В сети появилось поддельное объявление о переводе школьников Иркутска на дистант из-за отключения отопления

Первоисточником вброса стал региональный паблик, который специализируется на публикации непроверенных «новостей» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В сети появились объявления, что с 20 ноября школы Иркутска начнут переводить на домашнее обучение, якобы из-за нехватки денег на отопление. В качестве доказательство – фото с таким объявление, прикрепленное к доске, похожей на школьную. Только сам текст выглядит так, будто составлен второклассником. «Комсомольская правда» выяснила, откуда взялся снимок и действительно ли в школах сибирского региона грядет дистант.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Еще одна страшилка из интернета для родителей - якобы с 20 ноября школы Иркутска массово переведут на «домашнее обучение», потому что в городе катастрофически не хватает денег на отопление. Но никаких оснований под собой она не имеет.

Первым делом посмотрим на «доказательства». В сети гуляет снимок объявления, которое якобы висит на стене одной из иркутских школ. Но этот лист — работа нейросети. Правый край бумаги просто «висит» в воздухе, словно прибит канцелярскими гвоздиками к пустоте; нарушена геометрия и перспектива, а граница между стеной и потолком выглядит неестественно кривой.

В сети гуляет снимок объявления, которое якобы висит на стене одной из иркутских школ. Но этот лист — работа нейросети

Где конкретно и в какой школе сделано фото, естественно не указывается, чтобы фейк не разоблачили моментально.

Но мошенников выдает даже сам текст объявления. В нем есть грубые речевые ошибки, нарушен порядок слов, да и сам стиль совершенно не соответствует строгим рамкам официальных документов учебных заведений.

Первоисточником вброса стал региональный паблик, который специализируется на публикации непроверенных «новостей».

На самом деле подобной информации о переводе на дистант нет в официальных источниках. На сайте правительства и Минобразования Иркутской области, администрации Иркутска, канале департамента образования Иркутска нет таких объявлений.

Напротив, в регионе особое внимание уделяют отопительному сезону. По данным правительства региона, к зиме было полностью подготовлено более 14 тысяч многоквартирных домов, сотни котельных и тысячи социальных объектов.

Губернатор Игорь Кобзев лично держит эту тему на контроле. В октябре 2026 года было заявлено, что все теплосети региона перешли в штатный режим работы. Бюджетные средства на тепло выделены в полном объеме, школы и больницы работают в обычном режиме.

«Состояние объектов должно быть на постоянном мониторинге. Поэтому поручил ежемесячно проводить встречи с жителями для оценки качества выполненных работ», — сообщал глава региона в октябре 2026 года.

Фейки про ЖКХ и «заморозку» бюджетов — популярный инструмент для нагнетания паники. Так, недавно в Новороссийске запускали фейк том, что воду будут подавать раз в три дня из-за долгов коммунальщиков.