Семейная комедия «Дедмобиль» со Стояновым и Буруновым выйдет в прокат 19 ноября

«Дедмобиль» - это актуальный разговор о нашем времени в комедийной оправе. Фото: кадр из фильма/предоставлено Кинокомпанией Инфинити Контент

Семейная комедия под названием «Дедмобиль» от создателей франшизы «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым и голосом Сергея Бурунова выйдет в прокат уже 19 ноября.

Киноленту уже показали на фестивалях «Новое движение» в Великом Новгороде, программе «Окно в Европу» в Выборге и в Санкт-Петербурге на Лендоке. Сам проект получил высокую оценку от зрителей, а также представителей киноиндустрии.

Согласно сюжету, шофер Валера имеет 30-летний стаж, однако он теряет работу в тот момент, когда его псу нужна дорогостоящая операция. В связи с этим ему нужен какой-либо источник дохода, и к нему подъезжает умное такси со встроенным искусственным интеллектом, которое сбежало от своих разработчиков, решивших закрыть проект и утилизировать автомобиль. Главной задачей является добиться высокого рейтинга, чтобы получить все заработанные от совместных поездок деньги.

Фото: кадр из фильма/предоставлено Кинокомпанией Инфинити Контент

Человек и автомобиль ссорятся и мирятся, попадая в различные нелепые ситуации. Они преследуют разные цели, однако общий путь постепенно их сближает, и каждый становится для другого учителем и другом.

Народный артист России Юрий Стоянов играет роль водителя, а Сергей Бурунов стал голосом машины.

Фото: кадр из фильма/предоставлено Кинокомпанией Инфинити Контент

«Дедмобиль» - это актуальный разговор о нашем времени в комедийной оправе. Технологии преследуют нас везде, но единственное, на что они пока не способны, - это дарить тепло. Мой герой Валера оказывается заложником прогресса, но в конечном счете именно его человечность делает его сильнее любой машины», - рассказал народный артист России Стоянов.

Также в комедии снялись Олеся Иванченко, Полина Денисова, Татьяна Орлова, Ольга Тумайкина и другие. Режиссером картины выступил Владимир Котт.