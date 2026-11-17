Дмитрий Дибров придумал свою номинацию для кинопремии Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Телеведущий Дмитрий Дибров пообщался с корреспондентом KP.RU на крупной кино премии. Журналист успел обсудить с ним школьные оценки за поведение, готовую еду, Ларису Долину и даже нового Джеймса Бонда. Не обошлось и без фирменных остроумных замечаний: например, Дибров заявил, что фильмы «Сумерки» обычно смотрят люди без высшего образования, а отечественному кино сейчас «лучше дать время».

— В России вводят оценки за поведение школьников. Как вам эта идея и какая оценка была у вас?

— Да, конечно, поведение было примерное, потому что при социализме надо было уметь не дразнить медведя. Ну что же, пусть оценивают поведение, что ж тут можно сказать.

— Если бы у вас была возможность придумать свою номинацию на кинопремию, какая бы это номинация была?

— Самая запоминающаяся постельная сцена.

— Кого из молодых актеров вы можете отметить? Может быть, кого-то часто видите в сериалах, кто вам нравится?

— Светлану Владимировну Немоляеву. Моложе, пожалуй, здесь и нет.

— В России выросли продажи готовой еды. Вы часто заказываете готовую еду?

— Конечно. Вы хотите, чтобы я свою женщину запер на кухне, и она отгремела посудой? Нет уж, нет уж.

— Лариса Долина недавно заявила, что прекращает на время давать концерты, чтобы восстановить силы и отремонтировать подрезанные крылья. Будете ли вы ждать ее возвращения на сцену?

— Конечно. Я не знаю, кто бы лучше пел джаз, чем Лариса Александровна в нашей стране.

— Новым Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон. Как вам выбор?

— А кто это?

— «Сумерки», может, видели?

— А, «Сумерки». Видите ли, «Сумерки», как правило, смотрят люди без высшего образования.

— А Бонда вы любите?

— Ну, смотря какие фильмы. Не все одинаковы.

— Какой фильм вы ждете в ближайшее время? Может быть, являетесь фанатом какой-то серии?

— Да никакого. Видите ли, отечественное кино вряд ли заслуживает внимания. Надо переждать же.