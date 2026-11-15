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Общество15 ноября 2026 20:39

Что мы выиграли на переговорах в Абу-Даби, почему школьникам нужно срочно осваивать ИИ и как правильно хранить летнюю резину

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Михаил НЕБЕРА
Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Что мы выиграли на переговорах в Абу-Даби

2 место. Николай Азаров: Украина как государство нежизнеспособна

3 место. Такой хоккей нам не нужен. И такая Европа нам тоже не нужна

4 место. Виктору Баранцу 80 лет - про покушение в 5 классе, жизнь во Львове и работу в Минобороны

5 место. Почему во время переговоров Украина усиливает удары по России

6 место. Хакеры атакуют холодильники: можно ли защитить свои домашние гаджеты

7 место. Правила хранения летней резины

8 место. Базовый минимум для выживания. Почему школьникам нужно срочно осваивать ИИ

9 место. Загробный мир существует. Это доказали ученые

10 место. Олег Газманов - про возраст, любовь и героев нашего времени