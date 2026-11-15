Ковальчук стала многодетной мамой: «Наш сыночек — ты лучший подарок на мой день рождения»

У Ковальчук и Чумакова родился сын в частном роддоме, это третий ребенок в семье Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

43-летняя Юлия Ковальчук в частном подмосковном роддоме родила сына. Для певицы и ее мужа 45-летнего музыканта Алексея Чумакова это третий ребенок: у семейной пары две старших дочери — 9-летния Амелия и 3-летняя Алисия. Рядом с загородным домом живут родители Юлии, которые помогают ей нянчиться с детьми.

Мама написала в соцсетях под фото из палаты роддома: «Наш сыночек — спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на день рождения». День рождения у Юлии Ковальчук был как раз на этой неделе — в четверг. Артистка по традиции скрывала от публики беременность, выставляя в соцсетях архивные фото и видео, также хранили тайну и близкие, и друзья, и коллеги.

Юлия Ковальчук так говорит на этот счет: «Мне кажется, что это наше с мужем желание — не запускать в личную жизнь ненужную энергию. В силу вседозволенности и всеинформированности любой человек может послать на три буквы, написать тебе в соцсетях и рассказать как ты должна выглядеть».

Также Ковальчук поддержала желание мужа не водить детей на светские мероприятия и не публиковать их фото в социальных сетях: «Наших детей никто и не видел никогда, потому что мы не считаем нужным афишировать это. Когда они подрастут, то все равно в любом случае все станет известно. И мне хотелось бы этот момент оттянуть так, чтобы дети не столкнулись с каким-то дополнительным разочарованием. Пока этот мир для них розовый, но это не значит, что они живут в мире, где все хорошо. Старшая дочь ходит в школу, где у нее друзья, она с ними ссорится, мирится. У нее правильная социализация, которая не связана с соцсетями. И у нее их нет, она не знает, что это такое..»

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