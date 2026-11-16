Замглавы Минприроды Мурад Керимов: Регулировать численность медведей нужно, если есть угроза жизни и здоровью человека

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов дал интервью KP.RU. Фото: пресс-служба Министерства природы РФ

В чем причины нашествия? Как решить эту проблему? Об этом и многом другом корреспондент KP.RU поговорил с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Мурадом Керимовым. Он курирует Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны, использования объектов животного мира и охотничьего хозяйства Минприроды.

ТРИ ПРИЧИНЫ

- В этом году медведи стали намного чаще выходить к людям. С чем это связано?

- Одной причины нет. В каждом регионе своя специфика, но если систематизировать, то получится три основные причины.

Первая - недостаток естественных кормов. Вторая - нахождение человека в естественной среде обитания диких животных. То есть когда на их территорию люди пришли сами (за грибами, ягодами или на охоту). Третья - легкий доступ к пищевым отходам и прикармливание.

Последняя причина касается так называемых синантропных медведей. Это те, которые выросли или привыкли питаться на свалках, получают еду от людей на дорогах. Такие хищники привыкли к людям, не боятся их. А страх - главный фактор, который удерживает хищника на расстоянии. Если бурый медведь регулярно получает еду от человека, то рано или поздно начнет требовать ее. Именно поэтому категорически запрещается подкармливать диких животных.

С начала года зарегистрировано свыше 12 тысяч сообщений о выходах бурых медведей к людям. Произошло 87 нападений хищников, 36 человек погибли. В прошлом году был 41 случай нападений, шесть из них с летальным исходом. В целом же ежегодно фиксируется порядка 20 нападений на людей (см. «Только цифры»).

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Прошлый аномальный рост нападений зафиксирован в 2014 году: 166 случаев. К сожалению, до 2021 года регионы не фиксировали, как закончились эти нападения: гибелью или травмами людей.

Причины, по которым медведи выходят к людям - недостаток естественных кормов, нахождение человека в естественной среде обитания диких животных. Фото: Christian Zappel/imageBROKER.com/Global Look Press

- Все же первая и основная причина - это голод? Медведям не хватает еды, и они выходят к людям? Почему происходит ухудшение кормовой базы?

- Кормовая база не ухудшается. Если бы это было так, то популяция бурого медведя не выросла бы с девяностых годов прошлого века более чем в два раза - до 307,9 тысячи особей.

Медведь всеядный, но осенью он питается растительной пищей, которая максимально калорийна и позволяет накопить подкожный жир перед спячкой (до 40% массы тела). Но в этом году в Сибири произошел неурожай орехов и ягод, и это связано с климатическими аномалиями.

Этого медведя засняли в Красноярском крае. Фото: Кадр видеосъемки

Возьмем, к примеру, Красноярский край. После нетипично теплого апреля в середине мая ударили поздние заморозки - температура опускалась до -6…-8 °C. Заморозки пришлись точно на период цветения ключевых ягодников: черники, голубики, брусники, жимолости. Завязь погибла, что заложило основу неурожая ягод.

В июле в центральных и южных районах края выпало в два-три раза меньше осадков, чем обычно. Пересохли лесные ручьи, пожухла сочная трава - дудник, борщевик, крапива, которые служат для медведя основой летнего рациона. Зверь начал худеть уже в середине сезона, что является критическим сигналом перед зимовкой.

Сентябрьские дожди вопреки ожиданиям не исправили положения: обильные осадки спровоцировали грибковые заболевания ягодников и нанесли удар по кедровому ореху - стратегическому запасу медведя. Орех начал загнивать прямо в шишках. Президент Союза заготовителей дикоросов Красноярского края Юрий Рудаков отмечает, что следующий богатый урожай кедрового ореха ожидается только через три-четыре года. Зоолог Михаил Кречмар характеризует ситуацию как «катастрофический неурожай кедрового ореха - основного нажировочного корма зверя».

Специалисты нацпарка «Красноярские Столбы» отмечают, что с урожаем малины ситуация была относительно благополучной, но она быстро отошла, а к августу сезон ягод полностью закончился. И медведь оказался лишен возможности компенсировать нехватку кедрового ореха за счет других источников. Кормовая база рухнула по всем направлениям одновременно, и причина здесь, повторюсь, - погодные аномалии.

Фото: пресс-служба Министерства природы РФ

НЕОХОТА НА ОХОТУ

- Можно ли говорить о том, что массовые выходы медведей связаны с тем, что в последнее время сократилась охота на них?

- Ставить это в прямую взаимосвязь некорректно. Да, нам поступает информация от регионов, что охотники не заинтересованы в добыче медведя. Если раньше была экономическая мотивация: продажа мяса, шкуры и желчи, то сейчас эти товары не востребованы.

Также в министерство приходит очень много обращений граждан, которые просят в принципе запретить охоту; для людей, особенно живущих в крупных городах и центре страны, охота как вид деятельности считается неприемлемой.

