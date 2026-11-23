Фото: пресс-служба Ростех

Если вы думаете, что Ростех — это только самолеты, автоматы и двигатели, то вы сильно удивитесь. Здесь выводят цветы, которые не боятся русской зимы, создают «сетчатку» для камер, видящую невидимое, и делают протезы, возвращающие людям радость бега. За каждым из этих проектов стоят конкретные люди — изобретатели, инженеры, ученые. В 2026 году они стали участниками и финалистами премии «Человек Ростеха», которая собрала более 460 сотрудников из сотни предприятий. Но главное — не награды, а то, что эти люди меняют нашу жизнь.

Рододендрон против стереотипов

Представьте: вы приходите на одно из предприятий холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха, ожидая увидеть чертежи и станки, а попадаете… в ботанический сад. Здесь, в одном из научных центров, уже много лет занимаются селекцией зимостойких рододендронов. Руководит этим направлением Анна Аркадьевна — кандидат сельскохозяйственных наук и одна из победителей премии «Человек Ростеха». В профессию она пришла не сразу, но зато с твердым пониманием, что нашла свое дело. «Я всегда хотела заниматься растениями, но обстоятельства складывались иначе, — признается она. — И только в сорок смогла посвятить себя делу, которое действительно люблю».

Фото: пресс-служба Ростех

Сегодня под ее руководством создан единственный в России центр по селекции зимостойких рододендронов. Задача — получить сорта, способные выживать в суровых российских зимах без укрытия. «Долгое время эти растения завозили из Европы, но многие импортные сорта у нас погибали, — объясняет Анна. — Из-за этого у рододендронов сложилась репутация капризных. На самом деле существуют прекрасные зимостойкие сорта. Мы принципиально не укрываем свои растения на зиму — для нас важно, чтобы они выдерживали морозы сами».

Уже запатентованы сорта с поэтичными названиями «Антон Чехов», «Школьница», «Белый лебедь». А рододендроны из этого центра украшают общественные пространства российских городов. «Без науки нет будущего, — уверена Анна. — И рододендрон — это малоуходное, долговечное, пышно цветущее растение. В нашей зоне они могут вырасти до трех метров. Нужно только соблюсти правила посадки».

Свет, который не видит глаз

Перенесемся в холдинг «Швабе». Здесь работает Виктор, один из героев премии «Человек Ростеха», — специалист, который участвовал в создании первых в России образцов матричных фотоприемников на коллоидных квантовых точках. Если говорить просто, матричный фотоприемник — это «сетчатка» камеры: множество чувствительных элементов, которые принимают свет и формируют изображение. Квантовые точки — полупроводниковые нанокристаллы — позволяют работать в том числе с коротковолновым инфракрасным диапазоном, недоступным человеческому глазу.

Фото: пресс-служба Ростех

«В школе мне были интересны и химия, и физика, и я никак не мог выбрать, — вспоминает Виктор. — В результате поступил на нанотехнологии — направление, которое объединяет обе науки». Сегодня он автор 8 изобретений, 3 монографий и 43 научных статей. А его разработки могут найти применение в агросекторе (мониторинг стресса растений), беспилотном транспорте и даже для обнаружения очагов пожаров до появления пламени.

«Такие матрицы стоят в несколько раз меньше традиционных, — говорит Виктор. — В мире их уже продвигают, в ближайшие годы наши образцы тоже выйдут на рынок». Самым интересным в работе он считает «делать новое и идти туда, где еще никто не ходил». А в свободное время любит походы — от сплавов по рекам Карелии до восхождений на вулканы Камчатки.

Лопатка, которую не берет резец

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) трудится Николай — инженер с 42-летним стажем, представитель трудовой династии. Его отец и дядя работали на заводе «Салют» (сегодня ОДК-Салют). «В школе я восхищался показательными полетами на аэродромах в Тушино и Жуковском», — рассказывает он.

Николай предложил и запатентовал обновленную технологию электрохимической обработки лопаток газотурбинного двигателя. Лопатка сама по себе имеет небольшие размеры, но современному двигателестроению нужны огромные объемы таких высокоточных деталей. Традиционная механическая обработка здесь малоэффективна: сплавы слишком твердые. «В отличие от механической обработки, где инструмент физически касается заготовки, здесь материал удаляется на ионном уровне за счет анодного растворения», — поясняет Николай. Новая технология увеличит производственную мощность участка до 300 тысяч лопаток в год. Эта разработка принесла Николаю победу в премии «Человек Ростеха».

Вернуть радость движения

В Центре инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО) работает Левон — заведующий лабораторией инновационного протезирования и ортезирования. Он разработал восемь конструкций протезов стопы и запатентовал стельку «Расщеп», которая помогает людям после частичной ампутации использовать подвижность оставшегося голеностопного сустава. Несколько сотен человек смогли вернуться к активной жизни благодаря разработкам одного из специалистов Ростеха.

Фото: пресс-служба Ростех

«В профессию меня привела любовь к людям, — говорит Левон. — Оставить после себя что-то полезное для людей — это, на мой взгляд, святая обязанность». Он вспоминает случай: «Один мой пациент после ампутации руки считал, что больше никогда не сможет заниматься штангой. Я сказал: „Давай попробуем вернуться к тому, что ты любил“. И у нас получилось». Сегодня в ЦИТО изготовлено более 100 протезов со стелькой-расщеп, и пациенты возвращаются к привычному образу жизни. История Левона показывает, что за достижениями Корпорации стоят не технологии, а стремление менять человеческие жизни к лучшему.

Хранитель крыльев

История Ростеха насчитывает порядка двух десятилетий, а инженерные школы, которые объединяет Корпорация, могут похвастаться вековой историей. Александр Михайлович – один из хранителей этого наследия. С авиацией он связан более 60 лет. Он участвовал во внедрении 25 изобретений на самолетах семейства Ту-160, а сегодня возглавляет музей «Туполев» и занимается сохранением инженерного наследия. «Главный секрет долгой профессиональной жизни — заниматься делом, которое тебе действительно интересно, — уверен он. — Мне повезло найти такое дело еще в юности и сохранить интерес к нему на протяжении десятилетий».

Фото: пресс-служба Ростех

Александр Михайлович читает лекции школьникам и студентам, пишет книги, был инициатором авиационного оформления московских станций метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». «Опыт предыдущих поколений не должен оставаться только в архивах, — говорит он. — Он нужен молодым инженерам, которым предстоит создавать новые самолеты».

23 ноября Ростеху исполняется 19 лет. За эти годы он стал одной из крупнейших промышленных корпораций России, где трудятся более 730 тысяч человек. У каждого своя история, свое призвание и свои мечты. И именно из этих совершенно разных историй складывается один большой Ростех – гораздо более близкий к каждому из нас, чем мы привыкли думать. Возможно, что-то созданное Ростехом находится от вас на расстоянии вытянутой руки прямо сейчас.