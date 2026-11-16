«Ну, Новый год, погоди!»: Волк и Заяц придут на НТВ

Фото: кадр из видео "НТВ, «Союзмультфильм» и компания А7 выпустили проморолик «Ну, Новый год, погоди!»" / НТВ

НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и российская система международных расчетов А7 подготовили новогодний проект «Ну, Новый год, погоди!». Телеканал покажет его 31 декабря. В рамках промокампании создатели представили специальный анимационный ролик.

Действие проморолика переносит зрителя в канун Нового года. Привычная погоня Волка за Зайцем неожиданно приводит героев в телестудию. За кулисами Волк встречает Филиппа Киркорова. Продолжая поиски, он находит Зайца на экране телевизора: в образе Деда Мороза тот поздравляет зрителей с наступающим праздником. Волк не остается в стороне. У него припасен особенный новогодний наряд — тот самый культовый образ Снегурочки. Вместе с Зайцем он оказывается в телевизоре, и герои исполняют знакомую каждому новогоднюю песню.

В новогоднюю ночь на НТВ Волк и Заяц, Чебурашка и крокодил Гена, кот Матроскин и Шарик, Бременские музыканты и другие любимые анимационные персонажи будут поздравлять страну с праздником. Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Баста, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Валерия, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Наташа Королёва, Лев Лещенко, Александр Ревва и другие российские исполнители представят новые версии любимых песен из культовых мультфильмов «Союзмультфильма». Зрителей ждет тёплая новогодняя встреча с героями и музыкой, которые давно вошли в наши самые светлые детские воспоминания.