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Общество16 ноября 2026 15:15

Билайн опубликовал отчет с итогами третьего квартала 2026 года

В нем компания рассказала о развитии 5G в России и количестве заблокированных спам звонков
Фото: Dusan Petkovic/Shutterstock/Fotodom

Фото: Dusan Petkovic/Shutterstock/Fotodom

Билайн подвел итоги третьего квартала 2026 года. В отчете компания поделилась финансовыми результатами бизнеса и рассказала о внедрении новых технологий.

— Весь третий квартал мы запускали новое. В сентябре мы включили коммерческую сеть 5G после нескольких месяцев тестового режима в большом количестве регионов. Новый стандарт уже работает в нескольких крупных городах, на совместимых устройствах интернет до 30 % быстрее. География покрытия будет поэтапно расширяться, — прокомментировал гендиректор компании Сергей Анохин.

Топ менеджер добавил, что на текущем этапе развития 5G в России уже можно строить частные корпоративные сети на этом стандарте связи. Технология используется в комплексной цифровизации производственных процессов.

Финансовая статистика отчета представлена объемным набором данных. Среди них — показатель общей выручки за квартал: она достигла 94,3 млрд руб. (+10,2% год к году). По итогам девяти месяцев выручка достигла 270,3 млрд руб. (+11%), а чистая прибыль увеличилась на 3 млрд руб. — до 8,9 млрд руб. Капитальные затраты бизнеса увеличились до 17,7 млрд руб. (+7,9%).

За год компания нарастила количество базовых станций до 253 тысяч. Эта инфраструктура используется непосредственно для «доставки» сигнала сотовой связи и интернета на устройства абонентов. Доля VoLTE звонков поднялась на 4,9 %, до 60,9 %. Эта технология использует для голосового вызова не традиционные сети, а интернет, позволяя повысить качество связи.

В отчете также указаны промежуточные итоги работы антифрод системы: система компании заблокировала 220 млн мошеннических и спам звонков.