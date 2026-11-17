Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Телеведущий Дмитрий Дибров пообщался с корреспондентом KP.RU на крупной кино премии. Журналист успел обсудить с ним школьные оценки за поведение, готовую еду, Ларису Долину и даже нового Джеймса Бонда. Не обошлось и без фирменных остроумных замечаний: например, Дибров заявил, что фильмы «Сумерки» обычно смотрят люди без высшего образования, а отечественному кино сейчас «лучше дать время».
— В России вводят оценки за поведение школьников. Как вам эта идея и какая оценка была у вас?
— Да, конечно, поведение было примерное, потому что при социализме надо было уметь не дразнить медведя. Ну что же, пусть оценивают поведение, что ж тут можно сказать.
— Если бы у вас была возможность придумать свою номинацию на кинопремию, какая бы это номинация была?
— Самая запоминающаяся постельная сцена.
— Кого из молодых актеров вы можете отметить? Может быть, кого-то часто видите в сериалах, кто вам нравится?
— Светлану Владимировну Немоляеву. Моложе, пожалуй, здесь и нет.
— В России выросли продажи готовой еды. Вы часто заказываете готовую еду?
— Конечно. Вы хотите, чтобы я свою женщину запер на кухне, и она отгремела посудой? Нет уж, нет уж.
— Лариса Долина недавно заявила, что прекращает на время давать концерты, чтобы восстановить силы и отремонтировать подрезанные крылья. Будете ли вы ждать ее возвращения на сцену?
— Конечно. Я не знаю, кто бы лучше пел джаз, чем Лариса Александровна в нашей стране.
— Новым Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон. Как вам выбор?
— А кто это?
— «Сумерки», может, видели?
— А, «Сумерки». Видите ли, «Сумерки», как правило, смотрят люди без высшего образования.
— А Бонда вы любите?
— Ну, смотря какие фильмы. Не все одинаковы.
— Какой фильм вы ждете в ближайшее время? Может быть, являетесь фанатом какой-то серии?
— Да никакого. Видите ли, отечественное кино вряд ли заслуживает внимания. Надо переждать же.