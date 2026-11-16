Украина ударила по Крымскому мосту: Что происходит на переправе и почему Киев атаковал ее именно сейчас

Враг нанёс удар по Крымскому мосту Фото: Виталий ПАРУБОВ.

Почти семь часов Крымский мост стоял закрытым. Шлагбаумы опустили в 2:22 ночи – над Керченским полуостровом шёл очередной налёт, мониторинговые каналы фиксировали цели над Азовским морем и бухтой Булганак. Утром глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил: «Враг нанёс удар по Крымскому мосту».

Движение ограничат ориентировочно до середины дня, в Керчи развёрнут оперативный штаб, о паромах на «Кавказ» предлагают узнавать по телефону республиканского Минтранса. Аксёнов просит доверять только официальным источникам.

Ночь вообще выдалась тяжёлой. Минобороны насчитало 1336 сбитых беспилотников – над 13 областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, Азовским и Чёрным морями. Только на столицу, по словам Собянина, летели около 600.

Ночь вообще выдалась тяжёлой. Минобороны насчитало 1336 сбитых беспилотников Фото: REUTERS.

Мосты, ведущие в Крым в последнее время бьют методично. 7 ноября дроны атаковали переправу через Миус на трассе «Новороссия» в Ростовской области – сухопутном коридоре в Крым через Мариуполь и Мелитополь. 15 ноября на той же трассе, в Неклиновском районе, повреждён путепровод над железной дорогой. Керченскую паромную переправу накрывали ещё в июне – тогда под удар попал паром «Панагия». По самому мосту с января не пускают грузовики тяжелее полутора тонн. И четвёртая нитка – свет: сегодня утром по команде Системного оператора в Крыму снова ввели ограничения мощности, отключения по 3–6 часов.

Время выбрано со смыслом. 19 ноября в Шэньчжэне встречаются Путин, Си Цзиньпин и Трамп Фото: REUTERS.

Полуостров пытаются взять на измор – дорогу, топливо и электричество режут разом.

Время выбрано со смыслом. 19 ноября в Шэньчжэне встречаются Путин, Си Цзиньпин и Трамп. Киеву перед таким столом нужна картинка — у нас есть козыри на руках. Самый выгодный для заголовка объект на полуострове – мост. В октябре 2022-го грузовик со взрывчаткой обрушил два пролёта – погибли пятеро: водитель фуры и четверо в проезжавшей легковушке. В июле 2023-го морские дроны убили супругов Кулик из Белгородской области, ехавших на отдых. Их 14-летняя дочь Ангелина выжила…

Мост чинили после грузовика, восстанавливали после морских дронов. Починят и сейчас. Движение обещают открыть к середине дня.

Читайте также:

Движение перекрыто, поезда задерживаются: ВСУ атаковали Крымский мост 16 ноября 2026