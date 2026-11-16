Все ненужное продать, а нужное - отремонтировать и в работу

Вадим Яковенко отчитался президенту: доходы государства от работы Росимущества растут - и от продажи активов, и от грамотного управления. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Тот рассказал о результатах работы вверенного ему ведомства за последний год.

НАШЛИ ПОКУПАТЕЛЯ

Главное, с чего начал Яковенко, - доходы. Они растут:

- Доходы растут от приватизации, продаж. Наше агентство зарабатывает для бюджета и на аренде помещений, земельных участков, иные доходы - от реализации древесины и других товаров.

О чем конкретно речь? Что продает Росимущество?

В частности:

Группа компаний «Южуралзолото» - за 93 миллиарда рублей (это крупнейшая золотодобывающая компания. У них есть и угольный дивизион).

Группа компаний «Домодедово».

Группа компаний Raven Russia (это складские помещения - 18 компаний, расположенных практически по всей территории страны).

ЧТОБЫ НЕ СТОЯЛО ПРОСТО ТАК

Продолжается работа и по наполнению Реестра федерального имущества. В нем больше 4,2 миллиона объектов. Но главная задача - не просто переписать, а найти им хозяина и заставить работать.

- Например, собственность Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей для организации почтовой связи. Мы безвозмездно передали порядка 93 тысяч единиц имущества. Это и транспортные средства, и оборудование, - объяснил Яковенко.

А еще:

«Норникелю» передали в аренду в Красноярском крае причалы, пункт приема ГСМ для обеспечения северного завоза и развития Норильского промышленного района.

Предоставили землю под участки для высокоскоростной магистрали Москва - Петербург.

Свыше тысячи участков передали для комплекса арт-кластера «Таврида» в Крыму.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК

Рассказал Яковенко и о работе по приведению в порядок федерального имущества, которое, «честно говоря, иногда портит облик наших городов».

Работа масштабная - в этом году надо отремонтировать 5000 объектов из 6415, которые стоят в очереди.

- Очень яркий пример - это Саратовская область, село Пады, дом Нарышкиных, - объяснил Вадим Яковенко. - Он был отреставрирован нами вместе с коллегами. Во время Великой Отечественной войны там находился госпиталь, где проходили лечение наши бойцы.

ВСЕ НУЖНОЕ ДЛЯ БОЙЦОВ

- Очень тесно работаем с Народным фронтом, оказываем посильную помощь нашим ребятам, мирным жителям в воссоединенных, приграничных регионах, - в завершение добавил Вадим Яковенко. - Передали более 390 тысяч единиц имущества: транспортные средства, товары легкой промышленности, товары народного потребления, стройматериалы, инструменты… Все, что так сейчас необходимо нашим ребятам.