Владимир Богатырь: «Тофаларский заказник — лучшее место на земном шаре»

Агульское озеро — жемчужина заказника. Фото: Владимир Богатырь

Случай недавно был: семеро безалаберных мужиков собрались в поход по тайге саянской. То ли белочек посмотреть, то ли ещё чего. И, как пишут в подобных случаях в рубрике «Происшествия»: «Ничто не предвещало беды…». Дело, к слову, происходило в Курагинском районе Красноярского края, недалеко от места, где пропала семья Усольцевых.

Семеро взрослых мужиков не зарегистрировались в МЧС, не взяли спутникового телефона. И когда один из них сорвался с кручи, получив увечья, несовместимые с дальнейшим передвижением, шестеро его спутников изрядно озадачились. Долго соображали и, наконец, в поисках пути к спасению товарища решились на незаконный переход границы Тофаларского заказника, расположенного неподалёку. А за такое хоть и не расстреливают, но штрафы серьезные. Потому туристы сначала думали отправить кого-то одного — чтоб меньше платить. Потом решили-таки двоих — а ну как один опять сорвётся и повредится.

Для людей несведущих нужно пояснить, что заказник — особо охраняемая природная территория, созданная для сохранения, восстановления или воспроизводства редких видов флоры и фауны. Слово это пришло из древности. В старые времена «заказ» означал «запрет», а также — «охраняемые места». И если какой-то лес объявляли заказным, все понимали: даже ходить туда без дозволения нельзя, а уж тем паче дерева рубить или зверя бить.

Но, порой, заказник — это не только запреты и охрана. Это ещё и место, где готовы прийти на помощь человеку, оказавшемуся в беде. Перейдя границу Тофаларского, двое столкнулись с главным хранителем этих мест, директором заказника Владимиром Богатырем. Он не стал составлять протоколы на нарушителей, а быстро связался со спасателями, и покалеченного туриста вывезли вертолётом.

Руководитель Тофаларского заказника Владимир Богатырь. Фото: Ольга Лобанова

Такая вот поучительная история для любителей путешествовать по таёжным дебрям без спутникового телефона и одновременно пример того, что в заказнике, созданном для охраны природы, умеют помогать и людям.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ

В эфире радио «Комсомольская правда» заслуженный работник заповедного дела, почетный работник охраны природы РФ, член Союза писателей России, директор Тофаларского заказника Владимир Богатырь первым делом заявил: «Тофаларский заказник — лучшее место на земном шаре»

— Жемчужина юго-восточной Сибири, где замечательный, на мой взгляд, климат, — объясняет директор. — И нам удается хранить заказник невредимым. Он целенький, как яичко. С полным основанием я пишу в ежегодных отчётах, что территория заказника круглый год стопроцентно охраняется. Там не бывает ни одного человека, который бы «проскочил».

Живописные виды Тофаларского заказника — медведь на фоне заснеженных гор. Фото: из архива Владимира Богатыря

Малоизвестный широкой аудитории факт: Тофаларский заказник — в каком-то смысле «памятник» истории заповедного дела в России и в мире. Он был создан 12 августа 1971 года, но его территория охранялась и до этого: она была частью Саянского заповедника — одной из трех первых природных территорий нашей страны, взятых государством под защиту. Увы, после революции 1917 года Саянский заповедник прекратил свое существование. В 1939 году его было восстановили, но уже в 1951-м ликвидировали в ходе очередной реформы… И только через в 20 лет, кстати, при активном участии прессы, был учрежден наследник Саянского: Тофаларский заказник.

— Я пришел в заказник через год после его создания, в 1972 году, — вспоминает 75-летний Владимир Захарович. — Моя первая запись в трудовой книжке — «егерь республиканского заказника Тофаларский». И вот уже 26 лет я его директор.

Сам Владимир Богатырь когда-то посвятил началу своей карьеры такие стихи:

«Я в самый глухой попросился заказник,

который любил со студенческих лет

где работа в тайге — ежедневный праздник,

хотя ни поселка, ни света нет».

А вот что пишет о его работе заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий в книге «Непоследний богатырь»:

«И все эти годы охранял (и охраняет) Владимир Захарович федеральный заказник «Тофаларский» от браконьеров и других непрошенных гостей. Охранял (и охраняет), как умеет и как может. Продолжал охранять и в смутные времена очередной управленческой реформы (2005–2009 годы), когда федеральные заказники вдруг оказались почти никому не нужными. Охраняет и сейчас».

«ПРОСТО ТАК НЕ ПРИЕХАТЬ»

Заказник расположен в труднодоступной части Восточного Саяна, в Тофаларии, где основные ландшафты — горная, преимущественно кедровая тайга и высокогорье с тундрами и альпийскими лугами. Озера заказника, в том числе Агульское, третье по величине в регионе, необычайно живописны. Тофаларский заказник — это участок поистине девственной природы, не затронутый деятельностью человека.

Его территория уникальна еще и тем, что там нет экотуризма. Попасть в те места чрезвычайно сложно, поэтому доступ есть только для сотрудников заказника и волонтеров.

— Туда очень, как сейчас модно говорить, сложная логистика, — говорит Владимир Богатырь. — 250 километров на аэролодке по реке, а до нее еще несколько сот километров от Красноярска. До 2000-х годов здесь работали вертолетами из Нижнеудинска — но потом они слишком подорожали.

Разумеется, при таком дорожном раскладе туризм организовать невозможно.

