Пособники украинских спецслужб выгружают беспилотники, присланные хозяевами. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

ФСБ России успешно предотвратила террористическую операцию украинских спецслужб. Мероприятия по предотвращению вражеской деятельности в районе Каспии велись с начала 2026 года.

ОНИ ЖДУТ КОМАНДЫ

На кадрах оперативной съемки ФСБ — рубеж зеленеющего поля и лесопосадки. И большой черный внедорожник на меже. В серьезную машину грузят доставленный аэрозондом серьезный груз.

Следом —панорама двора частного дома. В густой, сочной траве затаились уже собранные дроны. Они ждут команды — взлететь и нанести удар.

Потом идет съемка гидроциклов. Эти мирные водные машины переделали под безэкипажные ударные катера. И ударить они должны были по целям на Каспии.

Это все — фрагменты большой операции нашей госбезопасности. Которая проводилась около полугода.

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

ОПЕРАЦИЯ ГУР И СБУ

Операция Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины начала разрабатываться, понятно, раньше. И ее взрывным финалом должен был стать, судя по всему, ноябрь 2026-го.

Но — увы для Киева - не срослось ничего. Ни у спецслужб незалежной, ни у их агентов в России. Которые в четырех точках на юге нашей необъятной родины работали над тем, чтобы подорвать ее мир и покой. Подорвать в буквальном смысле этого слова.

700 КИЛО ВЗРЫВЧАТКИ

Шестеро вполне взрослых, но незрелых духом и мозгами мужчин в адыгейском Майкопе, краснодарском Тихорецке, дагестанском Кизляре и в приграничном Ростове-на- Дону пытались осуществить недобрый замысел.

В несколько приемов, через границы иностранных государств, эти «ангелы ада» как рождественскую посылку от перековавшегося Санта-Клауса получили 700 (!) килограммов взрывчатки. Произведен смертоносный груз был, разумеется, в дружественных Киеву странах запада.

Но этой опасной гадости, конечно, нужны были носители. Которые должны были доставить взрывчатое вещество до заданной точки.

Для этих подрывных целей в наши южные города из-за рубежа прибыли также не менее четырех десятков квадрокоптеров. А еще - шесть гидроциклов. Именно эти аппараты жадные до денег местные «умельцы» должны были, по спущенной по Telegram инструкции, переоборудовать в безэкипажные катера. Которые несут смерть.

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

ПО МОРЮ И ПО ВОЗДУХУ

По воздуху семь десятков беспилотников, а также метеозонды доставили исполнителям все нужные комплектующие и специальную аппаратуру для сборки и настройки боевых дронов. А по земле через страны-транзитеры пришли те самые гидроциклы. Судьба которых была очевидна — превратиться в камикадзе для кораблей в нашей самом южном море.

Каждый переделанный под кита-убийцу гидроцикл должен был нести не менее 60 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Цели ударов были определены так. В первую очередь - корабли Каспийской флотилии. Они сильно беспокоят дальними ракетными ударами объекты незалежной.

Ну и, во вторую очередь, - активно работающие на Каспии суда, выполняющие самые важные задачи по маршруту Север-Юг. А что у нас на юге? Конечно, Иран, который Украина сильно обидела…

Загружают гидроциклы в гараж, где их будут переделывать в безэкипажные ударные катера. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

В ПРИЦЕЛЕ - АЭРОДРОМЫ

Что касается FPV-дронов. Все они - на оптоволокне. «Дальность» катушки — до 10 километров. У каждого дрона был персональный оператор. Их «базой» стали частные дома в Майкопе и Тихорецке, со дворов которых они должны были в назначенный час взлететь и ударить по аэродромам ВКС, до которых от точки пуска - рукой подать. Среди целей также значились и объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.

В начале ноября 2026-го и гидроциклы, ставшие бэками, и дроны-убийцы были приведены в полную боевую готовность.

Удар, как предполагали разработчики операции из спецслужб Украины, должен был быть нанесен в один день. И чуть ли не в один час.

Задержание пособников украинских спецслужб. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

ДЕНЬГИ НЕ РЕШАЮТ

На эту операцию потратили, кака полагают в ФСБ, более двух с половиной миллиона долларов США. Такие деньги, как рассчитывали в Киеве, не могли не сработать. Там были уверены, что деньги в этой жизни решают все.

Но оперативники и спецназ ФСБ в Майкопе и Тихорецке, Кизляре и Ростове синхронно провели операции по задержанию наймитов. Два агента украинских спецслужб в Ростове-на-Дону были задержаны. Один ликвидирован — не поднял руки, а схватился за ствол.

В Дагестане один из предателей был задержан, другой погиб в перестрелке.

Еще одного «подрывника» задержали в Тихорецке.

Дроны во дворе дома. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

ГОРЕ ПРОИГРАВШИМ

Гражданские не пострадали. Спецназ обошелся без потерь и больничных. А вот в Киеве «военачальникам-стратегам» придется подлечить голову.

Это касается и заместителя ГУР Минобороны Украины, генерала Г. Г. Лордкипанидзе, по которому на родине давно тюрьма плачет. И заместителя Центра спецопераций СБУ, генерала Н.А. Ульяницкого.

Пусть у них болит голова и рвутся голосовые связки.

Ну, а следственное подразделение ФСБ России возбудило уголовное дело по двум «тяжелым» статьям Уголовного кодекса Российской Федерации — 222-й и 205-й. Одна из которых — теракт. Попасть под нее — значит, точно уехать далеко и надолго.

И не на теплые острова, а совсем наоборот.

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