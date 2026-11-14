Рекордное тепло и небывалое Эль-Ниньо: В 2027 году погода покажет нам новый смысл слова «зашкаливать»

Мы вступили в новую эпоху экстремальных климатических явлений Фото: REUTERS.

Что происходит с климатом планеты? И что будет с погодой дальше? Эти темы ведущие климатологи мира - в том числе российские - сейчас обсуждают на Конференции ООН по климату (COP31) в турецкой Анталье. Любимой, кстати, нашими туристами как раз за прекрасный климат и долгий пляжный сезон.

НОВАЯ ЭПОХА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО КЛИМАТА

К саммиту в Анталье Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) выпустила отчёт о состоянии климата за 2026 год. Впрочем, эксперты, готовившие отчет, тут же оговорились: ситуация меняется стремительно, поскольку на Земле развивается мощнейшее явление Эль-Ниньо - скорее всего, оно станет рекордным за всю историю наблюдений. И будет влиять на погоду не только в конце 2026 года, но и весь 2027 год.

- Мы вступили в новую эпоху экстремальных климатических явлений. - Мощнейший Эль-Ниньо обрушивается на планету, которая и без того раскалена, - признал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

- Состояние климата в 2026 году придает новый смысл слову «зашкаливать» Последние 12 лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. Последние четыре года, включая 2026 год, входят в четверку самых теплых, - заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло. - Эль-Ниньо 2026/2027 года отличается от всех Эль-Ниньо, которые мы наблюдали. Сильное Эль-Ниньо, как ожидается, повлечет за собой дальнейшее усиление жары и экстремальных погодных явлений, в том числе и в 2027 году. Нам следует готовиться к еще одному рекордному году.

ПОТЕПЛЕНИЕ БУДЕТ ИДТИ СОТНИ ЛЕТ

- Температура океана достигает рекордно высокого уровня десятый год подряд, - продолжает Сауле. - Эль-Ниньо не привносит на планету дополнительного тепла. Оно высвобождает тепло из океана, который сейчас теплее, чем когда-либо. Тепло океана усиливает тропические и субтропические штормы, ускоряет сокращение морского льда в полярных регионах и способствует повышению уровня моря. По прогнозам, потепление будет продолжаться в течение сотен или тысяч лет.

Мощнейший Эль-Ниньо обрушивается на планету, которая и без того раскалена Фото: EAST NEWS.

Уровень моря также достиг рекордно высокого уровня, в зоне риска 900 миллионов человек, проживающих вдоль низменных побережий. Ледники потеряли более 400 гигатонн льда в 2025 году. Таяние льдов наблюдалось во всех 19 районах оледенения в мире. Годовой потери массы льда в 2025 году хватило бы, чтобы каждую секунду на протяжении года заполнять пять олимпийских бассейнов. Волны тепла, тропические циклоны и ливни усиливаются быстрее, чем можно было ожидать, а катастрофическое обрушение льда и горных пород и паводки в Непале продемонстрировали риски, с которыми сталкивается население уязвимых районов.

Насчёт затопит: для этого надо, чтобы очень много льда растаяло на континентах - в Антарктиде, Гренландии, горных ледниках Фото: REUTERS.

В ЗОНЕ РИСКА - И РОССИЙСКИЕ ГОРОДА

Что нам от всего этого? Да, звучит пугающе. Но на бытовом уровне - плохо ли, что в середине ноября в Москве не то что снега нет, а вообще хорошие плюсовые температуры? Экономим на зимней одежде и отоплении!

- Эволюционно нам обязательно нужно, чтобы температура внешней среды была меньше, чем температура человеческого тела, иначе у нас наступает тепловой коллапс. Поэтому, когда очень жарко, нам плохо, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Михаил Юлкин, генеральный директор компании «Карбон Лаб», эксперт по проблемам изменения климата. - К сожалению, с циклами глобального оледенения и межледниковья не всё чётко и понятно. По некоторым оценкам, новый цикл глобального похолодания начался 2 тысячи лет назад. А потом этот тренд прекратился, потому что изменилась ситуация в атмосфере - люди добавили углекислого газа, парниковый эффект настолько усилился, что он переборол тренд, который шёл в сторону очередного оледенения. Оледенение откладывается пока на неизвестный срок. Мы наблюдаем стремительное потепление, вызванное деятельностью человека. Спрос на тёплую одежду зимой явно будет снижаться. Вкладываться в шерстяную одежду, шубы и шапки не стоит.

А что насчет уровня моря?

- Насчёт затопит: для этого надо, чтобы очень много льда растаяло на континентах - в Антарктиде, Гренландии, горных ледниках. И да, тогда есть опасения, что уровень моря на несколько метров поднимется. Но не стремительно. На нашей жизни мы этого не увидим. Мы увидим повышение уровня Мирового океана на несколько сантиметров. Хотя для некоторых регионов и это может оказаться критичным. В том числе для Нидерландов, которые и так ниже уровня моря находятся. Но это может быть неприятно также для некоторых российских портовых городов. Например, Санкт-Петербурга. Там нагонная волна с Балтики станет проходить гораздо чаще, дамба может не выдержать. Это может оказаться проблемой для Петропавловска-Камчатского и для Архангельска.

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