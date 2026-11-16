Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2026 10:42

В сети появилось поддельное объявление о переводе школьников Иркутска на дистант из-за отключения отопления

Сообщения о переводе школьников Иркутска на дистант оказались фейком
Юлия РЕУТОВА
Первоисточником вброса стал региональный паблик, который специализируется на публикации непроверенных «новостей»

Первоисточником вброса стал региональный паблик, который специализируется на публикации непроверенных «новостей»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В сети появились объявления, что с 20 ноября школы Иркутска начнут переводить на домашнее обучение, якобы из-за нехватки денег на отопление. В качестве доказательство – фото с таким объявление, прикрепленное к доске, похожей на школьную. Только сам текст выглядит так, будто составлен второклассником. «Комсомольская правда» выяснила, откуда взялся снимок и действительно ли в школах сибирского региона грядет дистант.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Еще одна страшилка из интернета для родителей - якобы с 20 ноября школы Иркутска массово переведут на «домашнее обучение», потому что в городе катастрофически не хватает денег на отопление. Но никаких оснований под собой она не имеет.

Первым делом посмотрим на «доказательства». В сети гуляет снимок объявления, которое якобы висит на стене одной из иркутских школ. Но этот лист — работа нейросети. Правый край бумаги просто «висит» в воздухе, словно прибит канцелярскими гвоздиками к пустоте; нарушена геометрия и перспектива, а граница между стеной и потолком выглядит неестественно кривой.

В сети гуляет снимок объявления, которое якобы висит на стене одной из иркутских школ. Но этот лист — работа нейросети

В сети гуляет снимок объявления, которое якобы висит на стене одной из иркутских школ. Но этот лист — работа нейросети

Где конкретно и в какой школе сделано фото, естественно не указывается, чтобы фейк не разоблачили моментально.

Но мошенников выдает даже сам текст объявления. В нем есть грубые речевые ошибки, нарушен порядок слов, да и сам стиль совершенно не соответствует строгим рамкам официальных документов учебных заведений.

Первоисточником вброса стал региональный паблик, который специализируется на публикации непроверенных «новостей».

На самом деле подобной информации о переводе на дистант нет в официальных источниках. На сайте правительства и Минобразования Иркутской области, администрации Иркутска, канале департамента образования Иркутска нет таких объявлений.

Напротив, в регионе особое внимание уделяют отопительному сезону. По данным правительства региона, к зиме было полностью подготовлено более 14 тысяч многоквартирных домов, сотни котельных и тысячи социальных объектов.

Губернатор Игорь Кобзев лично держит эту тему на контроле. В октябре 2026 года было заявлено, что все теплосети региона перешли в штатный режим работы. Бюджетные средства на тепло выделены в полном объеме, школы и больницы работают в обычном режиме.

«Состояние объектов должно быть на постоянном мониторинге. Поэтому поручил ежемесячно проводить встречи с жителями для оценки качества выполненных работ», — сообщал глава региона в октябре 2026 года.

Фейки про ЖКХ и «заморозку» бюджетов — популярный инструмент для нагнетания паники. Так, недавно в Новороссийске запускали фейк том, что воду будут подавать раз в три дня из-за долгов коммунальщиков.