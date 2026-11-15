KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 16 ноября

1. Новости с передовой: сбито более тысячи дронов

2. В Одессе сгорел автосалон «Мерседеса»

3. С чем придется смириться самостийной

4. Гросси пора назвать атакующих Запорожскую АЭС

5. В проблемах Украины Трампа обвинил Огрызко

6. Зеленский требует прижать Starlink

7. В незалежной почти на четверть подорожали хлеб и рыба

8. Звезда тенниса извинилась за верное обозначение хохлов

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 16 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» нанесли противнику такой урон до 150 боевиков, шесть автомобилей и РЛС.

Группировка «Запад» выбила из рядов ВСУ до 210 человек. Подбиты девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

От действия «Южной» группировки враг потерял свыше 180 военнослужащих. Поражены две бронемашины, 26 автомобилей и четыре станции РЭБ.

Подразделения «Центра» уничтожили до 350 националистов. Сожжены шесть бронемашин и три станции радиоэлектронной борьбы.

«Восток» вывел из строя более 200 солдат и офицеров ВСУ. А также БТР и четыре автомобиля.

Бойцы «Днепра» нивелировали 30 боевиков и 19 автомобилей.

Силы ПВО сбили три управляемые авиабомбы. Поразили снаряд HIMARS и 1065 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 16 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В Одессе взорвался автосалон «Мерседеса»

Украинские СМИ сообщают: во время воздушной тревоги в Одесской области прозвучал мощный взрыв. Возник пожар в известном автосалоне. Обширное возгорание охватило помещения дилерского центра Mercedes-Benz. В тот же день Владимир Зеленский признал, что повреждены энергообъекты в Житомирской, Кировоградской, Сумской и Одесской областях. А место, где лопающиеся от сала рагули на ворованные деньги покупали немецкие тачки - его можно считать энергообъектом, или это чисто точка укросилы?

С чем незалежной придется смириться

Аналитик Тед Снайдер уверен: Киеву придется смириться с суровой реальностью. В статье для американского издания The American Conservative он констатировал: «Несомненны три обстоятельства. Украина не вступит в НАТО. Россия оставит за собой Донбасс. Россия выиграла…». Снайдер полагает - у незалежной «время на исходе». Неясно только, как долго еще европейские лидеры и их подопечный Зеленский будут тянуть с окончательным отключением у пациента систем жизнеобеспечения. Жизнь в Киеве аналитик назвал невыносимой из-за перебоев с энергоснабжением и транспортного коллапса. Еще не вечер, холодный зимний вечер…

Гросси пора указать, кто бьет по Запорожской АЭС

Михаил Ульянов, постпред России при международных организациях в Вене, из-за кризиса на ЗАЭС обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Фото: Mohammed Al-Rifai/dpa/Global Look Press

Михаил Ульянов, постпред России при международных организациях в Вене, из-за кризиса на ЗАЭС обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. Он призвал «атомного босса» указать Киеву на неприемлемость атак на Запорожскую атомную станцию. По словам Ульянова, которые приводит «Ъ», хотя возможности МАГАТЭ реально повлиять на действия киевского режима крайне ограничены, но Гросси может «четко и сильно артикулировать неприемлемость атак».

Пока же он лишь заявил, что нехватка дизтоплива на Запорожской АЭС создает угрозу ядерной безопасности. А кто создал эту нехватку – Пушкин?

В провале по Украине Трампа обвинил Огрызко

Человек, которого зовут Владимир Огрзыко, менее полутора лет возглавлял самостийный МИД и лет пять поглощал штрудели в качестве постпреда незалежной в Вене. И вот этот мощный дипломат обрушился с критикой на лидера США из-за его «неправильной» политики в отношении украинского конфликта. В интервью «24 Каналу» могучий оратор изрек: «Так бездарно проводить внешнюю политику —это нужно уметь. Когда люди, которые в этом что-то понимают, смотрят со стороны, то хватаются за голову. И понимают: еще чуть-чуть — и доведут большую Америку до того, что она станет небольшой». Происходящее на переговорах по Украине и грядущую встречу лидеров России, США и КНР экс-министр охарактеризовал так: «это выходит за пределы всего, что только возможно». Именно этот Огрызко пытался обвинить в свое время персоной нор-грата посла России на Украине Черномырдина…

В провале по Украине Трампа обвинил украинский дипломат Огрызко Фото: REUTERS.

Зеленский требует разобраться со Starlink

Владимир Зеленский снова нашел крайних. Он потребовал от МИДа, Минобороны и от главы своего офиса быстро наладить «максимально тесное» сотрудничество с компанией SpaceX и большими дядями в Белом доме. Цель - снятие ограничения скорости «военного пакета» Starlink. В своем Telegram-канале он утверждает, что ограничения в скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на утраченных территориях сохраняются. Сегодня дроны-перехватчики ВСУ теряют связь с операторами на скорости 161 км/ч. И потому не могут догнать российские реактивные беспилотники. Украинский лидер рассчитывает, что его чиновники нажмут на все рычаги, где надо подмажут - и «ограничения будут сняты». Последний раз он обвинял лично Илона Маска в новых ограничениях в работе системы Starlink 4 дня назад. Надо повторить?

В незалежной почти на четверть подорожали хлеб и рыба

Госслужба статистики незалежной признает: хлеб подорожал на Украине почти на 22% за год. Почти на 24% за год подорожали рыба и продукты из нее.

Госстат информирует: годовая инфляция в октябре ускорилась до 11%. Подсолнечное масло прибавило в цене 20%, макаронные изделия — 12,9%, алкогольные напитки и табак — 17,1%, овощи - 10,2%. Транспорт на Украине за год подорожал почти на треть, а топливо – более чем на половину, а транспортные услуги — более чем на 40%. Запрягайте, хлопцы, кони.

Звезда тенниса извинилась за то, что верно обозначила фанатов из Украины

Звезда мирового тенниса, белорусская теннисистка Арина Соболенко, в соцсетях извинилась за слишком эмоциональную реакцию в адрес украинский фанатов, которые безобразно вели себя на трибунах матча Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) против украинки Элины Свитолиной. Белоруска матом послала куда подальше группу болельщиков, которые хамскими выкриками мешали ей играть в Индиан-Уэллсе. Арина заявила: «Мои слова не относились к Элине. Меня вывела из себя группа зрителей, агрессивно праздновавших мои ошибки. Я эмоционально отреагировала. Мне стоило иначе справиться с фрустрацией. Прошу прощения у всех, кого задела». Вопрос на засыпку: зачем победительница четырех турниров Большого шлема извиняться перед трамвайными хамами?