Фото: Иван МАКЕЕВ.

До Нового года полтора месяца, и Минобороны подбивает итоги. Замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления генерал армии Виктор Горемыкин отчитался по задачам, которые поставил Андрей Белоусов на коллегии ведомства в декабре 2025-го. Главные цифры года.

Набор

План отбора на контракт на 2026 год выполнен на 89,3%, в войска беспилотных систем – на 98,7%. Принимают добровольцев 96 пунктов отбора в 87 регионах. Заявление можно подать через «Госуслуги», а с июня там же получить направление на медкомиссию. Горячая линия – 117, для будущих операторов дронов – 117#4.

Беспилотные войска

Служат здесь только контрактники. Студенты пришли из 2148 вузов и колледжей страны: им разрешили учиться по индивидуальной программе, а диплом заменить тестированием. Подготовка – не меньше двух месяцев, на выходе свидетельство «Оператор беспилотных авиационных систем». Контракт – минимум на год, перевести оператора на другую должность нельзя. Тез, кто набил руку на фронте, мотивируют остаться: 600 тысяч за новый контракт, со второго года службы – вдвое большее денежное довольствие и ведомственный знак «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем».

Офицеры

С 1 сентября шесть вузов готовят по 11 новым специальностям – от управления частями беспилотных систем до анализа космической обстановки. За них взялись более 440 курсантов. Ещё свыше 14 тысяч учатся по 85 обновлённым специальностям в 16 вузах. У всех руководителей оперативно-тактических и военно-специальных кафедр есть боевой опыт, среди остальных преподавателей этих кафедр таких 80%. Как бороться с дронами, теперь учат в каждом военном вузе.

Училища

Появились три новых – Челябинское танковое, Ульяновское лётное и Новочеркасское училище связи. Сызранское лётное, Челябинское штурманское, Военный инженерно-технический университет и училище имени Фрунзе стали самостоятельными, Краснодарское получило статус академии защиты информации. Доля современной техники в учебных классах – 66,2%, за год плюс 7,2%, в 2027-м обещают 73%.

Раненые

Кто решил остаться в строю, может переучиться прямо в госпитале на новую должность. Переподготовку и повышение квалификации в 61 образовательной организации Минобороны прошли более 50 тысяч человек.

Семьи

С начала СВО по инициативе министерства принято 316 нормативных актов, из них 124 федеральных закона. Только в этом году – больше 20 мер: оплата проезда к месту лечения, электронная справка об инвалидности без личной явки, приоритет в службе занятости. В гарнизонах работает 631 пункт военно-социальной работы, при военкоматах – 89 центров для родных мобилизованных. Телемостов фронта с домом с начала СВО – более 19,5 тысячи.