Не баг, а скидка: юрист рассказала, как устроены скидки для новых и постоянных покупателей

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Перед «черной пятницей» и новогодними распродажами магазины и сервисы доставки предлагают скидки, промокоды и бонусы. Одни достаются новым покупателям, другие — постоянным клиентам и владельцам карт лояльности, поэтому итоговая сумма в чеке зависит от того, какие скидки доступны конкретному человеку. Законно ли это и как устроены такие предложения, KP.RU рассказала Евгения Сугутская — юрист, основатель юридической компании Legal Way Russia.

— Закон требует, чтобы цена была одинаковой для покупателей, которые относятся к одной категории и покупают товар на одинаковых условиях. Но это не означает, что абсолютно все люди должны видеть одну и ту же стоимость. Главное, чтобы разница в цене имела законное объяснение, а условия предоставления скидок не скрывались от покупателей, — объясняет Евгения Сугутская.

Это правило закреплено в статье 426 Гражданского кодекса, а закон о защите прав потребителей, к тому же обязывает продавца заранее сообщать цену и условия покупки и запрещает навязывать покупателю лишнее.

ПОЧЕМУ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕШЕВЛЕ

Чаще всего дело в скидках. Это обычный маркетинговый инструмент, с помощью которого компании по всему рынку конкурируют за покупателей, привлекают новых и удерживают постоянных. Интернет-магазины и сервисы доставки дарят промокоды на первый заказ, а в магазинах у дома давно привыкли, что владелец карты лояльности платит меньше и копит баллы.

— Большинство таких предложений совершенно законны. Магазин вправе привлекать новых покупателей, поощрять постоянных и возвращать тех, кто давно ничего не покупал. При этом не так важно, как магазин назовет предложение: скидкой, промокодом, бонусом или специальной ценой. Важно, как оно работает на практике. Но продавец обязан честно объяснять условия. Если написано «скидка 30%», а мелким шрифтом указано, что она действует только при покупке от 10 тысяч рублей, покупатель должен иметь возможность узнать об этом до оформления заказа, — говорит юрист.

Покупатели такими механиками охотно пользуются. По данным НАФИ, почти три четверти россиян участвуют хотя бы в одной программе лояльности магазинов, а главная причина для большинства — возможность сэкономить на кешбэке, бонусах и скидках.

Цена может различаться и из-за адреса, ведь даже в соседних магазинах одной сети отличаются аренда, логистика и другие расходы. С онлайн-заказами происходит то же самое, потому что многие сервисы экспресс-доставки собирают заказы на своих складах-дарксторах, и у жителей разных районов покупка может ехать из разных точек с разными ценами.

Версию о том, что владельцам дорогих смартфонов показывают цены выше, редакция уже разбирала вместе со специалистами, и они пришли к выводу, что дело не в телефоне, а в скидках, которые доступны конкретному покупателю. Если зайти в приложение с нового телефона, сервис нередко принимает человека за нового клиента и сразу предлагает ему приветственную скидку. По той же причине цена может не совпасть даже у членов одной семьи, которые заказывают на один адрес, если у одного в аккаунте действует приветственная скидка, а другой пользуется сервисом давно.

ГДЕ ГРАНИЦА

— Разная цена сама по себе еще не означает нарушение. Проблемы начинаются тогда, когда продавец нарушает установленные законом правила. Например, два покупателя приобретают одинаковый товар на одинаковых условиях, относятся к одной категории, но одному без законных оснований назначают более высокую цену. Или магазин обещает скидку, покупатель выполняет все условия, а на кассе выясняется, что скидки нет. Еще один пример: на ценнике указано 500 рублей, а на кассе требуют 700. В такой ситуации покупатель вправе требовать соблюдения объявленных условий продажи, — предупреждает юрист.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СКИДКАМИ

— Не стоит слепо доверять огромным скидкам в приложениях. Если товар якобы стоил 10 тысяч рублей, а теперь продается за 5 тысяч, это еще не означает, что вы действительно сэкономили половину стоимости. Сравнивайте не размер скидки, а конечную цену товара. Иногда скидка в 10% оказывается выгоднее красивой надписи «Минус 70%», — советует Евгения Сугутская.

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