Но, с другой стороны, мы видим, что объем охотничьих лицензий не снижается и число охотников не уменьшается. Сейчас во ФГИС «Охота» зарегистрирован 4 798 251 охотник. То есть почти пять миллионов человек в России занимаются охотой, это большая цифра.

- Сколько стоит добыча медведя? Может быть, это неподъемно для охотников?

- Стоимость добычи бурого медведя состоит из двух цифр: лицензия и пошлина. Пошлина всегда 650 рублей, а вот лицензия есть за 3000 и 6000 рублей. 3000 платит охотник по всей России на общедоступных угодьях, 6000 установлено для Камчатского края. Все ставки закреплены в Налоговом кодексе России в 2003 году и с тех пор не менялись.

Если же охотник хочет добыть зверя в закрепленных (частных) угодьях, то, кроме обязательной лицензии и пошлины, он оплачивает еще и путевку. Сколько она стоит - решает владелец частного угодья. Цены могут варьироваться от нескольких тысяч рублей до нескольких сотен тысяч, так как в Сибири и на Дальнем Востоке в стоимость включается доставка к местам охоты и обратно: вертолетная заброска или заезд на вездеходах или снегоходах. Это коммерческие услуги, на общедоступных угодьях такого нет.

- Как устроены выплаты за отстрел, чтобы они не поощряли избыточную добычу животных, например, в регионах, где такой проблемы нет?

- Единой федеральной выплаты за добычу медведя не существует.

Выплаты за добычу медведя или иного животного, которое наносит вред - как населению, так и отдельным отраслям экономики, например, сельскому хозяйству, - устанавливает каждый субъект, самостоятельно исходя из сложившейся ситуации. Например, в этом году в Башкортостане за добычу медведя выплачивают 50 000 рублей, в Красноярском крае - 36 500. В Бурятии и Забайкалье - по 15 000.

Когда конфликтные ситуации с медведями превысили все показатели прошлых лет, мы приняли решение о стимулировании охотников, чтобы они получили заинтересованность в добыче и экономическую мотивацию. Разработан механизм по компенсациям субъектам затрат за добычу и утилизацию бурого медведя. На сегодняшний день заявки подали 13 регионов, общая сумма софинансирования составит порядка 80 млн рублей.

- Насколько обоснованы масштабы отстрела?

- Бурый медведь был лимитированным видом, то есть государство разрешает изымать из дикой природы до 30% численности хищника. Однако ни в одном регионе не был установлен максимальный лимит. Такие значения достигаются только в отдельных охотхозяйствах с высокой численностью медведя.

Например, в Красноярском крае 26 631 бурый медведь, а лимит регион установил на 5037 особей, то есть 19%. Тогда как в крае количество конфликтных ситуаций из-за выхода бурых медведей к людям уже превысило 2500 случаев.

В Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На Камчатке обитают 24 225 бурых медведей, а лимиты добычи установлены на 3443 особи, то есть 14% от общей численности. В Иркутской области при численности бурого медведя в 22 413 особей лимит установлен на 4098, то есть на 18%, а количество подтвержденных выходов хищников к людям составило 2119 случаев.

Учитывая сложившуюся ситуацию, принято решение снять лимиты и установить максимальный норматив изъятия 30% от численности бурого медведя в каждом регионе. Это позволит эффективнее регулировать численность бурого медведя и сократить количество конфликтных ситуаций между хищником и человеком. Приказы Минприроды России зарегистрированы в Минюсте и вступили в силу.

Подчеркну, что полномочиями по регулированию численности охотничьих ресурсов наделены регионы, это закреплено в законе «Об охоте и охотничьих ресурсах». Полномочия федерального центра - разработка и совершенствование законодательства этой сферы. Но, безусловно, мы находимся в постоянном диалоге с субъектами и контролируем исполнение обязательств в этой сфере.

- Большинство медведей не представляют опасности, они избегают человека и не проявляют к нему агрессии. При регулировании численности изымают именно опасных для людей животных или всех подряд?

- Главным основанием для регулирования численности медведя является угроза жизни и здоровью людей, то есть это животные, которые проявляют признаки агрессии. Простое появление медведя рядом с населенным пунктом не означает его отстрел. Многих особей можно просто отпугнуть. Но если медведь нападает на человека, то такой хищник ликвидируется.

Регулирование допускается также, если выявлена угроза распространения болезней или ущерба животному миру и среде обитания. Речи о том, чтобы регионы устраняли медведей без разбору, не идет.

