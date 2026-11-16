В Москве наградили победителей конкурса «Отец года – 2026»

Фото: АНО «Национальные приоритеты».

Лучших отцов поздравили Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, звезды спорта, телевидения и представители компаний-партнеров. Конкурс, организованный автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» в поддержку национального проекта «Семья», собрал 799 конкурсных работ из 77 регионов страны.

Конкурс «Отец года» – молодой, награда вручается только второй раз. Однако он уже стал по-настоящему народным. Многие семьи не просто используют кадры из архива, а специально придумывают сюжеты, чтобы показать разные грани своей жизни. В этом году в 3,5 раза увеличилось количество работ от многодетных семей. Конкурс маленьких видео решает большую государственную задачу – показывает важность ответственного и вовлеченного отцовства.

Фото: АНО «Национальные приоритеты».

«Конкурс „Отец года“ ещё очень молодой и проводится всего второй год, но уже благодаря активности пап занимает достойное место в нашей общей поддержке семьи, являясь неотъемлемой частью национального проекта „Семья“. Нам очень приятно, что в этом году в конкурсе приняло участие 1045 работ из 77 регионов страны, этап голосования прошли 799 работ. Я бы хотела озвучить самые активные регионы – это Нижегородская, Челябинская, Свердловская, Самарская области, Удмуртская Республика. Нижегородская область у нас не просто первая с точки зрения подачи заявок, но ещё и „Семейная столица России-2027“. Дорогие папы! Через истории, которые вы рассказываете о своих семьях, папы начинают занимать очень прочное место, играть более серьезную роль в публичном пространстве. Роль отца, роль хранителя очага, человека, который является надеждой и опорой, который передает лучшее, что у него есть, своим детям, учит уважать маму, учит уважать бабушек и дедушек, и даже вытирает слёзы тем, кто сегодня плачет, это всё папа. И это здорово!», – подчеркнула Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Почетный титул «Отец года», отдых для всей семьи в отеле сети Cosmos и возможность стать участником фильма «Хоккейные папы 2» получил многодетный папа Игорь Гуменников из Удмуртской Республики. В своем конкурсном видео Игорь показал один свой день от первого лица. Экшен-камера позволила зрителям буквально посмотреть на мир его глазами: увидеть повседневные дела, заботы и, конечно, счастливые лица сыновей и дочерей. Почти единогласно его выбрало детское жюри, в состав которого вошли ребята от 5 до 15 лет – победители научно-популярного конкурса «Знаешь? Научи!», блогеры, участники «Большой перемены» и проекта «Орлята – дошколята».

Фото: АНО «Национальные приоритеты».

«В первую очередь хочу сказать искренние слова благодарности участникам конкурса. Через видео даете возможность окунуться в атмосферу любви и заботы, которая царит в ваших семьях. Сегодня я награждаю победителя народного голосования, и на мой взгляд, этот ролик полон искренней любви отца к сыну и это действительно замечательно!», – отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Победителем народного голосования, в котором приняли участие более 29 тыс. россиян, стал Сергей Завязкин из Омской области. Он выиграл сертификат на выходные для всей семьи в Сочи Парк Отеле от компании ООО «Мантера Групп».

На церемонии также наградили победителей восьми специальных номинаций, которые были учреждены совместно с партнерами конкурса. В номинации «Папина атлетика» от RANK победил Владимир Сизов, в номинации «Гиперпапа» от ООО «Гипер» – Алексей Хаванский. Лучшим в номинации «Папа-шеф» от ВОО «Союз отцов» стал Адель Загретдинов, а в номинации «Дочкины папы» от ООО «Остин» – Денис Кельдышев.

Также подарки получили Илья Поваров в номинации «Прогулка с папой» от Brand Ice, Олег Карпов – «Хоккейные папы» от команды фильма «Хоккейные папы 2», Владислав Боднарчук – «Папа на все руки» от «Группы Лента», а Ильдар Асылгареев в номинации «В чем наш папа чемпион?» от ООО «Союзмультфильм» получил дополнительный приз от Юлианны Слащёвой, председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генерального директора киностудии имени М. Горького – билеты для всей семьи на экскурсию в киностудию «Союзмультфильм».

Победителям номинаций вручали призы известные гости – четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по гимнастике Алексей Немов; Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров; актер Александр Обласов; ведущая программ «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» Виктория Панина; блогер Денис Кукояка с дочерью Василисой; депутат Государственной Думы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Наталья Москвитина; режиссер, актёр и сценарист фильмов «Хоккейные папы» и «Хоккейные папы 2» Андрей Булатов.

В завершение мероприятия для гостей выступил детский хор «Агутинс» с композицией «Прекрасное далеко».

Справочная информация

Всероссийский конкурс пользовательского видео «Отец года – 2026» проводит АНО «Национальные приоритеты» в поддержку национального проекта «Семья». В этом году на конкурс было подано 1 045 заявок, к участию приняты 799 видеоработ из 77 регионов. Лидеры по числу заявок: Нижегородская, Самарская, Свердловская, Челябинская области и Удмуртская Республика.

Чтобы теплых семейных историй становилось больше, родителей по всей стране поддерживает национальный проект «Семья». Он включает уже известные флагманские программы, показавшие свою эффективность, а также новые меры, которые помогают улучшить качество жизни. Все это делает путь к родительству не только желанным, но и возможным — для каждого, кто мечтает о большой и крепкой семье.