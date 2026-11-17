Мы знаем, как питаться правильно. Но иногда так хочется «заесть» стресс чем-нибудь вредным! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Здоровая еда - это модно! Так утверждают аналитики рынка продуктов. Продажи всевозможных ЗОЖ-товаров типа безлактозного молока, киноа и чиа, напитков без сахара и продуктов с протеином бьют рекорды. Но стали ли россияне действительно питаться правильнее?

МЕНЬШЕ САХАРА, БОЛЬШЕ БЕЛКА

Данные аналитической компании NTech радуют. В России за последний год снизилось потребление шоколада, сахара, сладких консервов и даже, страшно сказать, сосисок и тортиков (см. «Только цифры»).

А в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) утверждают: в стране прямо-таки бум спроса на продукты «для здорового образа жизни». В крупных торговых сетях только за последний год он вырос на 15 - 30%.

- Покупатели чаще берут орехи, тыквенные семечки, батончики-мюсли, овощные и фруктовые чипсы, снеки (легкие закуски. - Ред.) из водорослей. Самым быстрорастущим сегментом стали продукты с добавленным протеином: производители расширяют линейки, и белок появляется даже в продуктах, где покупатель раньше его не искал, например в пельменях, попкорне и мороженом, - рассказывает председатель АКОРТ Станислав Богданов. - Торговые сети обновляют ассортимент вслед за спросом и выделяют под ЗОЖ-товары отдельные тематические зоны в магазинах и разделы на онлайн-витринах.

- На мой взгляд, интерес к здоровому образу жизни, контролю над весом и здоровыми привычками - это тренд последних лет. За последние пять лет у нас сформировалась массовая культура ЗОЖ, - комментирует врач-диетолог, эндокринолог ОН КЛИНИК Ксения Потмальникова. - Люди сейчас хотят жить дольше. А здоровое питание - часть «лонжевити» (долголетия). Данные Росстата подтверждают - есть явные сдвиги от дешевых углеводов к продуктам с высоким содержанием белка: мясо, яйца, молочные продукты. Снижается потребление хлеба, растет - овощей.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

БЕЖИМ ОТ СТРЕССА… ЗА ЧИПСАМИ

Ура-ура? Но в бочке меда под названием «россияне стали здоровее питаться» есть большая ложка дегтя. И не одна.

Потребление соли в России по-прежнему превышает норму в 2,5 раза, а сахара - в 4 раза.

- К сожалению, статистика Минздрава по-прежнему тревожная, - переходит Ксения Потмальникова от «меда» к «дегтю». - А тренд на здоровый образ жизни соседствует со стрессами, едой на бегу, отсутствием времени на приготовление нормальной домашней пищи.

В NTech отмечают: наряду с тягой к здоровому образу жизни растут продажи всего, что годится на перекус. Это чипсы, всякого рода выпечка типа слоек, круассанов, сосисок в тесте и т. п. Сильно полезными такие изделия, как правило, назвать нельзя. Особенно если ими заменяется полноценный обед или ужин.

- Рейтинг самых продаваемых брендов у нас возглавляет торговая марка чипсов. А в топ-10 лидеров по продажам - еще и торговая марка энергетических напитков, у эндокринологов обморок случается, когда они это видят, - говорит директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Как наладить здоровое питание

- Само представление о «здоровом питании» у людей неоднозначное, - говорит Мария Добрина, кандидат экономических наук, доцент кафедры моделирования и системного анализа, член Совета молодых ученых Финансового университета. - Рекомендации в соцсетях, рекламе противоречивы, перегруженность информацией мешает формировать правильные привычки. А употребление ЗОЖ-продуктов - это еще не здоровое питание. Рацион может оставаться несбалансированным по соотношению белков, жиров и углеводов - например, недотягивать до рекомендованной ВОЗ нормы потребления овощей и фруктов (400 граммов в день).

Но есть несложные приемы, как сделать свое питание «здоровее». Для этого надо избегать трех стандартных ошибок, которые мы с вами часто допускаем.

Недостаток овощей и фруктов

Повторим: рекомендованная норма - 400 граммов в день (по совокупности). Если она недобирается, рацион не может быть «здоровым».

Избыток соли и сахара

- Много соли - прямой путь к гипертонии. А перебор сахара - риск диабета второго типа, - предупреждает Ксения Потмальникова.

Да, потребление соли и сахара в чистом виде россияне сокращают. Но оно растет в завуалированном виде - в колбасах, снеках, выпечке, зачастую в готовой еде.

Перекусы вместо еды

Быстрые углеводы, которыми богаты снеки, дают прилив энергии за счет резкого скачка глюкозы в крови. Потом все так же быстро падает обратно, и нужна новая порция «пожевать». Если без перекусов никак, эксперты рекомендуют сделать их более здоровыми. Запаситесь орехами (не жареными), натуральным йогуртом, цельнозерновыми хлебцами, овощной нарезкой, фруктами.

И главный совет от экспертов - следить за своим рационом в целом в течение дня. Одно из простейших правил здорового питания - принцип Гарвардской тарелки. Половину ее должны составлять овощи и фрукты, четверть - углеводный гарнир (крупы, картофель, цельнозерновой хлеб), и еще четверть - белок (мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты).

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

Вывод из этого такой: мы с вами хотим вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Но селяви - получается это у нас не всегда.

- Рост продаж такой продукции, как чипсы, сэндвичи, роллы, пицца и т. д. - это неосознанный выбор в пользу вредной пищи, - считает член правления Союза «Превентмед», основатель Университета образовательной медицины Ольга Апреликова. - Это реакция на темп жизни и хронический стресс.

Стресс мы спешим «заесть» по-быстрому чем-нибудь вкусненьким вроде чипсов. А темп жизни и постоянная загруженность толкают нас к полкам с перекусами и энергетиками. Неспроста нынешнюю молодежь называют «поколением перекусов». Но при этом она же в основном раскупает экзотические «особо здоровые» и далеко не дешевые крупы типа киноа, семена чиа, «обогащенные» йогурты и модные продукты с протеиновыми добавками.

Когда время позволяет.