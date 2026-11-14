Глава Евросовета Антониу Кошта с чувством гордости сообщил, что они направляют на переговоры представителей не только стран, но и институтов Евросоюза Фото: REUTERS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не намерена выдвигать условия относительно состава европейской переговорной группы.

- Российской стороне было бы полезно провести переговоры с европейцами, чтобы понять, насколько их позиция может способствовать мирному урегулированию, - обрисовал ситуацию Дмитрий Сергеевич.

Позицию Кремля можно понять и нужно принять. Сама процедура выбора представителя вызвала в ЕС (и не только в нем самом) такое «бурление дрожжей в деревенском сортире», что преобразование будущего европейского члена переговорного процесса в настоящий многочлен можно уже расценить как еще один успех Кремля на международной арене. Посмотрите только на состав — Великобритания (а она-то каким боком к ЕС - ?), Франция, Германия, Италия, Польша плюс к тому Еврокомиссия и Евросовет.

Глава Евросовета Антониу Кошта с чувством гордости сообщил, что они направляют на переговоры представителей не только стран, но и институтов Евросоюза. Еще более конкретно и хамски эту мысль накануне выразила Кая Каллас, которая заявила, что Европа — это вам не американцы, которые направляют на переговоры «кого попало».

- У нас уже есть налаженные институты, поэтому мы не можем просто отправить кого попало, не имеющего институциональной роли, как это делают американцы, - заявила глава европейской дипломатии, которая наработала себе такой авторитет в Европе, что добрая половина Евросоюза с облегчением перекрестилась, когда ее не стали включать в переговорную группу.

Кая Каллас заявила, что Европа — это вам не американцы, которые направляют на переговоры «кого попало» Фото: REUTERS.

Впрочем, там и без Каи, и без Каллас хватает своих подводных камней в самой конструкции переговорной группы. В первую очередь из-за разной компетенции их представителей. Так, представители институтов Евросоюза не могут участвовать в переговорах об архитектуре безопасности в Европе, потому что ЕС — это экономический союз, а безопасность — это компетенция НАТО, а не руководства самих стран-членов ЕС. Хотя Кая и является верховным комиссаром по иностранным делам и политике безопасности, во второй сфере она может подавать только совещательный голос и то по соответствующей команде.

Зато Берлин, Варшава, Париж, Лондон и Рим не могут отстаивать свою позицию в части европейских санкций, вступления Украины в Евросоюз. Пообещать миллиарды долларов и евро могут и те, и другие при соответствующем желании у них — от имени своих стран или ЕС в целом. Но вот пообещать ввод воинских контингентов каждая из стран может только от своего лица, а не от Европы в целом, а у ЕС нет права голоса по этому вопросу вообще.

При этом, следует добавить, что ЕС не выдал этим переговорщикам единого мандата, то есть не сформулировал условий и единой позиции, а для Лондона, вообще, никакой мандат от Евросоюза не указ. Они сами по себе и могут нести любую чушь.

То есть, налицо ситуация, когда вместо единой и согласованной позиции Европы на переговорах будут сразу несколько представителей, у каждого из которых в голове имеются свои, сугубо индивидуальные «тараканы». Вопрос к той самой бабушке, которая все время говорит надвое — это упростит или осложнит переговорный процесс и достижение итогового результата? У Италии, Германии и Британии интересы и взаимные симпатии, мягко говоря, не совпадают чуть больше, чем у волков и собак.

У Европы свой план на переговоры с Москвой Фото: REUTERS.

И, напомним, это происходит еще до официального подтверждения Москвы о готовности пустить европейцев за стол переговоров. Что же начнется, когда они за него усядутся, остается только предположить.

Впрочем, если взять за основу идею о том, что Европа шлет своих представителей не для успеха мирных переговоров, а для их развала, да еще с учетом последних совсем не миротворческих высказываний ряда политических лидеров, от немецкого канцлера Мерца до «прибалтийских тигров», которые в мировом масштабе так и не переросли размер мелких, но злобных шавок, то можно прийти к логичному выводу, что в таком случае Европа все делает правильно. Для себя.

А для кого ей еще стараться, не для Украины же?

P.S. Что-то сегодня все время вспоминается Иван Андреевич Крылов, на этот раз про лебедя, рака и щуку, например. Европа сама сделала все, чтобы не имея единой позиции, выставить себя недоговороспособным переговорщиком и вынудить в итоге американского президента Трампа перестать обращать внимание на нее и выгнать из-за того самого переговорного стола. Чтобы не мешались после того, как провалят свою миссию. Эх, ребята, вам с вашими мозгами до Кремля, как раку до Луны.

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