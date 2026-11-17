Блогер Ида Галич ответила критикам сериала «Чудо» Фото: Ольга ЮШКОВА.

Блогер Ида Галич получила награду «Прорыв года» по версии журнала «КиноРепортер» за главную роль в сериале «Чудо». На юбилейной, 15-й церемонии вручения премии артистка поговорила с корреспондентом KP.RU о работе над проектом, съемках вскоре после родов и волне критики, которая обрушилась на нее еще до выхода картины. Блогер дала понять, что негативные отзывы ее не задевают, особенно если авторы высказываются, не посмотрев сериал.

— Вы сегодня получили награду. Можете рассказать, за что?

— Да, я по версии журнала «КиноРепортер» — «Прорыв года».

– За роль в сериале, я так понимаю?

– Да, конечно. В моей жизни случилось чудо. Я стала главной героиней сериала «Чудо». Эту главную роль я, честно говоря, ждала, к ней готовилась. В том плане, что занималась актерским мастерством, отказывалась от каких-то предложений и ждала именно свою роль, чтобы она была острая, интересная, современная и чтобы был некий нерв. Я знала, что все будут рассматривать под лупой, и мне не хотелось сниматься в чем-то проигрышном. А так как я сама шоураннер и сама запускала сериал, у нас уже есть успешный опыт с «Капельником», то я плюс-минус понимала, что на бумаге все есть. Много от чего отказывалась, но при этом продолжала заниматься, сниматься в эпизодах и не главных ролях в проектах, которые мне просто очень нравились.

Я надеялась на ту книгу. Она очень попсовая, но классная — «Самый богатый человек в Орионе». Там есть потрясающая фраза: «Удачу следует приглашать к накрытому столу». Вот мой стол был накрыт, я была готова и сыграла свою главную роль.

— Вы тогда снимались сразу после родов. Как это происходило?

— Сложно, честно говоря, даже не буду кокетничать. Рожать вообще сложно. И пробовать сниматься и кормить одновременно, сохранять режим у маленького человека — это еще сложнее. Но у нас была потрясающая команда, которая в меня верила, поэтому все получилось.

— Не только восторженные отзывы были, хотя их было очень много, но и критика. Вас задело?

— Какой вы деликатный! Нет, невозможно на меня попасть, сказав, что я какая-то не такая. Сегодня этому была посвящена моя речь. Наверное, раньше, возможно, попадали бы, а сейчас, понимаете, я очень четко вижу тенденцию, когда появляются негативные отзывы на старте проекта, когда он еще не вышел, когда его еще не посмотрели, но уже имеют мнение. По мне, это хайп, который как мыльный пузырь, который, знаете, всегда ни о чем. Это лишь бы вот как пукнуть в муку, наверное, так бы я сказала. Но есть люди, которым понравилось. И это очень известные, именитые продюсеры, актеры, мастодонты, и вот их мнению я доверяю. А есть люди, которым не понравилось. Такое тоже может быть.

— В России вводят оценки за поведение в школах. Как вам такая история? Какая оценка была у вас за поведение, если вообще была?

— У меня была такая вот твердая троечка периодически по поведению, поэтому, не знаю, я всю жизнь с этой оценочкой живу. Но зато выросла неудобная для всех, где-то не такая, как меня кто-то видит, но такая, какая есть. Да, мне кажется, что это, конечно, все очень субъективно. А какие меры, какие нормы? Все-таки мы живем в обществе, все граждане социально активны, наверное, какие-то паттерны все-таки есть. Но мне кажется, они такие понятные: не делай зла, старайся быть хорошим человеком. Наверное, это так понятно.