— К тому же по существующим правилам экскурсии должны водить сертифицированные экскурсоводы. Их надо содержать, — продолжает перечислять причины директор заказника.

Кордон на Агульском озере. Фото: Владимир Богатырь

За 55 лет на территории Заказника создана уникальная инфраструктура, которой Владимир Захарович заслуженно гордится: такой больше нет нигде. Более 20 построек из лиственницы, включая избы трех кордонов и переходные избушки, были построены сотрудниками, за что, как отмечает директор, «никто и рубля не получил».

— Я своим всегда говорю: вода, дрова, быт — это наше удовольствие, а работа — охрана природы, — говорит Богатырь. — В заказнике, в таких условиях оторванности и со сложной логистикой, могут работать только люди, которые любят этот образ жизни. Те, что и бесплатно готовы трудиться. А которые не любят, они и за 500 тысяч в месяц не будут там находиться. Я официально ввел вахтовый метод работы. И в материальном смысле на этом я выезжаю как руководитель. Например, трудятся в заказнике два замечательных охотоведа — супруги Саша и Маша, добросовестные и прекрасные люди. За шесть месяцев вахты получили на двоих солидную сумму, и в межвахтовый период могут безбедно существовать, заниматься еще какими-то подработками.

Единственный легальный способ посетить Тофаларский заповедник, если вы там не работаете, — это волонтерство. Желающим необходимо написать заявление, пройти собеседование с руководителем. Если никаких нареканий не будет, то волонтеру выдадут соответствующие документы и с ним будет заключен договор.

— Волонтеры у меня в очередь стоят, — уверяет Богатырь. — Они приезжают и работают. Правила простые: человек должен быть способен в таких условиях радоваться жизни и работать — чистить тропы, что-то ремонтировать и т. д.

ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ ПРОТИВ ХАРИУСА

Но пока одни терпеливо ждут своей очереди — другие приходят в заказник вовсе без всяких заявлений и договоров — зато с бульдозером и тягачом. Весной 2022 года государственные инспекторы Тофаларского заказника Александр Анашкин и Алексей Кудашов патрулировали труднодоступную восточную границу ООПТ на снегоходах и обнаружили на подведомственной территории дорогу, проложенную бульдозером. Эта техника могла принадлежать золотоискателям, которые получили лицензию на разведку вблизи границ заказника. Проверить эту версию получилось только, когда территория стала доступной для заброски людей.

Пять месяцев в обстановке строгой секретности Богатырь собирал представителей фискальных органов и в июне завез их к месту нарушения. Межведомственную комиссию — с участием сотрудников Братской межрайонной природоохранной прокуратуры, МВД, Росприроднадзора, Нижнеудинского лесхоза, Тайшетского межрайонного отдела Росрыболовства — за четыре рейса доставили к месту событий на аэролодках.

— Золотоискательский посёлок стоял на реке Кохторма, за границами заказника: баня, хозблок, столовая, два жилых дома, — рассказывает Владимир Богатырь. — И специальное хранилище, где находились 700 хвостов хариуса сухого посола. Это на 1 миллион 320 тысяч ущерба биоресурсам. Объехали все следы нарушителей: снятые слои почвы, ломаный лес по краям дорог — верхние слои с деревьями золотоискатели просто расталкивали на обочины мощной техникой. Новая дорога шла по центру речной долины и через водораздельный хребет, поперёк — множество варварски вскрытых бульдозером профилей. А одно из вопиющих нарушений — в нерестовый период они на тягаче ездили прямо по руслу горной реки. А чтобы меньше трясло — прошли этот путь бульдозером! Прямо по течению растолкали камни. Для небольшой горной речушки всё это вкупе с выловом более чем 700 особей хариуса — удар, который рыбье поголовье не перенесёт.

По данным обследования комиссии, на участке заказника была проложена 10-километровая лесная дорога. Стоимость ущерба — более двух миллиардов рублей. Этот случай был самым дорогим по нанесенному природе урону — но не самым острым по моральному противостоянию.

Госинспекторы Тофаларского заказника — Александр Каменев и Мария Рукосуева. Фото: из архива Марии Рукосуевой

Однажды на кордон «Стрелка Агулов», где как раз дежурили супруги Саша с Машей, подъехали два катера. На берег высадились шесть человек. Дальше, по словам Владимира Богатыря, произошло то, что он до сих пор не знает, как назвать: тычки в спину инспекторам, нахальные фразы — «ты, овца, погаси мой окурок». Приезжие вели себя не как гости, а как хозяева, которым просто мешает лишний человек на их пути. А госинспекторы, действительно, были серьезной преградой. Они не пропускали непрошенных гостей в заказник. Браконьеров это возмутило. Не запрет как таковой, а то, что кто-то посмел его озвучить.

У сотрудников заказника был видеорегистратор. Час сорок съемок, которые Богатырь передал прямо в руки помощнику генерального прокурора — удачно совпало, что в Красноярском крае как раз проходило прокурорское совещание, куда пригласили генералов.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Да, «лучшее место на земном шаре» — это не только про рассветы над Медвежьим озером и лиственничные кордоны. Это ещё и про перманентную «гражданскую войну» за каждую речку, каждый склон и каждого хариуса. И про то, что заказник, созданный для охраны природы, беспощаден лишь к тем, кто приходит сюда с бульдозером или с манерами бульдозера.

Материал подготовлен в рамках проекта «Заповедная Россия», который реализуют АНО «Чистая страна» и Медиагруппа «Комсомольская правда» — с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы.