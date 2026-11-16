Что делать, если нечаянно убила любовницу мужа: Какие сериалы можно посмотреть на этой неделе

Фото: Анна МИТРОХИНА/Первый канал

«Мосгаз. Дело № 12: Южный порт»

Ретродетектив, 16+

Действие нового сезона переносит зрителя в 1984 год - на порог грядущих лихих 90 х. В СССР постепенно формируется автомобильная мафия: она диктует собственные суровые законы и приносит колоссальные доходы. Расследовать череду таинственных убийств берется группа сотрудников МУРа во главе с Соней Тимофеевой (ее играет Марина Александрова). Преступления выглядят не как рядовые стычки бандитов, а словно тщательно продуманные запутанные комбинации.

Уже после первого убийства подозрение в первую очередь падает на Павла Лурье (Никита Шаманов), юношу из обеспеченной московской семьи. Доказательства складываются не в его пользу, и ему грозит самое суровое наказание. Чтобы спасти сына и выйти на истинного преступника, Виталий Лурье (Филипп Янковский) обращается за помощью к майору в отставке Черкасову (Андрей Смоляков) и поручает ему частное расследование. В итоге Черкасов и прежние соратники из МУРа оказываются не союзниками, а соперниками в этом деле.

Первый канал.

Пн. - чт., 22.00.

«Тяжелый люкс»

Фото: Кадр из сериала «Тяжелый люкс», 2026

Криминальная драма, 18+

Жизнь Ксении (Паулина Андреева) удалась: она замужем за состоятельным девелопером Константином (Антон Васильев), роскошь - ее будни. Но однажды все пошло наперекосяк: выясняется, что и брак, и дружба, и благополучие были лишь иллюзией.

Чтобы не потерять социальный статус и избежать тюремного срока за нечаянное убийство любовницы мужа, Ксения решается на рискованный шаг - погружается в теневой бизнес и организует сбыт реплик люксовых сумок. Единственным человеком, на которого она может опереться, оказывается ее брат Сережа (Иван Янковский) - он только что вышел из колонии. Вдвоем они намерены создать целую сеть по распространению подделок, но на их пути встанут безжалостные конкуренты, готовые идти до конца ради своей выгоды.

Wink, с 13 ноября по пятницам.

«Понаехавшие»

Фото: Кадр из сериала «Понаехавшие», 2026

Комедия, 16+

Саша (Анастасия Уколова) приезжает в Москву на конкурс дизайнеров. На гостинице она решила сэкономить, напросившись на постой к своему бывшему однокласснику Егору (Вадим Соснин) - всего на одну ночь. Неожиданно в квартиру возвращается Максим (Эюб Фараджев) - бывший сосед Егора, который давно отсюда съехал, а теперь остался без крыши над головой. Следом появляется Даша (Полина Гухман) - младшая сестра Саши, студентка. Затем к компании присоединяется Анечка (Алана Чочиева), дочь маминой подруги: она приехала в Москву с намерением отыскать состоятельного жениха. А кульминацией дня становится появление Антона (Филипп Ершов) - экс мужа Саши.

Получается сложный компот из людей, которым как-то надо ужиться под одной крышей. Вдобавок происходящее приходится скрывать от квартирной хозяйки (Мария Маркова) - в ее планы точно не входило организовать общежитие.

СТС.

Пн. - чт., 16.50.