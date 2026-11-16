Расследование о хищении 2 млрд рублей из МХАТ завершено: Бывшего гендиректора театра Кехман обвиняют в растратах и взятке

Следователи федерального главка СК завершили расследование громкого уголовного дела о хищениях в МХАТ имени Горького. Речь идет о сумме до 2 млрд рублей, которые выделялись на ремонт легендарного театра, но в итоге исчезли.

По этому делу проходят несколько человек, но основной фигурой следствие считает бывшего гендиректора МХАТ Владимира Кехмана.

58-летний мужчина в 1990-е занимался бизнесом – его фирма была основным поставщиком бананов в Россию. Постепенно Кехман заинтересовался меценатством и продюсированием в сфере культуры. С 2007 года он занимал должность гендиректора Михайловского театра в Санкт-Петербурге, в 2015-м став и его худруком. Затем был директором и худруком Новосибирского театра оперы и балета. В 2021-м Кехмана назначили директором Московского академического художественного театра имени Горького. На новом месте начал со скандала – уволил худрука Эдуарда Боякова, а вскоре затеял капитальный ремонт. При этом историческое здание на Тверском бульваре приводили в порядок «участками» - театр закрывался на несколько месяцев, а затем снова начинал работу.

До 2 млрд рублей были выделены на ремонт легендарного театра, но в итоге исчезли Фото: Иван МАКЕЕВ.

Подробностями этого ремонта следствие заинтересовалось летом 2025 года. Начались обыски в кабинете Кехмана и офисах компаний, которые выступали подрядчиками. Причем, проверяли документацию по работам не только во МХАТ, но и других театрах, где ранее работал Владимир Абрамович. Осенью прошлого года начались задержания. Первым в СИЗО попал бывший владелец одной из подрядных компаний Марат Каргинов. Его обвинили в даче взятки – он ни с того ни с сего подарил Владимиру Кехману минивен Mercedes V-classe (сейчас такой стоит до 15 млн рублей). При этом, что характерно, именно фирма Каргинова выиграла тендеры на несколько контрактов по реконструкции МХАТ.

Всего на ремонт из госбюджета в течение трех лет (2022-2024) выделили около 2 млрд рублей, а их целевое использование под большим вопросом. На эти деньги здание должны были полностью привести в порядок снаружи и изнутри, установить новую сцену и закупить для сцены дорогое импортное оборудование. По документам многие эти работы были сделаны, а закупки оплачены. А вот на самом деле… По версии следствия, договоры были фиктивными.

Кехмана обвиняют по статьям «Растрата в особо крупном размере» (до 10 лет лишения свободы) и «Получение взятки в особо крупном размере» (до 15 лет) Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП».

Владимир Кехман – единственный фигурант, кто сейчас не в СИЗО, а под домашним арестом. Суд учел, что у 58-летнего мужчины обнаружили онкологию. Кехмана обвиняют по статьям «Растрата в особо крупном размере» (до 10 лет лишения свободы) и «Получение взятки в особо крупном размере» (до 15 лет). Вместе с бывшим гендиректором театра по делу проходят несколько его приближенных, а также банкир Дмитрий Гордович, через банк которого государственные деньги выводились за границу.

Сейчас фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. После этого прокуратура должна будет изучить обвинительное заключение и – либо вернуть на доследование, либо передать в суд.

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