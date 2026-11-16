В небо – на батарейках: В Китае идут испытания первого в истории электролайнера

В китайской провинции Шаньдун поднялся первый в истории пассажирский электрический самолет – CE-25A. Фото: Wang Jiliang/XinHua/Global Look Press

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Электромобилями уже давно не удивить. Как вам идея электролайнера? В субботу, 14 ноября, в небо над городом Биньчжоу, что в китайской провинции Шаньдун, поднялся первый в истории пассажирский электрический самолет – CE-25A. Он провел в воздухе 16 минут, 38 секунд и преодолел расстояние в 60,4 км. На борту находились два пилота и инженер, ответственный за программу летных испытаний. В компании COMAC уже заявили – все системы сработали штатно.

Ждем вскорости на пассажирских линиях?

Строго говоря, это не первая «крылатая машина», работающая на электродвигателе. Именно первым было творение немецко-австрийского инженера Фреда Милитки – Militky MB-E1, испытанное в 1971 году. Но оно представляло собой легкий одноместный планер, просто подключенный к электромотору. Похожие модели впоследствии разрабатывали и в США, и в Европе, но речь обычно шла о небольших самолетах, не предназначенных для пассажирских перевозок или других коммерческих, либо военных задач. А CE-25A – именно настоящий лайнер, рассчитанный на 19 человек, плюс экипаж (два пилота и бортпроводник). Предполагается, что он будет эксплуатироваться на региональных маршрутах, протяженностью до 400 км. Именно такова расчетная дальность полета самолета (см. «Технические характеристики»).

В НЕБО – ЗА ТРИ ГОДА

Подробностей о нем пока немного. Концепт проекта представили в июле 2023 года. За разработку взялись компании COMAC (китайский производитель самолетов), CATL (предприятие, специализирующее на выпуске тяговых батарей) и Шанхайский университет Цзяотун. Планер, двигатели и, собственно, батареи делают на мощностях китайских заводов. Правда, остается вопрос по авионике – она, скорее всего, «покупная».

В феврале этого года лайнер впервые поднялся в небо, но – в беспилотном режиме. Полет под управлением человека состоялся на днях – 14 ноября.

Пассажирский электрический самолет провел в воздухе 16 минут, 38 секунд и преодолел расстояние в 60,4 км. Фото: Wang Jiliang/XinHua/Global Look Press

Концептуально COMAC CE-25A – региональный самолет, вместимостью до 19 пассажиров. Конструкция - низкоплан с расположенными сверху на крыльях 10 вентиляторными электромоторами (по 5 слева и справа от фюзеляжа). Сами вентиляторы «упрятаны» в кольцевые каналы. Моторы разгоняют поток воздуха над всей поверхностью крыла, обеспечивая так называемую «распределенную тягу». За счет этого создается дополнительная подъемная сила на небольших скоростях, плюс снижается сопротивление в крейсерском полете. Выглядит конструкция необычно – похожа на поделку модера-любителя для какой-нибудь компьютерной игры. Но ведь летает!

COMAC уже подал заявку в Управление гражданской авиации Китая для получения сертификата. Правда, ни предположительные сроки запуска производства, ни план по выпуску таких машин, ни приблизительная стоимость – не озвучивались.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?

- В принципе, в появлении такого самолета нет ничего удивительного. Технологии производства электродвигателей и тяговых батарей шагнули далеко вперед, особенно – в Китае. Так что возможность поднять в воздух крупную машину «на батарейках» появилась давно. Другой вопрос – насколько она будет оправдана в коммерческом плане? – рассуждает главный редактор портала AVIA RU Network Роман Гусаров. – А авиации все строго упирается в деньги. Если окажется, что такой самолет будет дороже как в плане изначальной стоимости, так и в плане эксплуатации, чем аналогичный лайнер с классическими двигателями, то покупать его просто не будут.

Плюсы и минусы электросамолета в сравнении с обычным – почти такие же, как у электромобиля по отношению к машине с ДВС. С одной стороны – экономичность, хорошая «энерговооруженность», а также экологичность и акустический комфорт (двигатели почти не шумят). С другой – высокая стоимость производства и малая «автономность», привязанная к емкости батареи. Дальность полета в 400 км слишком мала для коммерческой авиации. И, как правило, не востребована: такие расстояния проще преодолеть на поезде или даже автобусе, чем на самолете. Особенно в больших странах, вроде Китая, не говоря о России. Для бизнес-авиации она тем более недостаточна.

С другой стороны – если испытания пройдут успешно, а технологии продолжат развиваться, то не исключено, что в обозримом будущем появятся и более крупные лайнеры на электрической тяге. Рассчитанные на средне- и дальнемагистральные рейсы.

- Перво-наперво, конечно, предстоит убедиться, что данная конструкция – надежна. Безопасность в авиации – всегда на первом месте! Если сломается электробус или электромобиль, он остановится. А самолет – упадет. К тому же в авиационных агентствах нет сертификационных базисов для такой техники. По каким критериям будут оценивать безопасность и выдавать разрешение на полеты? А даже если их разработают, удастся ли убедить авиакомпании и, тем более, пассажиров, в надежности электросамолетов? – продолжает Роман Гусаров. – Ну и, опять же, вопрос стоимости эксплуатации тоже играет весомую роль. Я думаю, на данном этапе больше перспектив у «гибридов». Когда самолет приводится в движение электромоторами, но ВСУ (вспомогательная силовая установка) на классическом авиатопливе тоже имеется, тоже работает, просто заряжает батареи. Такие разработки, кстати, есть. В том числе, и в России – ими занимается Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

COMAC CE-25A

Конструкция: низкоплан

Вместимость: 19 пассажиров

Двигатели: электрические, 10 штук, по 5 на каждом прыле

Крейсерская скорость: 300 км/ч

Крейсерская высота: 2400 м

Дальность полета: 400 км

Максимальная взлетная масса: 10 тонн