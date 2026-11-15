«Помню тот обед»: Захарова ответила, пытал ли Сергей Лавров Бориса Джонсона водкой у камина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - с политобозревателем «КП» Александром Гамовым.

…- Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из «КП». Вот как вам такая исповедь?

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался, что глава МИД России Сергей Лавров якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина. Об этом политик рассказал в шоу Tres Respuestas.

По словам Джонсона, «неприятный» для него эпизод произошел в 2017-м, когда он возглавлял британский МИД и пытался «наладить отношения с Москвой». Тогда он приехал в столицу России, но «дипломатическая перезагрузка обернулась настоящим испытанием». Видите ли, русские люди оказались гостеприимными. Поэтому предложили выпить.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался, что глава МИД России Сергей Лавров якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина. Фото: Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако для британца все выглядело совершенно иначе. Так, по его словам, пить пришлось «огромное количество», да еще и перед камином.

Вот такой - «алкогольной новостью» - в воскресенье, 15 ноября, я и поделился с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой.

- Как он бедняжка выжил-то, Мария Владимировна? Ему нечего больше вспомнить, что ли - прямо вот память отшибло… А, может быть, он таким вот образом просит «продолжения банкета»?

- Он мог выбрать вино, которое стояла перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу, - рассказала Мария Захарова. - Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить ещё.

- Ну, надо же! Сам же напился! Ничего не помнит, что ли?

- Потом приехала Лиз Трасс. (Кто не помнит - она тоже была премьер-министром Великобритании. - А.Г.) Ну тут даже мужчины удивились. Атмосфера Английского паба, привезенная британкой, никак не хотела вписываться в стены особняка Морозова.

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

- Спасибо, Мария Владимировна!

- Пожалуйста!

КСТАТИ

Примечательно, что перепивший тогда в Москве Джонсон вспоминает пережитые «мучения» уже не впервые. До этого он описывал встречу с Лавровым в своих мемуарах. Причем попытку улучшить отношения с Россией Джонсон теперь называет «катастрофой». Понятно, почему - сам же «набухался»…

Ранее KP.RU рассказывал, что еще перед визитом Джонсона в Москву в декабре 2017 года британские политики настоятельно рекомендовали ему не пить российскую водку. Не послушался - вот и перебрал…