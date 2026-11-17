Источник: пресс-служба Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

На ноябрь 2026 года в России статус социального предприятия имеют 10 458 компаний и ИП. Данные содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Их детально изучили эксперты Фонда «Наше будущее» — он развивает социальное предпринимательство в нашей стране. Специалисты пришли к выводу, что за общей динамикой численности стоит существенное обновление состава.

В Фонде рассказали, что почти каждое пятое социальное предприятие, которое сейчас есть в реестре, не числилось в нем в июне. При этом в ряде регионов число таких предприятий выросло. Из 11 591 социального предприятия июньского состава 8508 сохранили статус к ноябрю, а 3083 перестали учитываться в реестре. Наряду с этим появилось 1950 новых участников.

Аналитики отмечают, что по регионам картина неоднородна. Например, в Волгоградской, Ленинградской, Калининградской областях, Югре и Приморском крае число бизнеса с «социальной» отметкой стало больше, и в реестре остался «костяк» компаний, которые и в июне имели этот статус.

Основу социального бизнеса составляют индивидуальные предприниматели — 74,4% всех социальных предприятий. При этом каждый пятый ИП из ноябрьского состава реестра отсутствовал в июньском. Среди юридических лиц доля таких участников составила 14,7%.

Аналитики представили также детальную картину: в каких именно сферах работают социальные предприятия в России. Почти треть (29,4%) занимаются образованием. В топе также социальные услуги (12,8%) и спорт (10%). Вместе с культурой и здравоохранением эти направления охватывают 6956 предприятий — две трети общего числа.

Заметное место занимают и компании креативной экономики. В ноябре 1294 социальных предприятия (12,4% общего числа) основным видом деятельности указали направление креативных индустрий. Такой бизнес организует отдых и развлечения (435 предприятий), занимается исполнительским искусством (392) или народными художественными промыслами и ремеслами (149). Больше всего таких предприятий зарегистрировано в Ленобласти — 104, а в Новгородской области к креативным индустриям относится более пятой части социальных предприятий региона.

По словам аналитиков Фонда, нужно продолжать оценку сектора не только по количеству предприятий. Для понимания его устойчивости важны продолжительность присутствия в реестре, сохранение статуса, занятость и масштабы деятельности. Различия в региональной и отраслевой статистике обозначают направления дальнейших возможных исследований. Например, определить условия, которые помогают предприятиям сохранять статус, и как устроено сопровождение бизнеса на территориях с высокими показателями удержания.

— Динамика реестра показывает, насколько важно видеть за общей численностью изменения в составе сектора. В одних регионах рост сочетается с высокой долей предприятий, сохраняющих статус. Этот опыт заслуживает отдельного изучения: необходимо понять, какие условия и практики сопровождения помогают достигать таких результатов. При этом сохранение статуса — лишь один из показателей. Чтобы оценивать устойчивость социальных предприятий, нужно также учитывать масштабы их деятельности, занятость и продолжительность работы, — рассказала директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

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