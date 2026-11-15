Бывшая невеста Лепса тайно вышла замуж за коллектора из Баку: пел Агутин, снимать молодых запретили

Аврора Киба с мужем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Блогер Аврора Киба вышла замуж. 20-летняя Аврора вышла замуж за 36-летнего бизнесмена Рустама Гаджиева. Публике Аврора Киба стала известна после романа с 64-летним певцом Григорием Лепсом — блогер сообщила о расставании с ним в январе 2026 года, а уже в марте представила публике жениха Рустама Гаджиева.

СВАДЬБА АВРОРЫ

Гуляли в Баку — в огромном банкетном зале дорого отеля. Гостей было более двухсот человек — всех заранее просили (и указывали в приглашениях) не публиковать фото и видео с торжества в социальных сетях. Жених Рустам Гаджиев возглавляет самое крупное коллекторское агентство в Азербайджане, его отец — замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана, мать — профессор, завкафедрой в Бакинском госуниверситете. Муж Авроры Кибы — двоюродный племянник президента Азербайджана, который также был на свадьбе со своей семьей.

На свадьбе для гостей выступали: прилетевший из Москвы Леонид Агутин и местные знаменитости Аббас Багиров, Зульфия Ханбабаева. Гости со стороны жениха были местные, семья и друзья невесты прилетели из Москвы. Банкетный зал был декорирован в любимых тонах невесты — преобладали два цвета: белый и розовый. Акцент в декоре сделан на живые цветы: в них утопали столы, сцена, площадки для фото. В соцсетях торжество описывают словами «все было дорого-богато». Плюс закрыто от публики.

Банкетный зал отеля, где прошла свадьба утопал в цветах. Фото: социальные сети.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Аврора Киба после окончания частной школы в Москве поступила в Лондонский колледж моды на дизайнера одежды, но быстро бросила учебу — не понравилось ей жить в Лондоне. Кстати, ее муж получил образование в Лондонской бизнес-школе. И жених, и невеста нередко пересекались в общих компаниях «золотой молодежи». Роман их начался после встречи в общей компании в феврале этого года на карнавале в Рио-де-Жанейро. Аврора рассказывала об этой встречи в интервью: «Моя подружка — жена брата моего парня. Она меня позвала на карнавал в Бразилию, потому что это была моя мечта детства. Подруга прилетела в составе большой компании. Там я и познакомилась с Рустамом, точнее не познакомилась, ведь знала его ранее — просто у нас там все закрутилось...»

За этот год Аврора с женихом много путешествовала, часто бывала в Баку, где теперь и будет жить. Мужа Кибы называют в СМИ «долларовым миллионером». Жених с первых дней романа был щедрым в отношении Авроры — уже в феврале он оплатил ей празднование 20-летия в одном из дорогих ресторанов в Москве, где пели звезды, а ведущей была Ксения Собчак. По оценкам экспертов, торжество в честь 20-летия Авроры обошлось минимум в 20 млн. руб. — большая щедрость, учитывая, что пара на тот момент была вместе всего месяц.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

А что же Григорий Лепс? Певец долгие годы был другом семьи Авроры Кибы, в том числе и после смерти ее отца. Многие не верили в роман между возрастным Лепсом и юной Авророй — называли их совместные выходы на светские мероприятия пиар-романом ради раскрутки девушки как блогера и певицы. Однако сами участники процесса усиленно настаивали на романе почти полтора года — Аврора хвасталась цветами и подарками, даже свадьбу обсуждали. В январе 2026 года она сообщила о расставании так, будто было прожито вместе немало: «Опережая сплетни и лживые домыслы, мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше...»

Аврора Киба из обеспеченной московской семьи, поэтому могла себе позволить путешествовать и учиться за границей за счет мамы, а не Лепса. Григорий Викторович, похоже, долго не мог забыть Аврору и еще в апреле 2026 года надеялся: «Я все еще жду, что отношения с Авророй Киба возобновятся. Я все еще влюблен. Она юная, у нее мама, брат, который ходит в школу, бабушки и дедушки. Я не выкинул ее из головы и сердца. Жду, что наши отношения возобновятся». Вскоре стало понятно — эти отношения уже не возобновятся, так как у Авроры все серьезно.

Теперь Аврора — Киба только в соцсетях, так как взяла фамилию мужа.