Кормовая база медведей рухнула по всем направлениям одновременно, и причина - погодные аномалии. Фото: Klaus-Peter Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

«В БЕРЛОГУ НЕ ЛОЖАТСЯ ПО КАЛЕНДАРЮ»

- В августе на Алтае медведь напал на палатку туристов, вытащил из нее девушку и утащил в лес. Инцидент произошел на глазах у ее жениха, а также многих других очевидцев. Более того, на место оперативно прибыли егеря, которые даже произвели выстрелы в воздух. Однако по самому медведю они стрелять отказались, как сообщали некоторые СМИ, так как открывать огонь в границах населенного пункта запрещено уголовным законодательством. Действительно ли это так? В каких случаях можно открыть огонь без угрозы уголовного преследования?

- Стрельба в населенных пунктах запрещена. Это не охотничьи угодья. Но сейчас прорабатываются изменения в законодательство, которые позволят сотрудникам государственного охотничьего надзора применять оружие в отношении диких животных в населенных пунктах, если они угрожают людям. То есть егерей смогут привлекать именно для устранения непосредственной угрозы. Эти полномочия будут закреплены постановлением правительства РФ, которое подготовлено в максимально сжатые сроки.

- Некоторые регионы готовятся резко упростить правила охоты на бурого медведя. В том числе предлагается увеличить сроки его добычи с 30 до 90 дней.

- На сегодняшний день регион не имеет права сделать это самостоятельно, это полномочия федерального центра. Добыча бурого медведя в соответствии с правилами охоты проходит в два этапа: с 21 марта по 10 июня и с 1 августа по 31 декабря. При этом в заявлении на получение разрешения на добычу указываются не больше двух непрерывных временных периодов общей продолжительностью не более 30 календарных дней.

Медведи потянулись к человеческому жилью в самых разных регионах страны. Этот кадр сделан в Башкирии. Фото: Кадр видеосъемки

Мы подготовили изменения в Правила охоты, согласно которым регионы смогут продлевать установленные сроки с марта по июнь и с августа по конец декабря на 60 дней в зависимости от конкретной ситуации в регионе.

- Но если продлить срок охоты, то получается, что медведь уже находится в спячке.

- Медведи не ложатся в спячку по календарю. В каждом регионе это происходит по-разному, все зависит от температуры и устойчивого снежного покрова. Учитывая разные климатические зоны нашей страны, это происходит с конца сентября (на севере) и вплоть до января.

Правила охоты запрещают добычу медведей младше одного года и самок с медвежатами текущего года рождения. Фото: Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

КСТАТИ

Эффект опушки

- А может ли влиять на численность медведей вырубка леса? В социальных сетях есть много видеороликов, где блогеры утверждают, что в России стали рубить больше леса и именно это привело к вытеснению бурых медведей из их естественной среды обитания.

- Нет. Утверждение о негативном влиянии рубок леса на медведей не имеет ни научного, ни экономического обоснования. Наоборот, в результате рубок увеличивается мозаичность местообитаний и возникает «эффект опушки». На месте вырубок спелого леса увеличивается кормовая база подавляющего количества видов животных, в том числе медведей. Для медведей увеличивается разнообразие доступной растительной пищи, в том числе ягодников.

Что касается цифр вырубки. Они полностью регулируются законодательством: для участков ежегодно определяется расчетная лесосека - допустимый ежегодный объем изъятия древесины, который обеспечивает многоцелевое, рациональное, непрерывное, не истощительное использование лесов, включая сохранение биоразнообразия животных и растений. В целом заготовка древесины стабильна: в 2022 году - 190,7 млн м3, в 2023 году - 188 млн м3, в 2024 году - 194,3 млн м3, в 2025 году - 224,9 млн м3. Численность бурого медведя в этот период тоже стабильна - в районе 300 тысяч особей: 2022 год - 295 тысяч, 2023 год - 296 тысяч, 2024 год - 301 тысяча, 2025 год - 304 тысячи.

Связи между рубками леса и численностью медведей нет.

ЗИМА БЛИЗКО

ДАЙТЕ ПОСПАТЬ!

- Помимо продления сроков охоты, опять звучит, что нужно разрешить отстреливать медведя даже зимой в берлогах в период зимней спячки, когда он полностью беззащитен. Насколько это целесообразно в сложившихся условиях и соответствует ли это этическим нормам, которые негласно чтут охотники?

- Охотники никогда не добывают медведя непосредственно в берлоге: стрелять по неясно видимой цели запрещено, и, кроме того, это риск для самого охотника - медведь может напасть и убить человека. Медведь спит довольно чутко и не впадает в анабиоз, как некоторые виды животных, например, суслики. Добыча ведется только тогда, когда хищник вышел из берлоги.

Подчеркну, правила охоты запрещают добычу медведей младше одного года и самок с медвежатами текущего года рождения. Определить пол и возраст медведей обязан окладчик (егерь, организующий охоту), который отслеживает медведя еще до залегания в берлогу. Так что об охоте в берлоге речи не идет.

Медведи озверели - другого слова и не подберешь. Они все чаще заходят в города и поселки и нападают на людей. Больше трех десятков россиян в этом году погибли от их клыков и когтей. Это печальный рекорд последних лет.

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