«Так я чувствовал жизнь»: Стас Михайлов удивил воспоминанием о школьных годах

Михайлов по-прежнему неравнодушен к спорту

Певец Стас Михайлов признался, что в школьные годы не отличался примерным поведением. По его словам, до звания отличника он так и не добрался. Об этом артист сообщил корреспонденту KP.RU на концерте «Ээхх, Разгуляй!» в Москве.

Журналист поинтересовался, как Михайлов относится к возвращению оценок за поведение в российских школах. А заодно певцу предложили вспомнить собственные школьные годы. Оказалось, что маленький Стас был далеко не паинькой.

«По поведению? Вообще школу как-то заканчивал четыре-пять у меня было. Ну, реально, наверное, четыре-три. Как-то так. Среднее было что-то», — признался артист.

Тогда журналист уточнил, что отличником по поведению Михайлов, получается, не был. Исполнитель спорить не стал. А вот объяснить, почему учителя не спешили ставить ему пятерки, оказалось сложнее.

«Да я не знаю, плохо или это хорошо, просто... Ну, так я жил. Так я чувствовал жизнь!» — философски ответил певец.

Кстати, во время беседы выяснилось, что Михайлов по-прежнему неравнодушен к спорту. Когда разговор зашел о возможном включении падела в школьную программу, певец признался, что сам предпочитает несколько другую игру.

«Ну, я как теннисист, не особо это приветствую. Больше потому, что я большим теннисом занимался и очень люблю этот вид спорта. Но все, что связано со спортом, вообще классно. Не знаю, насколько это должно быть в обязательной программе. Не знаю, спорное такое заявление. Ну, решили – значит, решили», — объяснил артист.

К слову, в российских школах уже тестируют новую систему оценок за поведение. Ученикам будут присваивать один из трех уровней: «образцовое», «допустимое» или «недопустимое» поведение. В эксперименте участвуют по десять школ от каждого региона страны, а окончательное решение принимает классный руководитель с учетом мнения других педагогов.

А вот собственных детей Михайлов воспитывает без особого давления. Еще весной артист рассказывал, что не собирается насильно тянуть наследников в шоу-бизнес и позволяет им самостоятельно выбирать будущую профессию. Например, его дочь Мария увлекается верховой ездой, Иванна интересуется дизайном, а старшая Дарья занимается музыкой и компьютерными технологиями.

Любопытно, что сын Михайлова Никита когда-то учился в той же сочинской школе, что и его знаменитый отец. В 2011 году педагоги рассказывали KP.RU, что мальчик был довольно скромным и получал четверки и пятерки. Так что по крайней мере с успеваемостью у наследника артиста дела складывались неплохо.