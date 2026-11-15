Курс ценой в 20 миллионов: что такое Car-t терапия, за которой помилованная Лерчек едет в Китай и как обстоят дела с антираковыми вакцинами в России

Валерия Чекалина вместе со своим гражданским мужем отправляется на лечение в Китай. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В эти выходные стало известно, что Владимир Путин помиловал Валерию Чекалину, блогера и многодетную маму, которая борется с раком желудка четвертой стадии. Этим летом по делу о незаконном выводе средств за границу молодая женщина получила условный срок.

В начале ноября Мосгорсуд оставил приговор в силе. Одновременно стало известно об ухудшении состояния Лерчек, как привыкли называть ее в соцсетях подписчики. У нее обнаружены новые метастазы.

Валерия, родившая четвертого ребенка весной этого года (рак выявили у нее сразу же после родов) написала обращение к президенту с просьбой помиловать ее, и Владимир Путин удовлетворил это прошение максимально быстро.

Многодетная мать тут же получила свой загранпаспорт и заявила, что вместе со своим гражданским мужем отправляется на лечение в Китай.

Многие российские звезды, боровшиеся с онкологией, в какой-то момент отправлялись в Поднебесную: исчерпав силы официальной медицины, пациенты прибегали к традиционной китайской медицине. Но Валерия Чекалина сообщила, что едет в Китай вовсе не за традиционной восточной медициной. Она возлагает надежду на прорывную научную разработку - car-t терапию:

- Мне предстоит долгожданная поездка в Китай, - говорит Лерчек в видео, опубликованном в социальных сетях, - Поедем мы примерно на месяц. Надеюсь, что вернемся с хорошими новостями. Car-t терапия направлена на то, что возьмут мою кровь, сделают из нее вакцину, и эта вакцина должна полностью победить рак. В России уже начались подвижки в сфере лечения онкологии, и уже первый пациент получил хорошие результаты. К сожалению, эта (российская – «КП») вакцина не подходит к моему типу рака, раку желудка с метастазами по всему организму.

Технология Car-t терапии разрабатывается в разных странах с начала 2010-х. Традиционно она применяется против рака крови. Китай стал первой страной, который сообщил об успехах в борьбе против массивных опухолей, в том числе желудка.

Иммунитет пациента обучают уничтожать врага - онкозаболевание. Фото: Krot_Studio/Shutterstock/Fotodom

Суть метода такова: у пациента берут его иммунные Т-клетки и генетически модифицируют их так, чтобы они начали распознавать раковые клетки. Препарат, действительно, своего рода «вакцина»: иммунитет пациента обучают уничтожать врага - онкозаболевание.

- Это, по сути, лечение собственными клетками человека. Индивидуальный препарат готовится для каждого отдельного пациента из собственных Т-клеток. Он не продается в аптеке, как обычное лекарство, которое всем подходит, - объяснила читателям KP.RU заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России Ольга Алешина, где проходили испытания нашей отечественной car-t-терапии против лейкоза.

Метод очень перспективный и опыт применения его обнадеживающий: у каждого второго отмечается ответ на терапию. Но пока что удалось добиться позитивного результата лишь примерно у каждого второго пациента.

Но увы, не панацея: если лечение сразу не даст результата, второй раз его уже не применить – значит, у организма уже выработалась устойчивость к такому типу воздействия. Кроме того, активация иммунной системы может спровоцировать «цитокиновый шторм», который способен привести к очень серьезным осложнениям, вплоть до почечной и печеночной недостаточности.

А еще создание генно-модицицированных препаратов под каждого пациента – очень недешевая технология. По сообщениям китайской прессы, курс стоит примерно миллион юаней (около 150 тысяч долларов, 12 миллионов рублей), и это лишь сама «вакцина», а полный ценник составит от 250 тысяч долларов (20 млн. рублей) и выше. Впрочем, для граждан КНР есть возможности сэкономить, если попасть в программу клинических испытаний. Но для иностранцев эти дорожки закрыты.

А ЧТО В РОССИИ?

В нашей стране технология Car-t терапии также активно развивается, на нее возлагаются большие надежды.

В начале 2025 года вНациональном медицинском центре гематологии Минздрава рассказали, что в финальной стадии находятся клинические испытания отечественного препарата, предназначенного для терапии онкологических болезней крови. Тогда же врачи констатировали первый успех: препарат помог 59-летней женщине с рецидивом рака крови, причем не вызвал побочных эффектов.

Весной этого года car-t терапия вошла в программу государственных гарантий (то есть в систему ОМС).

В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России при участии фонда «Линия жизни» была построена стерильная комната и организовано производство биомедицинского клеточного продукта для CAR-T терапии. Такие комнаты необходимы как для производства препарата, так и для размещения пациента, чтобы свести к минимуму контакты с внешней средой. Поскольку требования к подобным помещениям предъявляются высочайшие, их обустройство очень затратно.

И вот первый результат: девятиклассница Даша, которая три года борется с болезнью, прошла терапию в НМИЦ им. Блохина. Девочка с воодушевлением восприняла возможность получить новое лечение, но была готова к любому исходу, говорит ее мама Анна.

- Когда врач однажды утром зашёл в палату и сказал, что готовит нас к выписке, Даша так растерялась, что мне кажется, она до сих пор не до конца осознаёт, что все позади, - говорит женщина.

Дарья уже несколько недель дома, анализы у нее хорошие. Девочка готовится к сдаче ОГЭ.

После того, как car-t терапия появилась в системе госгарантий, такие пациенты, как Даша, получают лечение бесплатно (Даша начала лечиться раньше, и ее процедуры финансировал фонд «Линия жизни»).

- Только за последние несколько лет в программу госгарантий были внедрены шесть инновационных технологий в детской онкологии, - подчеркивает заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Кирилл Киргизов.

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