«Еще немного - насмерть бы убило»: Татьяна Васильева получила травму

Татьяна Васильева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Актриса Татьяна Васильева сообщила, что получила травму на улице. На актрису упал забор – два тяжеленных металлических листа. Актриса призналась, что едва не погибла. Металлическая конструкция сильно придавила ее и травмировала ногу.

Народная артистка России говорит, что если бы не помощь случайных прохожих, все могло бы закончится еще хуже.

«Не чувствовала ни рук, ни ног. Еще немножко, и, наверное, меня бы вообще насмерть убило», - написала 79-летняя Васильева в соцсетях.

Она с возмущением констатировала, что проезжавшие мимо автомобилисты не торопились выйти из машины и помочь ей, хотя и остановились рядом, ожидая зеленого сигнала светофора. Женщина лежала практически на дороге, но водители отнеслись к ситуации с возмутительным равнодушием.

«Человек лежит на дороге, на нем две эти колдобины лежат, и они срываются с места со светофора. Ну можно же остановиться. Или хотя бы тихо проехать. Я не знаю, как я жива, ей-богу», - пожаловалась звезда.

Татьяна Григорьевна уточнила, что несчастный случай произошел с ней аккурат на том же самом месте, где ее недавно сбила машина. Артистка предположила, что это место кем-то проклято.

Несмотря на травму, Васильева не стала отменять спектакль, который был у нее запланирован на этот вечер. Отыграв постановку, актриса сразу после выступления поехала в больницу. Врачи откачали жидкость из ее колена и рекомендовали полный покой.

Знаменитая актриса уже не раз попадала в неприятные инциденты. В 2018 году она пришла за помощью в институт Склифосовского после того, как ей прищемило голову в метро. Васильева решила воспользоваться подземкой, чтобы поехать на тренировку в фитнес-клуб. В итоге звезда сцены получила синяки и ссадины из-за внезапно захлопнувшихся дверей вагона. У актрисы появились огромные гематомы на голове, ей было очень больно. Татьяна Григорьевна обратилась в институт Склифосовского, где ей сделали МРТ и оказали медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что Васильева стала бабушкой в восьмой раз. 47-летний сын звезды Филипп Васильев и его жена Мария снова стали родителями. У наследника звезды родился шестой ребенок. От первого брака с актрисой Анастасией Бегуновой у Филиппа есть сыновья Иван и Григорий, а во втором союзе с Марией Болонкиной у него родились дочери Мирра и Сара, сыновья Яша и Иосиф.

Дочь актрисы Елизавета, которой сейчас 39 лет, подарила матери внуков Адама и Леонида.