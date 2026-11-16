Подделали извинения за прекращение выплат бойцам СВО: сообщения о нехватке денег на помощь семьям военнослужащих оказались фейком

Заявления о прекращении выплат бойцам СВО в Челябинской области оказались фейком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В сети появилось видео телевизионного эфира с главой челябинского филиала фонда «Защитники Отечества». В ролике Галина Гаврилова заявила, что регион больше не располагает возможностями выплачивать деньги семьям погибших участников специальной военной операции и принесла свои извинения. При этом помимо "эфира" столь важной информации не было ни в СМИ, ни на официальных ресурсах органов власти. «Комсомольская правда» выяснила, что в сеть попал хорошо сделанный дипфейк, когда речь генерируется нейросетью.

Проверка сообщения проводилась в рамках совместного проекта «Комсомольская правда» с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Ни один официальный источник или региональное средство массовой информации не подтверждает существование подобного заявления. Телеканал, который якобы транслировал этот эфир, не сделал ни одной новости по факту прекращения выплат. Это уже говорит о сомнительности распространяемой информации.

Проверка показала, что мы имеем дело с искусно смонтированным дипфейком. Авторы качественно сымитировали голосовую манеру спикера, мимику и жестикуляцию. За основу взяли реальную запись эфира, выложенную еще в июле 2023 года. Тогда руководитель рассказывала о работе филиала фонда за первые четыре месяца с момента открытия и не говорила ни слова о бюджетах.

Техническую природу этого ролика подтверждают и специальные системы анализа контента. В частности, система обнаружения дипфейков «Зефир» (Система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения) вынесла однозначный и окончательный вердикт: распространяемое видео является подделкой.

Но фейк указывает и содержание речи. Ведь фонд «Защитники Отечества» является некоммерческой организацией. Его главная задача — оказывать консультационную, юридическую и социальную помощь, содействовать в оформлении необходимых документов. Фонд не распоряжается региональным бюджетом и не занимается прямым начислением или перечислением выплат. Поэтому утверждения о том, что у региона якобы нет «возможностей платить», физически не могут входить в компетенцию руководителя регионального филиала фонда.

Реальный механизм выплат семьям погибших героев выстроен четко. Прием заявлений и перечисление единовременных пособий за счет бюджета области осуществляют органы социальной защиты населения и военные ведомства. Вся подробная информация о том, кто принимает документы, открыто размещена на официальном портале Министерства социальных отношений Челябинской области. Этим занимаются территориальные управления социальной защиты населения строго по месту жительства заявителей.