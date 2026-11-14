Синие очки и странная прическа: Галкин* показал Пугачеву в новом образе

Алла Пугачева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Максим Галкин* поделился в соцсетях свежим снимком Аллы Пугачевой: 50-летний иноагент сделал селфи с 77-летней женой во время прогулки в Лимасоле. Супруги сфотографировались на улице радом с рестораном.

На фото Алла одета в белую блузку, на носу у нее красуются очки с синими стеклами. Артистка сменила прическу, сделав высокую укладку. В сети тут же принялись обсуждать странный внешний вид артистки. Подписчики недоумевают, почему она решила уложить волосы именно так. Комментаторы предположили, что Алла просто купила очередной неудачный парик.

«Нет зрелища печальнее на свете, чем фото иноагентов в интернете», — высказался один из них. «Аллу Борисовну уже вовсе не узнать», «Молодится и все зря», - пишут люди в комментариях.

Максим Галкин* показал Аллу Пугачеву во время прогулки. Фото: соцсети.

Алла Пугачева уже пятый год живет в эмиграции. Артистка с семьей в феврале 2022 года уехала из России и обосновалась на Кипре. В Лимасоле певица ведет тихую жизнь состоятельной пенсионерки: гуляет вдоль берега моря и обедает в ресторанах.

На чужбине артистке, привыкшей к всеобщему почитанию, роскоши и комфорту, пришлось несладко. Покинув родину, Пугачева и Галкин* сначала обосновались в Израиле и получили гражданство этой страны. Комик и его жена поселились в пригороде Тель-Авива. Но как только в стране начался военный конфликт, супруги спешно упаковали чемоданы и сбежали в более спокойное место - на Кипр, где у них есть недвижимость. В Израиле им приходилось прятаться от воздушных налетов в подвале, и звездное семейство перебралось в Лимасол.

На Кипре Пугачеву то и дело преследуют несчастья и травмы. Зимой артистка четыре месяца была обездвижена. Она упала и сломала ногу и тазобедренный сустав. Пришлось делать операцию и ставить эндопротез. Восстановление проходило очень тяжело, все это время Алла переживала, сможет ли она снова ходить. Пугачева опасалась, что останется инвалидом и будет прикована к креслу-каталке. Встав на ноги, артистка еще долго передвигалась с палочкой.

*Признан в РФ иноагентом.