

КСТАТИ

Викторина «Моя профессия в биоэкономике» поможет каждому найти свой путь в биотехе. И хотя мы в этом тексте обращались преимущественно к молодежи, двери открыты, на самом деле, всем. Чтобы не затягивать с визитом в Музей (не все ведь наши читатели живут в Москве или в больших городах) — для всех доступна онлайн-версия викторины. Начните прямо сейчас!

Вы окажетесь в компании сотен человек, которые уже прошли эту викторину, от Калининграда до Владивостока.

«Викторина состоит из двух этапов, по 10 вопросов в каждом. Первый блок помог понять, какое направление в мире биотехнологий мне наиболее близко. Мой результат: пищевая биотехнология. А второй этап определил мою идеальную профессию в биотехе — агробиотехнолог. Неправильных ответов в викторине нет. Она построена в формате профориентации, с пояснениями и любопытными фактами, которые расширили мои знания. После ответов я получила персональный сертификат, подтверждающий мое направление и профессию в биотехе. А еще мне повезло стать победительницей еженедельного розыгрыша и получить замечательный приз от музея БИОТЕХ!», — рассказывает участник викторины Маргарита Добрынина (г. Магадан)

Фото: Евгения ГУСЕВА.

ВАКАНСИИ В КУБЕ

Хотя мы уже поговорили о профессиях в биотехе, на самом деле, это неисчерпаемый разговор. Сориентироваться в море специальностей вам поможет курс онлайн-видеолекций «Куб биотеха: профессии твоего поколения».

Это видеоролики с сопроводительными вопросами идеально подходят для уроков по профильным предметам в школах или для профориентационных мероприятий. Ярким примером стал фестиваль «Химбиофест», прошедший в конце октября в Казанском национальном исследовательском технологическом университете .

«КНИТУ уже не первый год принимает на свой площадке фестиваль «Химбиофест», и каждый раз это мероприятие становится настоящей точкой притяжения для старшеклассников, увлеченных естественно-научными дисциплинами. В этом году мы расширили программу, добавив активности по биотехнологии и биоэкономике. А ещё школьники старших классов прошли увлекательную викторину о биотех-профессиях и познакомились с экспозицией музея БИОТЕХ в формате видеоуроков — ребята узнали о современных разработках, перспективных специальностях и профессиональных навыках в таких областях, как агробиотехнология, биомедицина и промышленный биотех. Именно здесь, на стыке разных направлений науки и современных технологий каждый участник проекта может попробовать разглядеть контуры своего профессионального будущего — успешного, увлекательного, полного новых возможностей», — рассказывает Елена Перушкина, кандидат технических наук, доцент, организатор фестиваля Химбиофест в рамках проекта «Физико-химический прорыв».