Кологривый в роли злодея и реальная история большой любви: что мы увидим в новом мюзикле Басты

Алексей Франдетти поставил мюзикл по хитам Басты «Любовь без памяти». Фото: предоставлено пресс-службой

О режиссёре Алексее Франдетти впервые громко заговорили ещё в 2017 году, когда в Театре на Таганке случилась премьера музыкального триллера «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Вся театральная Москва живо обсуждала, что в рядах столичной Мельпомены появился молодой талант. Настолько свежей и яркой была его постановка. Сейчас Франдетти, хоть и так же молод, но уже опытный игрок на театральных подмостках. Неоднократный лауреат «Золотой маски» и постановщик не одного десятка талантливых спектаклей.

На сей раз новый мюзикл режиссёра «Любовь без памяти» получил прописку в Vegas City Hall.

Никита Кологривый сыграл злодея в мюзикле «Любовь без памяти» по мотивам хитов Басты

Фото: предоставлено пресс-службой

Это постановка по хитам рэпера Басты (Василия Вакуленко). В основе истории — реальная биография музыканта и его встреча с женой. Музыкант из провинции приезжает в Москву и встречает свою главную любовь — девочку из хорошей семьи, которая сразу же поверила в его талант.

Со сцены звучат песни Басты, который за последние годы благодаря крепким хитам и судейству в «Голосе» ещё больше развернулся и стал по-настоящему народным.

Фото: предоставлено пресс-службой

В одной из главных ролей мюзикла занят Никита Кологривый (звезда сериала «Слово пацана»). Артист мастерски перевоплотился в главного злодея постановки и даже исполнил несколько хитов Басты.

Никита и пел, и выдавал хореографические номера наравне с профессиональными звёздами мюзиклов.

Никита Кологривый. Фото: предоставлено пресс-службой

— Я вырос на текстах Василия Михайловича, поэтому для меня большая честь интерпретировать их. Надеюсь, вам понравится. Моя любимая песня из репертуара Басты — «Хочу к тебе». Я каждый раз слушал его песни, и это меня вдохновляло. Вдохновляло, что не только я вырос в частном секторе, но и он, — делился Кологривый на генеральном прогоне мюзикла «Любовь без памяти».

Фото: предоставлено пресс-службой

А после шоу Кологривый собрал все букеты и, наверное, ещё полчаса точно фотографировался с каждым желающим запечатлеть селфи со звездой.

Вообще, мюзикл получился очень живым, напитанным живой молодёжной энергией. Актёрский состав собран безупречно.

В роли юного Басты — звезда мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» Артемий Соколов-Савостьянов.

Фото: предоставлено пресс-службой

Он и поёт безупречно, и весьма обаятелен.

В закулисье ходит байка, мол, однажды на репетицию мюзикла заглянул Сергей Бурунов.

Итак, артисту понравилась постановка так, что он попросил и его туда включить, но с одним условием: без сложных вокальных партий. Так родились две закадровые роли — родителей главной героини, которые дважды появляются во время шоу на видеоэкранах.

Бурунов выбрал свою самую любимую партнершу — Марию Аронову. Таким образом, Басте удалось собрать в постановке суперзвездный состав — главных любимчиков поколения.

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Баста рассказал о семье, кризисе среднего возраста и творчестве: «Художник не должен быть голодным»

«Я понял, как работает религия, когда появились дети»: рэпер Баста рассказал об уличном воспитании, семье и вере в Бога

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый признался, что так и не заработал на квартиру в Москве: «Я гол, как сокол»