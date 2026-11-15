«Помню тот обед»: Захарова ответила, пытал ли Сергей Лавров Бориса Джонсона водкой у камина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - с политобозревателем «КП» Александром Гамовым.
…- Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из «КП». Вот как вам такая исповедь?
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался, что глава МИД России Сергей Лавров якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина. Об этом политик рассказал в шоу Tres Respuestas.
По словам Джонсона, «неприятный» для него эпизод произошел в 2017-м, когда он возглавлял британский МИД и пытался «наладить отношения с Москвой». Тогда он приехал в столицу России, но «дипломатическая перезагрузка обернулась настоящим испытанием». Видите ли, русские люди оказались гостеприимными. Поэтому предложили выпить.
Однако для британца все выглядело совершенно иначе. Так, по его словам, пить пришлось «огромное количество», да еще и перед камином.
Вот такой - «алкогольной новостью» - в воскресенье, 15 ноября, я и поделился с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой.
- Как он бедняжка выжил-то, Мария Владимировна? Ему нечего больше вспомнить, что ли - прямо вот память отшибло… А, может быть, он таким вот образом просит «продолжения банкета»?
- Он мог выбрать вино, которое стояла перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу, - рассказала Мария Захарова. - Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить ещё.
- Ну, надо же! Сам же напился! Ничего не помнит, что ли?
- Потом приехала Лиз Трасс. (Кто не помнит - она тоже была премьер-министром Великобритании. - А.Г.) Ну тут даже мужчины удивились. Атмосфера Английского паба, привезенная британкой, никак не хотела вписываться в стены особняка Морозова.
Фото: REUTERS.
- Спасибо, Мария Владимировна!
- Пожалуйста!
КСТАТИ
Примечательно, что перепивший тогда в Москве Джонсон вспоминает пережитые «мучения» уже не впервые. До этого он описывал встречу с Лавровым в своих мемуарах. Причем попытку улучшить отношения с Россией Джонсон теперь называет «катастрофой». Понятно, почему - сам же «набухался»…
Ранее KP.RU рассказывал, что еще перед визитом Джонсона в Москву в декабре 2017 года британские политики настоятельно рекомендовали ему не пить российскую водку. Не послушался - вот и перебрал…