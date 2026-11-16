Что известно о возможном увольнении Марка Варшавера с поста президента театра «Ленком»

79-летний Марк Варшавер почти 40 лет работал директором Ленкома. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

В понедельник, 16 ноября, «достоверные источники» мне сообщили, что приказ о снятии Марка Варшавера с должности президента театра «Ленком» подписан. Слухи об этом гуляют уже несколько дней, когда околотеатральные Телеграмм-каналы сообщили о возможной отставке Варшавера. Мол, понедельник станет для экс-директора некогда легендарного театра днём больших перемен. Но и театр, и Департамент культуры пока молчат.

79-летний Марк Варшавер почти 40 лет работал директором Ленкома. До этого был главным администратором театра. За без малого 50 лет заработал репутацию руководителя-«тяжеловеса», крепкого хозяйственника с обширными связями в разных сферах, большим управленческим опытом и влиянием. В январе прошлого года приказом Департамента культуры Москвы он был назначен президентом театра «Ленком Марка Захарова».

И вот новость… По неподтвержденной информации, в отношении Варшавера заведено уголовное дело. Сейчас он проходит как подозреваемый. С подпиской о невыезде. Прошли обыски и в его рабочем кабинете, и в загородном доме (как говорят, площадью более 600 м2), длившиеся почти 6 часов. В ходе проверок якобы обнаружились непрозрачные финансовые схемы, к которым имел отношение упомянутый фигурант. И элитная недвижимость в Арабских Эмиратах.

Збруев призвал не верить слухам о возможном увольнении Варшавера из «Ленкома» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Эта информация - из соцсетей, от артиста с неоднозначной репутаций Стаса С., с которым у Варшавера давние «тёрки». Стопроцентного доверия к ней нет и пока вопросов больше, чем ответов. Телефон Марка Борисовича молчит. Театр «Ленком» тоже ничего не комментирует. И вообще, кто такой Стас С., чтобы ему доверять? И ещё просят сделать официальный запрос. Хотя, если бы это были только слухи, наверняка сказали бы: да вы, журналисты, с ума сошли! От учредителя – Департамента культуры Москвы - тоже нет информации.

KP.RU позвонил старейшему артисту «Ленкома», народному артисту Александру Збруеву. Может, он что-то знает. Всё-таки служит в этом театре 65 лет, гораздо дольше, чем нынешняя администрация, и даже дольше, чем Марк Варшавер.

- Давайте дождемся официального приказа. Марка Борисовича назначили президентом театра приказом Департамента культуры, значит, и о снятии его с должности должны объявить официально, - совершенно здраво говорит 88-летний Александр Збруев. - Та информация, которая гуляет по соцсетям, может быть фейком или наговором. Время сейчас такое...

Про обыски в кабинете я слышал. Что в Эмиратах какие-то хоромы тоже… Но лично мне Варшавер о своих хоромах ничего не рассказывал. Поэтому о чем рассуждать до официального подтверждения? Но вы можете спросить, как я отношусь к Марку Борисовичу? На этот вопрос отвечу. И мой ответ, независимо от дальнейших событий, не изменится…

- Марк Борисович посвятил «Ленкому» почти 50 лет жизни. Он влюблен в этот театр. Замечательный директор, - говорит Александр Збруев. - В моей жизни были и другие директора, я всё-таки в этом театре работаю уже 65 лет. Варшавер был лучшим директором. Он поддерживал нашего худрука Марка Захарова во всех ситуациях, он делал все, чтобы Марку Анатольевичу жилось и работалось комфортно. Захаров называл его своим другом. При этом Варшавер помогал не только руководителю театра, он помогал всем - от уборщице и начинающего артиста до наших мэтров. Никому ни в чем не отказывал. Представьте себе, сколько он тратил на это энергии и сил...

Сейчас время такое - все разобщены, трусливо существуют в этом мире. Люди боятся говорить то, что они думают. Не дай бог, скажешь лишнее. Поэтому… Пока официального приказа нет, делать выводы преждевременно. Но мое отношение к Марку Борисовичу не изменится, независимо от того, будет ли приказ о его увольнении или нет.