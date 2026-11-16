В России появится бесплатная парковка для многодетных

В преддверии поездки в Китай президент встретился с новым министром транспорта Дмитрием Ядровым Фото: kremlin.ru.

В первых словах президент РФ Владимир Путин поздравил нового министра транспорта Дмитрия Ядрова с назначением - бразды правления российским транспортом бывший глава Росавиации принял 22 октября.

- На транспорте уже 17 лет, - благодарил Ядров, - начал авиадиспетчером и приложу все знания, чтобы оправдать доверие!

Слова гость подтвердил делом. Вдумчиво отчитался о работе Минтранса за 9 месяцев:

1. Перевезено более 11 млрд пассажиров и 5,7 млн тонн грузов.

2. Авиатранспортом перевезено 79,6 млн пассажиров. Прямые рейсы соединяют Россию с 39 государствами.

3. Завершилась сертификация самолета Ил-114-300 и двигателя ПД-8. В следующем году сертификат получат обновленный «Суперджет» и новый пассажирский лайнер МС-21.

4. Закуплено 299 локомотивов и 455 вагонов для ж/д. Это значит, что растут комфорт и безопасность поездов.

5. Рост пассажиропотока в речном транспорте - 9%, грузоперевозок в море - на 13 млн тонн.

6. Идет стройка и ремонт на 26 тысячах км автодорог.

7. Скоро появится новый дорожный знак - бесплатная парковка для многодетных семей.

- Надо рассмотреть с правительством вопрос помощи в вашей сфере семьям с детьми. Смотреть по всей программе работы транспортной отрасли, - поручил Путин.

- Принято, - кивнул министр.