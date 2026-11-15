Ярослав Сумишевский признался, почему не любит караоке: «Все время мимо нот»

Певец Ярослав Сумишевский перечислил, какую еду заказывает для сына в доставке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певец Ярослав Сумишевский редко выбирается в караоке, но иногда все-таки не прочь устроить там музыкальный переполох. На концерте «Ээхх, Разгуляй!», 14 ноября, артист пообщался с корреспондентом KP.RU. Он рассказал, какие песни выбирает для застолья, объяснил, зачем в школах нужны оценки за поведение, и признался, что в этом году смог «могнуть» самого себя. Также исполнитель поделился подробностями семейного быта и высказался о возвращении Ларисы Долиной на сцену.

— Что обязательно должно быть на идеальном русском застолье?

— Идеальное русское застолье — это водка, огурцы, картошечка и песни душевные.

— Любите ли вы караоке?

— Честно говоря, караоке я не очень люблю. Когда прихожу туда, а это бывает, мне приходится слушать непрофессиональных исполнителей. Хотел сказать «непрофессиональных музыкантов», но они совсем не музыканты, просто люди, которые поют душой, но все время мимо нот. Я это выслушиваю, и такое бывает очень редко, когда я выпиваю. А вот тогда у меня начинается: «А пойдемте споем, сейчас этот караоке-клуб разнесем по полной программе!» Это может случиться раз в полгода, где-то так.

— А что выбираете из песен?

— Обычно просят петь мои композиции, а я исполняю что-нибудь, что мне по душе, что нравится. Люблю Николая Носкова, Григория Лепса. Что-нибудь такое из 90-х годов.

— В России сейчас вводят оценки за поведение в школах. Как вы к этому относитесь?

— У меня была оценка за поведение, по-моему, пятерка. Я очень скромный мальчик был в то время: не лез ни в какие драки, ничего такого не вытворял. Считаю, что такая оценка, наверное, все-таки нужна. Многие пацаны, которые в детском возрасте хулиганы, такими и остаются уже во взрослом состоянии. Поэтому надо знать, с кем имеешь дело, когда человек поступает в вуз, устраивается на работу или куда-то еще.

— Словом 2026 года по версии британского словаря стало «могнуть». Знаете, что оно означает?

— «Могнуть» — это типа победить, по-моему. Я уже знаю это слово, видел, слышал. У меня сын, ему девять лет, поэтому он выражается такими словечками и периодически интересуется, что они значат. Допустим: «Я тебя могну», «Я тебя победю», «Одержу над тобой победу». Вот это и означает.

— Кого вы «могнули» в этом году?

— Наверное, сам себя. В этом году я выпустил хорошую песню «Мята-трава», которую сегодня, кстати, исполняю. Мне кажется, это потенциально хорошая песня и в будущем может стать хитом.

— Регина Тодоренко недавно наняла личного повара. А у вас есть такой помощник?

— Мне личный повар не нужен, потому что я дома бываю редко. Когда нахожусь там, мне в кайф самому приготовить для сына какую-то еду. Чаще заказываю доставку. Если бы я больше времени проводил дома, наверное, нанял бы повара. Уборщица есть, а повар пока не нужен.

— Что заказываете: обычную домашнюю еду или бургеры с пиццей?

— Чаще всего обычную, но иногда бывают и бургеры, и пицца. Если заказываю пиццу, то сырую. Я люблю сам ее готовить: ставлю в духовочку, чтобы она была свеженькая. Могу заказать макароны с куриной котлеткой, куриный супчик. Но это все для сына. Для себя я сейчас практически ничего не ем, так что беру что попало из холодильника и ем.

— Лариса Долина на время прекращает давать концерты, чтобы вылечить душу и отремонтировать подрезанные крылья. Будете ждать ее возвращения?

— Смотря, что подразумевается под тем, чтобы ждать ее на сцене? На концерты я не хожу, потому что нет времени, это тоже бывает очень редко. Конечно же, я желаю ей вернуться на сцену, чтобы все было хорошо, потому что она всю жизнь этим занимается. Сцена — смысл жизни для каждого артиста. Поэтому я желаю ей этого. Если она вдруг ушла со сцены, пусть поскорее возвращается.

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