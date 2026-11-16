Названы номинанты на премию «Грэмми-2027»

Певицы RAYE лидер в гонке за «Грэмми-2027» Фото: REUTERS.

16 ноября в Соединенных Штатах объявили номинантов на премию «Грэмми-2027». Полный список претендентов опубликован на официальном сайте конкурса.

Британская певица RAYE лидирует по количеству номинаций — она претендует на премию в 11 категориях. На втором месте по числу номинаций находится испанская исполнительница ROSALIA с девятью позициями. Оливия Родриго, Фиби Бриджерс, Миранда Ламберт и Элла Лэнгли получили по семь номинаций каждая.

Также в число номинантов вошли такие звезды, как Тейлор Свифт, Бруно Марс, Ариана Гранде, Мадонна, Леди Гага и другие. Однако все они упомянуты в куда более скромном числе номинаций.

69-я церемония «Грэмми» пройдет 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе. Победителей объявят на сцене Crypto.com Arena. Трансляция будет доступна на телеканале ABC и стриминговых платформах Disney+ и Hulu.

На втором месте по числу номинаций находится испанская исполнительница ROSALIA с девятью позициями. Фото: REUTERS.

Полный список номинаций:

«Альбом года»: Тейлор Свифт — The Life of a Showgirl; Бруно Марс — The Romantic; Розалия — LUX (Complete Works); Оливия Дин — The Art of Loving; RAYE — THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE; Оливия Родриго — you seem pretty sad for a girl so in love; Фиби Бриджерс — Lost Weekend; Элла Лэнгли — Dandelion.

«Запись года»: Тейлор Свифт — The Fate of Ophelia; Бруно Марс — I Just Might; RAYE — WHERE IS MY HUSBAND!; Оливия Дин — Man I Need; Оливия Родриго — the cure; Розалия, Бьорк, Ив Тюмор — Berghain; Элла Лэнгли — Choosin' Texas; Tame Impala, JENNIE — Dracula.

«Песня года»: Розалия — Berghain; Элла Лэнгли — Choosin' Texas; Оливия Родриго — the cure; Ариана Гранде — hate that i made you love me; Тейлор Свифт — I Knew It, I Knew You; Оливия Дин — Man I Need; Бруно Марс — Risk It All; RAYE — WHERE IS MY HUSBAND!.

«Лучший новый исполнитель»: Angine de Poitrine; Geese; Элла Лэнгли; Slayyyter; SIENNA SPIRO; Don Toliver; Remi Wolf; The Womack Sisters.

«Лучшее сольное поп-исполнение»: Оливия Дин — Man I Need; Бруно Марс — Risk It All; RAYE — WHERE IS MY HUSBAND!; Оливия Родриго — the cure; Розалия — Sauvignon Blanc.

«Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой»: Леди Гага, Doechii — Runway; Мадонна, Сабрина Карпентер — Bring Your Love; RAYE, Ханс Циммер — Click Clack Symphony; Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер — The Life of a Showgirl; Tame Impala, JENNIE — Dracula.

«Лучший вокальный поп-альбом»: Оливия Дин — The Art of Loving; Ариана Гранде — petal; Бруно Марс — The Romantic; RAYE — THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE; Оливия Родриго — you seem pretty sad for a girl so in love.

«Лучший рэп-альбом»: Busta Rhymes, J Dilla — Dillagence II; Cardi B — Am I the Drama?; Rapsody — God Gotta Afro & Gold Hoops; Don Toliver — Octane; Wale — Everything Is a Lot; Ye — Bully - Deluxe.

«Лучший рок-альбом»: Angine de Poitrine — Vol. II; Foo Fighters — Your Favorite Toy; Muse — The Wow! Signal; The Rolling Stones — Foreign Tongues; Jack White — Frozen Charlotte.

«Лучший альтернативный альбом»: Alabama Shakes — I Must Be Dreaming; Фиби Бриджерс — Lost Weekend; Charli xcx — Music, Fashion, Film; Geese — Getting Killed; Gorillaz — The Mountain; Розалия — LUX (Complete Works).

«Лучший танцевальный/электронный альбом»: Мадонна — Confessions II; Robyn — Sexistential; Skrillex — Soma; Slayyyter — Wor$t Girl in America; Tame Impala — Deadbeat.

Тейлор Свифт Фото: REUTERS.

Итоги прошлой премии

В прошлом году Кендрик Ламарр стал самым титулованным хип-хоп исполнителем, обойдя Jay-Z и Канье Уэста по числу «Грэмми». Он выиграл в категории «Запись года» с песней «Luther» с SZA, несмотря на ошибку Шер.

Леди Гага получила еще две «Грэмми» за «Abracadabra» и альбом «Mayhem», доведя их количество до 14. Билли Айлиш выиграла «Песню года», получив 10 наград. Альбом Bad Bunny «Debi Tirar Mas Fotos» стал «Альбомом года», а Оливия Дин - лучшим новым артистом.

Ариана Гранде и Синтия Эриво выиграли в категории «Лучший поп-дуэт» за песню «Defying Gravity».